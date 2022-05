Autoschild «SG 4» für Rekordpreis versteigert

Auktion Ein sechsstelliger Betrag für eine banale Vier: Das Autokennzeichen «SG 4» wird für den Rekordpreis von knapp 180'000 Franken verkauft Eine Woche lang haben sich Liebhaber tiefer Autonummern auf der Auktionsplattform des Strassenverkehrsamtes St.Gallen mit ihren Angeboten für das Kennzeichen «SG 4» gegenseitig überboten. Am Mittwochabend wurde die Nummer des Begehrens für 179'700 Franken versteigert. David Grob Jetzt kommentieren 04.05.2022, 21.19 Uhr

Nummernschild des Begehrens: Das Autokennzeichen «SG 4» wurde für einen sechsstelligen Betrag versteigert. Bild: Kanton SG

«SG 4», zum Ersten, zum Zweiten, verkauft an LIAG20! Seit einer Woche bietet das St.Galler Strassenverkehrsamt die einstellige Autonummer auf seiner Auktionsseite online an. Jetzt ist das begehrte Kennzeichen für 179'700 Franken an den Nutzer LIAG20 verkauft worden. Für den Kanton St.Gallen ein absoluter Rekord.

