Marienburg in Thal wird als Flüchtlingszentrum reaktiviert

Asylwesen Marienburg Thal wird nochmals zum Flüchtlingszentrum – als vorübergehender Ersatz für die Rosenau in Kirchberg Ende März ziehen im ehemaligen Internat für jugendliche Asylsuchende in Thal wieder Flüchtlinge ein. Bis zum Bezug der Wohnüberbauung 2026 sollen dort 80 Personen Platz finden. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 08.03.2023, 20.44 Uhr

Wird vorübergehend nochmals zum Flüchtlingszentrum: die Marienburg mit dem historischem Park in Thal. Bild: Urs Bucher

Die Marienburg, früher Weinburg, am nordöstlichen Gemeinderand von Thal an der Grenze zu Rheineck kennt man übers Unterrheintal hinaus als Sitz der Steyler Missionare, die dort von 1930 bis 2012 ein katholisches Gymnasium betrieben. Bekannt ist sie auch, weil in ihrem Park der älteste Mammutbaum der Schweiz steht, 1858 als Geschenk der englischen Königin Viktoria gepflanzt, und weil sie von 2016 bis 2021 als Internat für rund 100 minderjährige unbegleitete Asylsuchende diente.

Ende 2021 zogen die letzten Missionare aus, und gleichzeitig zügelten die jugendlichen Flüchtlinge in die Landegg in Eggersriet. Die Menzi-Muck-Gruppe plant auf dem 2016 erworbenen Areal eine Wohnüberbauung. Bis zum voraussichtlichen Bezug der Wohnungen im Frühjahr 2026 vermietet sie das ehemalige Wohnhaus der Missionare nun noch einmal als Flüchtlingsunterkunft: Der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) nutzt die grosszügigen Räume, darunter Speisesaal und Turnhalle, als temporäre Wohnstätte von bis zu 80 Asylsuchenden.

Ersatz für das Zentrum Rosenau in Kirchberg

Claudia Nef, Geschäftsführerin des Trägervereins Integrationsprojekte (TISG). Bild: Ralph Ribi

Auf der Suche nach Ersatzraum für das Flüchtlingszentrum Rosenau in Kirchberg sei die Marienberg eine naheliegende Option gewesen, zumal der Baustart noch nicht erfolgt sei, sagt TISG-Geschäftsführerin Claudia Nef. Die Rosenau war vor einem Jahr als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet worden und wird nun auf Ende März geschlossen. Zeitweise wohnten dort über 200 Personen, vor allem Frauen und Kinder, heute sind es noch 45.

In der Marienburg bringt der Verein, der im Auftrag der St.Galler Gemeinden für die erste Aufnahme von Flüchtlingen zuständig ist, Personen aus dem beschleunigten Asylverfahren unter – also Leute, die in der Schweiz bleiben dürfen. Für sie ist die Weiterverteilung auf die 75 Gemeinden das nächste Ziel, verbunden mit Integrationsmassnahmen. Vorläufig sind es mehrheitlich Flüchtlinge aus der Ukraine sowie vereinzelt aus Afghanistan, der Türkei oder Syrien.

Zusätzlicher Raumbedarf vor allem für Jugendliche

Bekanntlich erlebt die Schweiz die grösste Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Im Jahr 2022 wurden fast 100’000 Asylgesuche gestellt, davon 75’000 Gesuche von Flüchtlingen aus der Ukraine für den Schutzstatus S. Der Zustrom halte an und in einigen Gemeinden bestehe Raumnot, doch habe es in den Zentren des TISG noch freie Plätze, sagt Claudia Nef. «Am ehesten brauchen wir zusätzlichen Raum für Jugendliche, weil es in diesem Bereich weiterhin eine enorm hohe Zuweisungsrate gibt.»

Die unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen, kurz UMA, finden derzeit in der Landegg Eggersriet (62 UMA) und im ehemaligen Seniorenzentrum Marienfried in Niederuzwil (55) Platz. Bis zum Sommer 2024 können im Marienfried mit gesamthaft 116 Plätzen zudem Junge bis 22 Jahre untergebracht werden; dort liegt der Fokus denn auch auf der Vorbereitung auf die Berufsausbildung.

Der TISG kenne die Herausforderungen, die ein Flüchtlingszentrum stellt, und sei Garant für den ordnungsgemässen Betrieb, heisst es in der Medienmitteilung. Nebst den erwähnten Zentren in Kirchberg, Niederuzwil, Eggersriet und demnächst Thal betreibt er zudem das Zentrum Seeben mit 60 Plätzen in Nesslau, wo derzeit 52 Personen wohnen.

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine ist die Zahl der Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen im Kanton St.Gallen von 5543 per Ende Januar 2022 auf 9200 Personen angestiegen, davon 3500 aus der Ukraine, die je nach Kriegsende und Wiederaufbau wohl in ihr Heimatland zurückkehren wollen und werden. Der «reguläre» Anteil der Flüchtlinge an der ständigen Wohnbevölkerung beträgt laut Claudia Nef demnach nach wie vor etwa 1 Prozent.

Standortgemeinde Thal muss weniger Flüchtlinge aufnehmen

Für Thal entstehen durch den Zentrumsbetrieb in der Marienburg keine Kosten. Eigentlich müsste die Gemeinde proportional zu ihrer Bevölkerungszahl von 6769 Personen 83 Flüchtlinge aufnehmen. Mit aktuell 65 Personen ist sie im kantonalen Vergleich im Rückstand, die Beschaffung zusätzlichen Wohnraums habe sich «in den letzten Monaten als anspruchsvoll erwiesen», heisst es.

Mit dem Standort Marienburg erfüllt Thal die Aufnahmeverpflichtung, weil der Gemeinde gemäss Asylverordnung 40 Prozent der zur Verfügung gestellten Plätze angerechnet werden. Thal muss demnach 32 Personen weniger aufnehmen – angesichts der Wohnraumknappheit gewiss ein willkommener Effekt des reaktivierten Zentrums.

Der Gemeinderat Thal habe «sehr konstruktiv und offen» auf die Pläne des Trägervereins reagiert, sagt Claudia Nef. Aufgrund der früheren Erfahrung mit dem Zentrum für minderjährige Asylsuchende hoffen die Verantwortlichen auf Wohlwollen seitens der Bevölkerung. Um aus erster Hand zu informieren und allfällige Fragen zu klären, laden Gemeinde und TISG am Montag, 13. März, zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein (19 Uhr, Restaurant Ochsen).

