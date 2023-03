Asylwesen Nach den Diskussionen rund um die Unterkünfte von Asylsuchenden: So ist die Lage in der Ostschweiz Mehrere Wohnungskündigungen zugunsten von Flüchtenden werden derzeit in den Medien diskutiert. In St. Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell ist die Lage zwar angespannt, doch Mieterinnen und Mieter haben vorderhand nichts zu befürchten. Rossella Blattmann und Renato Schatz 2 Kommentare 02.03.2023, 17.00 Uhr

In der Ostschweiz gibt es derzeit genügend Unterkünfte für Asylsuchende. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Aufregung rund um die Aargauer Gemeinde Windisch war Anfang Woche gross: Eine private Immobilienfirma soll sozial eher benachteiligten Mieterinnen und Mietern gekündigt haben, damit der Kanton in den Wohnungen Asylsuchende unterbringen kann. Inzwischen wurde bekannt, dass die Bewohner ohnehin hätten ausziehen müssen. Weil zudem in der Zürcher Gemeinde Seegräben einem langjährigen Mieter gekündigt wurde, um Flüchtende beherbergen zu können, entstand in den vergangenen Tagen eine grosse Diskussion um die Unterkünfte von Asylsuchenden.