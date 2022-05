So sehen die Corona-Einreiseregelungen unserer Nachbarländer aus

Auffahrt 3G-Nachweis, Maskenpflicht oder gar keine Einschränkung: So sehen die Corona-Einreiseregeln der Schweizer Nachbarländer aus Mit Auffahrt und Pfingsten kommen viele in den Genuss von verlängerten Wochenenden. Nach zwei Jahren Pandemie zieht es viele ins Ausland. Doch in welchem Nachbarland gelten welche Vorschriften? Ein Überblick. Viviana Troccoli 25.05.2022, 18.00 Uhr

Unbeschwert die Ferien geniessen: Doch welche Regeln gelten noch nach der Coronapandemie? Bild: Getty

Nun heisst es wieder: Mit einer Glace in der Hand durch die Gassen Roms schlendern, mit nackten Füssen am Strand der Cote d'Azur entlanglaufen oder ein Stück Sachertorte in einem Wiener Café geniessen. Viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer verbringen das verlängerte Auffahrtswochenende in einem der fünf Nachbarländer. Zwei Jahre lang war dies nur mit strengen Einschränkungen möglich. Doch welches Land hält noch an der 3G-Regelung fest und wo sind die Coronamassnahmen gefallen?

Das Land der «Dolce Vita» zählt zurzeit rund 17 Millionen Covid-Fälle, daher bleiben weiterhin einige Einreiseregeln bestehen. Wer als ungeimpfte Person nach Italien reisen möchte, muss entweder einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder einen negativen Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden ist. Eine von Corona genesene Person muss ein Dokument vorweisen können, das belegt, dass ihre Erkrankung nicht mehr als sechs Monate her ist. Wer doppelt geimpft ist, muss aufzeigen, dass seit der zweiten Impfdosis mindestens 14 Tage und maximal neun Monate vergangen sind. Kein zeitliches Verfallsdatum hat hingegen die Boosterimpfung: Geboosterte Reisende können ohne Bedenken auf der Halbinsel ihre Ferien geniessen.

Gemäss offiziellen Angaben gilt zwar seit dem 1. Mai die Zertifikatspflicht nicht mehr, doch im öffentlichen Verkehr sowie in Flugzeugen und auf Schiffen ist die FFP2-Maske obligatorisch. So auch bei Events in geschlossenen Räumen, wie Theateraufführungen, Konzerte und in Kinos. Diese Massnahmen bleiben bis mindestens 15. Juni in Kraft. Seit den letzten behördlichen Bestimmungen muss hingegen kein Einreiseformular mehr ausgefüllt werden; die Zertifikatspflicht in Restaurants und Hotels ist aufgehoben ‒ ebenso die Maskenpflicht in Innenräumen. Aber es lohnt sich vor Reisebeginn bei den einzelnen Regionen und Kommunen von Italien nochmals nachzuschauen, ob diese individuelle Regeln oder Beschränkungen erlassen haben.

Für Ungeimpfte gelten dieselben Regeln für die Einreise nach Frankreich wie nach Italien. Geimpfte müssen ihren Impfnachweis vorweisen, bei Personen über 18 Jahren darf die letzte Dosis nicht länger als neun Monate zurückliegen; die zweite Dosis muss zudem mindestens eine Woche vor Reisebeginn erfolgt sein. Genesene müssen nachweisen, dass ihre Erkrankung mindestens elf Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt. Auch in Frankreich gilt: Die Reisebeschränkungen können zwischen den Regionen unterschiedlich ausfallen.

In Innenräumen entfällt seit dem 16. Mai die Maskenpflicht; in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bleibt sie bestehen. Es besteht zudem keine Zertifikatspflicht mehr in öffentlichen Räumen.

Will man auf die andere Seite des Bodensees, kann man dies ab dem 1. Juni wieder ohne 3G-Nachweis tun: Bei der Einreise nach Deutschland wird ab dem Mittwoch in einer Woche kein 3G-Nachweis mehr verlangt. Beschlossen hat diese Lockerung das Bundeskabinett.

«Vom 1. Juni an müssen Reiserückkehrer und andere Einreisende damit nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet (3G) sind», heisst es auf zdf.de. Bis zum 31. Mai ist noch für alle Personen über zwölf Jahren ein 3G-Nachweis vorgeschrieben. Die Massnahmen dienten der Erleichterung der Mobilität und Freizügigkeit sowie des Reiseverkehrs, heisst es von Seiten der Verantwortlichen.

Seit dem 20. März gelten für Freizeitangebote und in der Gastronomie keine Coronamassnahmen mehr. Das Maskentragen wird in den Geschäften zwar empfohlen, doch eine Pflicht besteht nicht mehr. In einzelnen Bundesländern ist das Tragen einer Maske in Gesundheitseinrichtungen und im öffentlichen Verkehr obligatorisch. Bundesweite Maskenpflicht herrscht im Luft- und Personenfernverkehr, also in Flugzeugen und bei internationalen Zugstrecken.

Seit dem 16. Mai sind in Österreich alle Einreisebeschränkungen in Zusammenhang mit Corona gefallen. Touristen brauchen keinen 3G-Nachweis mehr. Die Maskenpflicht von FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln, an geschlossenen Stationen sowie in Geschäften des lebensnotwendigen Handels bleibt bestehen.

Auch in Liechtenstein gelten bei der Einreise aktuell keine Einschränkungen. Die Maskenpflicht im ÖV wurde aufgehoben, allgemeine Coronamassnahmen wurden wie in der Schweiz gänzlich abgeschafft.

In der Ostschweiz kann nach wie vor in gewissen Arztpraxen, Apotheken sowie Gesundheitszentren geimpft und getestet werden. Gemäss offizieller Website des Kantons St.Gallen stehen weiterhin Testzentren zur Verfügung, welche PCR- und Antigentests durchführen. An den vier Impfzentren St.Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil werden immer noch Impfungen verabreicht, jedoch nicht täglich.

Im Kanton Thurgau ist das Impfzentrum Weinfelden weiterhin in Betrieb. Ebenfalls gibt es noch einige geöffnete Thurgauer Testzentren, wie etwa das Swisstestcenter in Amriswil. Dario Simon, Mitglied der Geschäftsleitung, sagt:

«Bei uns gibt es keine Wartezeiten mehr.»

Bis vor einer Woche sei der grosse Ansturm ausgeblieben, doch die gebuchten Termine würden vor Feiertagen stark zunehmen. Man habe daher das Personal wieder aufgestockt und biete Termine im Fünfminutentakt an. «Zurzeit haben wir am Auffahrtswochenende eine Auslastung von vorgebuchten Terminen von rund 40 Prozent», sagt Simon.