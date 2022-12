Arbeitsmarkt Immer mehr pendeln in die Schweiz – Liechtensteins Wirtschaft ist stark von Grenzgängern abhängig

Täglich überqueren in der Bodenseeregion fast 59'000 Personen die Grenze, um an ihren Arbeitsplatz im anderen Land zu gelangen. Pendelnde, die in die Schweiz zur Arbeit gehen, haben auch 2021 weiter zugenommen. Mehr als jeder zweite Arbeitsplatz in Liechtenstein wird von Pendelnden besetzt.