Auf und davon Egal ob Malediven, Seychellen oder Hawaii, Hauptsache weg – die Ostschweizer hat das Reisefieber wieder gepackt In den vergangenen zwei Jahren hat Corona vielen Ostschweizerinnen und Ostschweizern einen Strich durch ihre Reiserechnung gemacht. Mittlerweile zieht es viele wieder in die Ferne. Inhaber von lokalen Reisebüros erzählen von ihrem Alltag nach Corona. Auffallend: Die Leute gönnen sich längere und teurere Reisen inklusive Business-Class- statt Economy-Flügen. Valentina Thurnherr Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Viele Reisende zieht es in die Ferne, wie etwa auf die Seychellen. Bild: Fotolia

Als im März die letzten Corona-Regelungen gefallen sind, scheint das eine Welle der Erleichterung in der Schweizer Bevölkerung ausgelöst zu haben. Entsprechend zeigt sich nun wieder ein Aufwärtstrend bei Reisen aller Art. Wie es scheint, haben Herr und Frau Ostschweizer auch fleissig dafür gespart, um endlich wieder etwas anderes als unsere wunderschönen Berge zu sehen.

Dieser Trend zeigt sich auch beim Gossauer Reisebüro Helbling Reisen. «Uns ist vermehrt aufgefallen, dass viele unserer Kunden mehr Geld fürs Reisen ausgeben, als dass zuvor der Fall war», sagt Geschäftsführer und Inhaber Michael Mettler.

«Sie buchen beispielsweise bessere Hotels, längere Reisen oder vermehrt Business Class anstatt Economy.»

Die Anzahl Buchungen seien zudem stark angestiegen, auch wenn es momentan noch 25 bis 30 Prozent weniger sind als im Jahr 2019.

Einen deutlichen Anstieg an Buchungen zeigt sich auch beim Reisebüro Chrisway Travel in St.Gallen. «Wir sind definitiv wieder auf einem sehr guten Weg. Unsere Kunden zieht es in die Ferne, hoch im Kurs sind die USA, Kanada, Mauritius, Malediven, Seychellen, aber auch die griechischen Inseln und Sardinien. Vermehrt haben wir auch wieder Individualreisen – die Kunden scheinen einfach mal wieder verreisen zu wollen. Hauptsache, raus aus der Schweiz», sagt Geschäftsleiter Jörg Waldvogel mit einem Lachen. Einen deutlichen Unterschied gebe es beim Frühbuchen. «Früher hatten wir vermehrt Buchungen, die einige Monate im Voraus gemacht wurden, das ist momentan nicht der Fall. Was aber natürlich mit der Corona-Situation zu tun hat.» So habe Ende vergangenen Jahres noch niemand sagen können, wie es 2022 mit den Restriktionen aussieht.

Angela Bentele-Agustoni, Inhaberin Reisebüro Agustoni. Bild: Tobias Garcia

Auch beim Reisebüro Agustoni in St.Gallen zieht es die Leute wieder in die Ferne. «In den vergangenen Monaten hatte ich überdurchschnittlich viele Buchungen für die USA, vorwiegend Hawaii», sagt Inhaberin Angela Bentele-Agustoni. «Selbst vor Corona hatte ich selten so viele Reisebuchungen dorthin.» Für den Sommer, so vermutet Agustoni, werde es die Ostschweizerinnen und Ostschweizer wieder vermehrt in den Mittelmeerraum ziehen. Einen grossen Unterschied sieht sie jedoch im Zeitpunkt der Buchungen. «Im Moment habe ich viel mehr Kunden, die sehr kurzfristig planen. Vor der Pandemie konnte ich meist schon sagen, wie ein Jahr verlaufen wird. Jetzt kann ich gerade voraussagen, wie ich im jeweiligen Monat abschliessen werde.» Länger vorausgebuchte Reisen gebe es eher im Juli und Oktober, also in den Schulferienmonaten.

Coronabestimmungen sind überall anders

Ein Grund, weshalb die Kunden so kurzfristig buchen, sieht Agustoni darin, dass wegen Corona lange viel Unsicherheit bestand. «Zurzeit weiss niemand genau, wie es im Sommer und Herbst aussieht, wenn viele der Zertifikate ihre Gültigkeit verlieren.» Der Bund kommuniziere darüber nichts, und ihr Kunden erwarteten eine Antwort. «Die ich ihnen momentan nicht geben kann. Ich hoffe daher, dass für Europa bald eine gemeinsame Lösung gefunden wird», sagt Agustoni. Für viele Fernreisen seien die Bestimmungen um einiges einfacher.

Das sagt auch Michael Mettler von Helbling Reisen. «Das Auslaufen der Zertifikate ist hauptsächlich in Europa ein Problem, deshalb die grosse Frage – wie werden die EU und die Schweiz das regeln?» Vor allem südliche Länder seien auf den Tourismus angewiesen. Mettler sagt:

«Dass diese aber von heute auf morgen eine vierte Impfung verlangen werden, kann ich mir fast nicht vorstellen.»

Für Fernreisen sei dies weniger ein Thema. «In Thailand oder Südafrika wird lediglich verlangt, dass man geimpft ist, wann das stattgefunden hat, ist egal.» Somit hätten Geimpfte bei Langstreckenreisen einen deutlichen Vorteil gegenüber Ungeimpften.

«Die meisten Länder sind sehr daran interessiert, dass der Tourismus wieder anläuft», sagt Jörg Waldvogel von Chrisway Travel. Auch er sagt, dass bei Fernreisen weniger strikte Regeln gelten als in Europa. Lediglich einige der asiatischen Länder hätten nach wie vor Restriktionen. «Nach China und Japan zu reisen ist nach wie vor nicht möglich.» Auf den Seychellen oder Mauritius hingegen werde ein Test vor Ort gemacht. «Die meisten unserer Kunden sind ohnehin geimpft, daher gibt es selten irgendwelche Probleme.» Über die Herbstmonate macht sich Waldvogel hingegen noch keine grossen Gedanken. «Sollten die Ansteckungszahlen dann wieder in die Höhe schiessen oder ein neuer Mutant auftauchen, können wir entsprechend darauf reagieren.» Momentan seien sie und ihre Kunden aber so positiv eingestellt, dass sie sich davon nicht verunsichern lassen.

Die Kosten für Flüge steigen um mehr als 50 Prozent

Jörg Waldvogel, Geschäftsleiter Chrisway Travel AG. Bild: PD

Ein grösseres Hindernis sieht Waldvogel darin, dass viele Leistungsträger ihr Niveau vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht haben. «Als die Welt quasi wieder geöffnet wurde, erwarteten alle, dass nach einer Woche schwupdiwup alles wieder funktioniert – dem ist aber nicht so.» Dazu brauche es Zeit, denn vieles sei während der Pandemie völlig aus dem Rhythmus geraten. «Airlines mussten viele Stellen abbauen und Flüge streichen, das sind Kollateralschäden, die nicht zu unterschätzen sind.» Erst kürzlich habe er erlebt, dass ein Flug ersatzlos gestrichen wurde. «Wir vermuten, die Nachfragen waren einfach zu hoch, und die Kapazitäten der Fluggesellschaft nach der Pandemie war schlicht zu klein.» Dies sei auch ein Grund, wie er vermute, dass die Preise zurzeit so ansteigen würden. «Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass die Preise nach Corona eher sinken würden. Die Nachfrage ist jedoch so gross und das Angebot an Flügen derart eingeschränkt, dass die Preise jetzt nach oben klettern.»

Diesen Trend bestätigt auch Michael Mettler:

«Je kurzfristiger man bucht, desto teurer ist es.»

Wer jedoch jetzt schon für den Herbst oder sogar Anfang nächstes Jahr bucht, bekomme nach wie vor gute Preise. «Das liegt daran, dass viele Airlines ihren Treibstoff hedgen.» Beim Hedging verpflichten sich die Fluggesellschaften dazu, eine bestimmte Menge Treibstoff zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. «Gemäss Swiss wird ihr Vorrat noch bis Ende Sommer reichen.» Sollten die Preise für Erdöl dann immer noch so hoch sein, werde es deutliche Aufschläge geben, die dann der Konsument zahlen müsse.

