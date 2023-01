Aufgelöste Sozialfirma 850’000 Franken übersehen: Machte die Stiftung Business House einen Konkurs, der keiner war? Über vier Jahre nach dem Konkurs des ältesten Arbeitslosenprojekts im Kanton St.Gallen ist die Strafuntersuchung gegen die ehemaligen Stiftungsräte noch immer hängig. Das Konkursamt hat bedeutend mehr Gelder gefunden als bei der Konkursanmeldung von der Stiftung angegeben wurden. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Als das Arbeitslosenprojekt noch funktionierte: Recycling von Elektronik in einem früheren Business-House-Betrieb. Bild: Hannes Thalmann

War der Konkurs der Stiftung Business House im Herbst 2018 nötig? Die Frage ist nach wie vor nicht geklärt. Jedoch gibt es eine neue Wendung: Das Konkursamt hat nach vier Jahren Aufarbeitung weitaus mehr Aktiven und weniger Passiven festgestellt als die damaligen Verantwortlichen der Stiftung zur Begründung des Insolvenzverfahrens angaben – gesamthaft eine Differenz von gut 850’000 Franken, die eigentlich vorhanden waren.

Damit sehen die Stiftungsgründerin Heidi Margelisch und der frühere Geschäftsleiter Marcel Frei ihre Darstellung bestätigt, wonach die Stiftung genügend Mittel zum eigenständigen Fortbestand hatte. «Es war kein Konkurs, so wie wir es immer gesagt haben», stellen sie fest und appellieren in einem Schreiben an die St.Galler Regierung: «Warum dieses gut funktionierende Sozialwerk zerstört wurde, müsste nun endlich ein Gericht ermitteln.»

«Unerklärliche Geldabflüsse»

Tatsächlich ist die Abwicklung der Sozialfirma bis heute umstritten. Die 1994 gegründete Stiftung Business House betrieb in Zusammenarbeit mit dem Kanton und zwei Dutzend St.Galler Gemeinden mit rund 50 Angestellten ein vielfältiges Angebot der Arbeitsintegration. In sieben Werken vom Rheintal bis ins Fürstenland bot sie rund 200 Arbeitsplätze für arbeitslose und ausgesteuerte Personen. 2017 geriet sie in finanzielle Schieflage, die Rede war von «unerklärlichen Geldabflüssen» in hoher sechsstelliger Summe. Der Geschäftsleiter wurde unter Verdacht freigestellt und angezeigt, doch die Staatsanwaltschaft stellte ihre Strafuntersuchung ein, nachdem sich die Vorwürfe als haltlos erwiesen hatten.

Der ehemalige Buchhalter erklärte stets, die Gelder seien «nicht abgeflossen, sondern nicht eingenommen worden», weil die Stiftungsverantwortlichen das komplexe System nicht begriffen hätten. Die Stiftungsgründerin sprach von einem «künstlichen Chaos» und einer «Hexenjagd» mit dem Ziel, Business House einer anderen Sozialfirma anzugliedern. Tatsächlich kamen die Business-House-Betriebe noch im gleichen Herbst unter den Mantel der Dock-Gruppe.

Den angeblichen Konkurs bestreiten die ehemaligen Stiftungsvertreter Margelisch und Frei sowie frühere Mitarbeiter wie der Erwachsenenbildner Heinz-Peter Studer, die 2021 den Verein «Interessengruppe Reaktivierung Stiftung Business House für Arbeitslosen Projekte» gründeten. Statt den entlassenen Geschäftsleiter anzuhören habe der vom damaligen CVP-Kantonsrat Felix Bischofberger präsidierte Stiftungsrat Hunderttausende Franken für externe Buchhalter, Revisoren, Anwälte und Berater ausgegeben und auf die Fusion gedrängt, wie Studer meint: «Schliesslich konnte die Dock-Gruppe das Know-how und das Inventar der Stiftung für einen Pappenstiel übernehmen.»

Dabei seien es Vertreter der Dock-Gruppe um CEO Daniela Merz gewesen, die den Stiftungsräten den Konkurs nahelegten, sagt die IG und verweist auf ein Sitzungsprotokoll: «Die Stiftung ist nicht mehr zu retten bzw. das Vermögen reicht dauerhaft nicht mehr aus, um den Stiftungszweck zu erreichen, zudem kann eine Überschuldung nicht ausgeschlossen werden.»

Konkursamt verweist auf Strafbehörde

Ob die Stiftung wirklich «nicht mehr zu retten» war, ist fraglich. Sicher kann nur gesagt werden, dass zeitweise niemand mehr den Durchblick hatte angesichts der verworrenen Finanzverhältnisse. Ergebnislos blieb bislang auch eine Strafuntersuchung gegen die ehemaligen Stiftungsräte, denen unter anderem Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung, Misswirtschaft und unterlassene Buchführung vorgeworfen wird. Zwar hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren im Herbst 2020 mangels strafbarer Handlungen eingestellt, doch gab die Anklagekammer einer Beschwerde des ehemaligen Geschäftsleiters recht, die auch die Befunde eines Finanzermittlers der Strafbehörde in Frage stellte.

Nun macht das Konkursamt die Staatsanwaltschaft in einem Bericht, der unserer Zeitung vorliegt, im Hinblick auf die erneute Einstellung des Verfahrens auf mehrere kritische Punkte aufmerksam. Selber habe das Amt eine Anzeige gegen die Stiftungsräte geprüft, aber aufgrund der laufenden Untersuchung darauf verzichtet. Erster Punkt: Die effektiven Aktiven sind gemäss Konkursinventar um 650’000 Franken höher als an der konkursamtlichen Einvernahme im Oktober 2018 deklariert – sie belaufen sich auf total 1,28 Millionen Franken, derweil die Stiftungsräte damals 630’000 Franken angegeben hatten. Zweitens wurden die Passiven mit einem ungefähren Totalbetrag von 1,4 Millionen Franken deklariert, doch tatsächlich belaufen sie sich gemäss Kollokationsplan mit zugelassenen Forderungen auf 1,16 Millionen Franken – also resultiert eine Differenz von rund 240’000 Franken.

Laut Konkursamt können demnach die Forderungen der 1. und 2. Klasse – also Löhne, Einzahlungen für berufliche Vorsorge, AHV, IV usw. - vollumfänglich gedeckt werden. Hingegen können die Forderungen der 3. Klasse nur teilweise befriedigt werden, da müssen Gläubiger mit Einbussen von mehr als 50 Prozent rechnen. Dies betrifft im wesentlichen jene fehlenden Summen, die der Stiftungsrat für seine kostspieligen Untersuchungen ausgab. «Ob in dieser Hinsicht ein strafbares Verhalten vorliegt, ist durch die Strafbehörde zu beurteilen», heisst es im Bericht des Konkursamtes an die Staatsanwaltschaft.

Stiftungsaufsicht hatte keine Zeit für Analyse

Hätte der Konkurs demnach nicht eröffnet werden dürfen? Dies zu beurteilen sei nicht Sache des Konkursamtes, sagt Leiter Urs Benz. Ob gegenüber den verantwortlichen Stiftungsräten Ansprüche gestellt werden können, sei letztendlich durch das Gericht zu entscheiden. Inwiefern die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchung noch einmal vertieft, bleibt offen: «Da das Verfahren weiterhin hängig ist, können wir uns nicht dazu äussern», lässt ihr Mediensprecher verlauten.

Der Bericht des Konkursamtes wirft auch die Frage auf, ob die Stiftungsaufsicht genügend genau hingeschaut hat. Stefan Stumpf, Direktor der Ostschweizer Stiftungsaufsicht, hat damals gegenüber unserer Zeitung gesagt, dass die Insolvenzerklärung «aufgrund der uns vorliegenden Akten tatsächlich die einzig verbleibende Lösung» sei und mit der Übertragung der Business-House-Betriebe in die Dock-Gruppe der «kleinst mögliche Schaden» entstehe.

Wenn das Konkursamt nun eine gegenüber der Konkursanmeldung «überraschend positive Bilanz» der Stiftung vorlege, sei diese Entwicklung «aus wirtschaftlicher Sicht erfreulich», stellt Stumpf heute fest. Zum Zeitpunkt der Insolvenzerklärung im Herbst 2018 sei die buchhalterische Situation der Stiftung «äusserst unübersichtlich» gewesen. «Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass sich am Ende ein derartiges Bild ergibt», sagt der Stiftungsaufsichtschef. «Sämtliche damals vorliegenden Hinweise deuteten auf eine Unterbilanz hin. Die Aufsichtsbehörde hatte – im Gegensatz zum Konkursamt – nicht die Zeit, eine derart ausführliche Analyse der finanziellen Situation der Stiftung vorzunehmen. Auf Grund einer drohenden Konkursverschleppung musste rasch über das weitere Vorgehen entschieden werden, um einen drohenden wirtschaftlichen Schaden zu minimieren.»

Von sieben Betrieben existiert noch einer

In den Ohren von Hedi Margelisch und ihren Mitstreitern, die eine Reaktivierung von Business House anstreben, klingt die Schadensminimierung wie ein Hohn. «Alle sozialen Projekte der Stiftung Business House für langzeitarbeitslose und ausgesteuerte Menschen wurden geschlossen», stellt die ehemalige LdU-Kantonsrätin fest. «Lediglich die vom Bund finanzierten Programme werden in einer anderen AG weitergeführt.» Die Hoffnung des Kantons, dass «die bestmögliche Lösung eine Chance zum Weiterbestehen eröffnet» (wie es der damalige Volkswirtschaftsdirektor Bruno Damann formulierte), habe sich weitgehend zerschlagen.

Wie abgemacht habe die Dock-Gruppe nach dem Konkurs der Stiftung Business House die beiden Beschäftigungsprogramme der Arbeitslosenversicherung des Kantons an den Standorten St.Gallen und Rorschach weitergeführt, erklärt Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft. Mit der Neuausschreibung der Beschäftigungsprogramme im Jahr 2021 habe die Dock-Gruppe den Auftrag in der Stadt St.Gallen aber verloren. Aktuell führt sie – unter dem neuen Namen «Port34» - nur noch das Programm in Rorschach.

Vorläufig bleibt als Fazit, dass der Fall «Business House Konkurs» nicht abgeschlossen ist und manche Fragen ungeklärt sind. Nach wie vor warten viele Gläubiger auf ihre Gelder aus der Konkursmasse; bisher wurden, im Dezember 2021, erst 60 Prozent der Guthaben von Gläubigern im ersten Rang ausbezahlt. Unabhängig vom Ausgang der Strafuntersuchung wäre auch die Politik nochmals gefragt.

