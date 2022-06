Der Filmproduzent und der Widerstand: eine Aufarbeitung

Aufarbeitung Der Filmproduzent und der Widerstand – ein Sohn erforscht das Leben seines Vaters und stösst auf Erstaunliches Der Konstanzer Historiker und Museumsdirektor Tobias Engelsing erforscht das Leben seines Vaters – und stösst dabei nicht nur auf den Filmproduzenten in Goebbels Diensten, sondern auch auf einen Kreis von Widerstandskämpfern. Und auf einen keineswegs harmlosen Grenzverkehr. Rolf App Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitten im Krieg wird in Konstanz gedreht – und es ist eine willkommene Abwechslung, in deren Zentrum Herbert Engelsing als Produktionsleiter steht. Bild: Gisela Brücke

Vom Balkon seines Zimmers im Konstanzer Inselhotel kann der Filmproduzent Herbert Engelsing den Säntis sehen. Seit zwei Jahre zuvor mehrere seiner Freunde als Hoch- und Landesverräter hingerichtet worden sind, hat er einen leichten Schlaf und öfter Kopfschmerzen. Jetzt allerdings ist der Krieg weit weg. Weit weg sind die russischen Soldaten, die sich in diesem Sommer 1944 unter Geschützdonner der deutschen Hauptstadt nähern, während von Westen her Briten, Amerikaner und Franzosen vorstossen. Ausgebombte, Evakuierte, Verwundete, Soldaten und Offiziere haben die Einwohnerzahl von 39'000 zu Beginn des Krieges auf 60'000 hinaufschnellen lassen.

In Konstanz seien alle Hotels «mit Parteigrössen und deren Angehörigen vollgestopft», vertraut der in Hitlerdeutschland verfemte – und von Engelsing heimlich geförderte – Schriftsteller Erich Kästner seinem Tagebuch an. Gebannt starrten diese Gäste auf die noch geschlossene Schweizer Grenze: Sie wollen weg, und, dort drüben, an ihr im neutralen Nachbarland hinterlegtes Geld.

Und dann ist da noch Herbert Engelsings Filmcrew, die tagsüber auf der Mainau eine der vielen Komödien dreht, mit denen Propagandaminister Joseph Goebbels das deutsche Volk erfolgreich betäubt. «Umarmt das Leben» steht als Arbeitstitel auf dem vergilbten Drehbuch.

Viele Wege führen in die Schweiz

Tobias Engelsing hat es auf dem Dachboden seines Elternhauses gefunden. Der Historiker und Direktor der Konstanzer Museen widmet sich gern unbequemen Themen. Zum Beispiel 2015 der Blütezeit und der Vernichtung der Konstanzer Juden oder, jetzt gerade, der Vorbereitung einer Ausstellung über Konstanz im Nationalsozialismus, die in einer Woche im Rosgartenmuseum in Konstanz eröffnen wird. Die Geschichte seines Vaters bildet zu dieser Auseinandersetzung mit der Geschichte seiner Heimat im Zweiten Weltkrieg den persönlichen Hintergrund.

Tobias Engelsing, Historiker und Direktor der Konstanzer Museen. Bild: PD

Seinen Vater fragen, wie das damals war, das konnte Tobias Engelsing nicht mehr. Herbert Engelsing starb, als sein jüngster Sohn gerade zwei Jahre alt war. Bei der zehn Jahre dauernden Recherche, die unter dem Titel «Kein Mensch, der sich für normale Zeiten eignet» eine ganze Epoche ins Auge fasst, ist Engelsing nicht nur auf den Filmproduzenten in Goebbels Diensten gestossen, sondern auch auf einen Kreis von Widerstandskämpfern. Und auf einen keineswegs harmlosen Grenzverkehr.

Die Schweiz spielt da eine keineswegs marginale Nebenrolle. Der Zweite Weltkrieg sei sogar «in der Schweiz gewonnen» worden, haben die Franzosen Pierre Accoce und Pierre Quet behauptet. Was vielleicht übertrieben, aber doch nicht ganz aus der Luft gegriffen ist.

Ein tüchtiger, aber auch verdächtiger Jurist

Herbert Engelsing, im September 1904 im Rheinland in der Nähe von Aachen geborener Sohn eines wohlhabenden Apothekers, befindet sich auf bestem Weg zu einer Karriere als Richter, als in Deutschland die Nazis an die Macht kommen. Ihnen gilt der junge, republikanisch gesinnte Jurist als politisch unzuverlässig, so befolgt er den Rat seines Mentors, «zu Tarnungszwecken» in die NSDAP einzutreten (und tritt 1940 ganz unauffällig wieder aus).

Die jetzt einsetzende Verfolgung der Juden empört ihn, bei Gericht Karriere machen will Herbert Engelsing deshalb nicht mehr. Stattdessen steigt er in die Filmfirma Tobis ein – und gerät vom Regen in die Traufe. Denn Goebbels stellt die gesamte Filmwirtschaft unter staatliche Regie.

Inmitten vieler überzeugter Nazis ein verlässlicher Gesprächspartner: Herbert Engelsing mit dem Schauspieler Paul Verhoeven. Bild: Privatarchiv Engelsing

Herbert Engelsing aber führt jetzt ein schizophrenes Leben. Er hilft Juden und anderen Verfolgten, wo er nur kann, beschäftigt verfemte Autoren wie Erich Kästner als Drehbuchautoren, hängt zu Hause die Bilder verfemter Künstler an die Wand und liest die Bücher verbotener Autoren. Und produziert zur selben Zeit eine Menge linientreuer Filme, die er nach dem Krieg als «Dreck» bezeichnet.

Das Glamourpaar der Berliner Gesellschaft

Dann geht er zusammen mit Inge, seiner ersten Frau, die Halbjüdin ist, und die er nur mit Sondererlaubnis Hitlers überhaupt hat heiraten dürfen, einen lebensgefährlichen Schritt weiter. Zu ihren Wochenendpartys, an denen ungewohnt offen geredet wird, kommen auch ein junger Luftwaffenoffizier und seine Frau, mit denen sich die Engelsings rasch anfreunden. Harro und Libertas Schulze-Boysen sind ein Glamourpaar der Berliner Gesellschaft, ihre Beziehungen reichen bis weit hinauf in die Nazihierarchie. Sie nutzen sie, um eine Widerstandsorganisation aufzubauen, und geben geheime Informationen weiter. Was dann zum Zerwürfnis zwischen dem linken Schulze-Boysen und dem bürgerlich gesinnten Engelsing führt.

Nichts ist in diesen kriegsentscheidenden Jahren so wertvoll wie Informationen. Und kein Land ist so erfolgreich darin, diese Informationen zu beschaffen, wie die Sowjetunion. Stalin erfährt vom bevorstehenden Angriff der Deutschen, will es aber nicht glauben. Er ist auch frühzeitig über jenen deutschen Vorstoss zu den Erdölfeldern im Kaukasus informiert, der dann im Desaster von Stalingrad endet. «Die Bolschewiken sind uns auf einem einzigen Gebiet überlegen: in der Spionage», erkennt ein wütender Hitler im Mai 1942.

Die Schweizer Spur der Spione

Die Spur der Spione aber führt auch in die sichere Schweiz. Hier gibt ein unauffälliger deutscher Emigrant namens Rudolf Roessler unter dem Decknamen Lucy höchst brisante Informationen aus dem deutschen Oberkommando sowohl an die Russen wie an den Schweizer Nachrichtendienst weiter.

Sein Kontaktmann Hans Hausamann hat in Teufen schon Mitte der Dreissigerjahre ein eigenes Nachrichtenbüro aufgebaut, er tauscht sich in Bern regelmässig mit dem Amerikaner Allen Dulles aus, nach dem Krieg der Begründer der CIA. Hier sucht der deutsche General Walter Schellenberg, Chef des Auslandsgeheimdienstes der SS, Kontakt zu General Guisan und findet auf Schloss Wolfsberg gastliche Aufnahme bei einem Schweizer Nachrichtenoffizier. Hier betreibt der ungarische Kommunist Alexander Rado im Auftrag der Sowjetunion mehrere Sender.

«Jeder einzelne Satz kann den Kopf kosten»

Den Anstoss zum Zusammenbruch von Schulze-Boysens Widerstandskreis gibt ein verschlüsseltes Telegramm der Moskauer Zentrale, das drei Adressen enthält und das die deutsche Abwehr nach langer Zeit entschlüsseln kann. Mit zum Desaster, das beinahe hundert Menschen mit in den Abgrund reisst, darunter harmlose Verteiler regimekritischer Flugblätter, trägt aber auch Schulze-Boysen selber bei. Als der Schriftsteller Ernst von Salomon mit seiner jüdischen Freundin bei einer seiner Partys auftaucht, ist diese Freundin entsetzt: «Da stehen die Leute, lässig an den Kamin gelehnt, balancieren eine Teetasse und erzählen, so ganz beiläufig, Sachen … Sachen! Jeder einzelne Satz kann sie den Kopf kosten!»

Auch in Engelsings Berliner Haus hat man sich solche «Sachen» erzählt, und jetzt brechen auch für die Engelsings fürchterliche Wochen der Ungewissheit an. Die Gestapo klopft an, durchsucht das Haus, lädt zum Verhör – und gibt dann Ruhe. Später wird er noch einmal ein lebensgefährliches Wagnis eingehen, als er sich für einen Offizier einsetzt, den eine Schauspielerin denunziert hat.

Nach dem Krieg ein erster Ausflug in die Schweiz: Inge, Herbert, Katharina und Thomas Engelsing 1946 am Klausenpass. Bild: Privatarchiv Engelsing

Und nach dem Krieg, in einer anderen, doch auch schon wieder von alten Nazis und dem anbrechenden Kalten Krieg geprägten Zeit, werden dem als Anwalt in Konstanz Niedergelassenen gerade seine Kontakte zum linken Widerstand zur Last gelegt: Als er 1950 seine Frau in Kalifornien besuchen will, um dort vielleicht ein neues Leben anzufangen, befragt man ihn im Zürcher US-Konsulat, als wäre er ein halber Kommunist. Was er niemals war. Er wollte nur überleben, und dabei seine Selbstachtung als demokratisch gesinnter Bürger bewahren.

Tobias Engelsing: Kein Mensch, der sich für normale Zeiten eignet. Mein Vater zwischen NS-Film und Widerstand, Propyläen-Verlag 2022

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen