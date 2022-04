Verteilaktion Amerikanische Bibelgruppe missioniert vor St.Galler Schulhaus – Mutter droht mit der Polizei Vor einem St.Galler Schulhaus wurden am Mittwochmittag Bibeln an Schülerinnen und Schüler verteilt. Die Aktion verärgert die Schulleitung und besorgte Eltern. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 07.04.2022, 16.30 Uhr

Vor dem Notkerschulhaus in St.Gallen wurden Bibeln verteilt. Bild: Raphael Rohner

Vor dem St.Galler Notkerschulhaus, der Flade, stehen am Mittwochmittag drei Männer und warten auf Kinder, die aus der Schule kommen. Die Kinder stürmen die Treppe hinunter. Dann stellen sich die Männer den Kindern in den Weg und fragen:

«Wollt Ihr eine Bibel lesen?»

An den drei Männern gibt es kein Vorbeikommen. Sie laufen den Kindern gar nach und sprechen sie dabei auch von hinten an. Die Herren tragen jeweils einen Sack mit Bibeln und verteilen diese an Kinder, Jugendliche und Passanten: Ein Lehrling, der vorbeigehen will, zeigt einem Verteiler den Vogel. Dieser lächelt nur und wendet sich der nächsten Schülergruppe zu – in seiner Hand die nächsten Bibeln.

Die angesprochenen Kinder und Jugendliche wirken verdutzt und gehen schnell weiter. Eine Mutter, die ihre Tochter abholt, ist verwirrt und entsetzt: «Was soll denn das? Das gruselt mich sehr, dass da irgendwelche Männer herumlungern und die Kinder abpassen. Geht's eigentlich noch?» Die Mutter geht mit der Tochter davon und droht den Bibel-Männern mit der Polizei.

Ein Mann spricht Schülerinnen vor dem Schulhaus an. Bild: Raphael Rohner

Gruppe fällt immer wieder durch aggressives Missionieren auf

Hinter der Aktion steckt eine amerikanische Bibelgruppe, deren Mitglieder sich «Gideons» nennen. Sie haben zum Ziel, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen – Missionare. In den Bibeln wird eine Adresse in Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee, angegeben. Die drei Männer vor der Schule wollten keine weiteren Auskünfte geben, sprachen jedoch Schweizerdeutsch. Laut ihrem Internetauftritt haben die «Gideons» über 270'000 Mitglieder weltweit und haben einzig und allein die Mission, Bibeln zu verteilen.

Die Gruppe gilt unter Fachleuten zwar nicht als Sekte, jedoch zeigten sich wiederholt nicht nur Vertreter der Kirche darüber befremdet, dass die Besitzer einer «Gideon»-Bibel ihren Namen eintragen sollen und so erklären, Jesus als Retter anzuerkennen. Zudem sehen sich die «Gideons» mit der kritischen Einschätzung konfrontiert, sie würden gewisse theologische Lehrsätze überbetonen. In den letzten Jahren waren sie immer wieder in den Schlagzeilen, weil sie vor Schulen Bibeln verteilt und somit missioniert haben.

Ein Missionar schenkt einer Schülerin eine Bibel. Bild: Raphael Rohner

Bei der Schulpräsidentin der Flade St.Gallen, Barbara Hächler, ist die Bibel-Verteilaktion nicht erwünscht: «Wir sind nicht erfreut über diese Aktionen und haben die Anfrage der Gruppe, Bibeln auf dem Areal des Schulhauses Notker zu verteilen, abgelehnt.» Daraufhin gab es hin und wieder Verteilaktionen draussen vor der Schule. Hächler ergänzt:

«Das können wir ihnen nicht verbieten – hier ist öffentlicher Raum und sie haben die Bewilligung von der Stadt.»

Die Schulleitung habe die Schülerinnen und Schüler informiert und ihnen erklärt, worum es gehe. «Sie dürfen selbst entscheiden, ob sie eine Bibel wollen oder nicht. Wenn sie eine nehmen, sollen sie das Buch jedoch nicht gleich in den nächsten Mülleimer werfen.» Nach der Mittagsaktion liegen trotzdem einige Bibeln auf der Strasse oder in einem Abfalleimer an einer Bushaltestelle.

Bibelaktion erregt Aufsehen im Quartier

Auch bei Anwohnern sorgt die Aktion für Kopfschütteln. Im Restaurant Stephanshorn beobachtet rund ein Dutzend Gäste, wie die Männer auf die Kinder und Jugendlichen zugehen. Handeln will zwar niemand, getuschelt wird jedoch: «Diese Kirchenheinis sollen doch die Kinder in Ruhe lassen», sagt ein Handwerker und blickt hinüber. Eine Dame filmt die Männer mit ihrem Smartphone: Kurz nach 12 Uhr packen sie zusammen und verschwinden, dann laufen zwei Männer mit Headsets aufmerksam durch das Quartier. «Sicher die Stadtpolizei», mutmasst der Handwerker.

Die Polizei hat jedoch keine Meldung bekommen, sagt Mediensprecher Roman Kohler auf Nachfrage. Man sei aber generell präsent bei Schulhäusern. Besorgten Eltern rät Kohler: «Grundsätzlich ist es so, dass die ‹Gideons› uns und den jeweiligen Schulleitungen mitteilen, dass sie Bibeln verteilen. Es handelt sich dann in der Regel um zwei bis drei Personen, welche die Bibeln abgeben. Wenn sie sonst nichts dabei haben, verlangen wir – wie bei anderen religiösen Vereinigungen – aufgrund der Religionsfreiheit keine Bewilligung.»

Stadtpolizei toleriert kein aggressives Bibelverteilen

Ein aggressives Auftreten der «Bibelvertreter» toleriert die Polizei jedoch nicht. Kohler ergänzt: «Verunsicherte Eltern dürfen sich selbstverständlich immer bei der Polizei melden, insbesondere dann, wenn die Schülerinnen und Schüler aufdringlich angegangen werden.»

Die Polizei habe in der Vergangenheit keine negativen Erfahrungen mit den «Gideons» gemacht. Diese wollten keine Stellung zum Vorfall nehmen.

