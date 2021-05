migration Alem, Guled, Mahmoud: Wie jugendliche Flüchtlinge aus Afghanistan, Somalia oder Syrien ein neues Leben in der Ostschweiz fanden Ein Buch von Ostschweizer Asylorganisationen lässt elf unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) von ihrer Flucht und ihren Erfahrungen im hiesigen Alltag erzählen ‒ erschütternde wie beglückende Lektüre und Anleitung für offenherzige Begegnungen. Marcel Elsener 03.05.2021, 17.00 Uhr

Auf einer St.Galler Treppe: Alem aus Afghanistan, der junge Mann auf dem Buchcover. Bild: Ahmad Motalaei/PD

Das Nichtwissen gilt für beide Seiten. Kaum einer hat von der Schweiz gehört oder weiss, wo sie liegt. Keine Ahnung vom Klima, von den Menschen und ihrer Sprache; einer meint, dass in ganz Europa Englisch gesprochen werde. Und dann stehen sie, 15-jährig, nach monatelanger lebensgefährlicher Flucht, die Nacht davor noch im Bahnhof München übernachtet, wie Asef am Zoll in St.Margrethen und staunen, wie nett die Polizisten sind und dass man vor ihnen keine Angst haben muss. «Sie hatten keine Kalaschnikows wie in Afghanistan.»

So wenig Ahnung die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten oder aus Afrika von unserem Land haben, so wenig Ahnung haben wir von den Lebensverhältnissen in ihrer Heimat, den Umständen ihrer Flucht und den Erfahrungen im Asylland. Freilich haben wir die Newsfetzen von Fussmärschen über die Grenzberge zwischen Iran und der Türkei, von überfüllten Schlauchbooten und Lagern am Mittelmeer im Kopf, aber selten genug hören wir die Menschen erzählen, die dort bangen und zittern – erst recht nicht die Jugendlichen, die allein auf der Flucht sind.

Mehrheitlich Flüchtlinge aus Afghanistan mit erfolgreicher Integration

Umso erfreulicher der Effort des Solidaritätsnetzes Ostschweiz und der Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Ostschweiz, den unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen, im asylrechtlichen Jargon unter der Abkürzung UMA bekannt, ein Gesicht und eine Geschichte in Buchform zu geben. Es sind elf Porträts und Erzählungen mit grösstenteils glücklicher Wendung: Mit einer Ausnahme haben die mittlerweile volljährig gewordenen Jugendlichen alle eine Lehrstelle gefunden ‒ beispielsweise als Pfleger, Schreiner, Sanitärinstallateur – und eine vorläufige oder dauerhafte Aufnahmebewilligung erhalten. Ihre Herkunftsländer entsprechen jenen der Flüchtlingsströme im Jahr 2015, als 400'00 Asylsuchende in die Schweiz kamen, darunter 2700 UMA: Sieben stammen aus Afghanistan, zwei aus Somalia und je einer aus Syrien und aus Mali.

«Ein Buch über die Hoffnung», gemäss Titel der Einleitung, ein schwieriges Unterfangen. Die freimütigen Erzählungen, in Interviewform möglichst authentisch wiedergegeben, sind alles andere als selbstverständlich, wie Ana Paredes und Barbara Weibel, die Geschäftsleiterinnen der beiden Asylorganisationen, schreiben. Viele jugendliche Flüchtlinge sind traumatisiert, manche wollen nicht an die Geschehnisse in ihrem Herkunftsland und die Strapazen auf der Flucht zurückdenken, «geschweige denn darüber erzählen».

«Mutter, mach dir keine Sorgen, das ist eine ganz andere Welt.» Unbegleitete minderjährige Asylsuchende in der Schweiz erzählen. Mit Fotografien von Fotografien von Ahmad Motalaei. Limmat-Verlag Zürich. 256 Seiten, 34 Franken.



Noch schwieriger war die Suche nach weiblichen UMA: Als einzige Frau liess sich Aamina aus Somalia – anonymisiert – porträtieren. Sie flüchtete als Teenager vor einer Zwangsheirat mit einem Mann, der bereits drei Frauen hatte, und kam dank einem Schlepper über Russland, die Ukraine und Wien in die Schweiz. Ihr heutiges Lebensglück verdankt sie, mittlerweile mit ihrem damaligen Freund und Fluchthelfer verheiratet und ein Biomedizin-Studium anvisierend, auch einer St.Galler Pflegefamilie. Und ihrer Bereitschaft zum Lernen und zum Arbeiten, die sie schon nach wenigen Tagen im Asylheim einforderte: «Nur sitzen, da lerne ich nix.»

Ermordete Väter, schmerzlich vermisste Mütter

Was es bedeutet, mit 14, 15 seine Familie verlassen und allein in eine fremde Welt aufbrechen zu müssen, lässt sich nur schwer erzählen. Die Jugendlichen haben fast alle ihren Vater verloren und vermissen die Mutter wie nichts auf der Welt; dass sie ihre Geschichten und Gefühle bis in die schmerzhaftesten Stellen preisgeben, verlangte seitens der Autorinnen und Autoren - engagierte Fachleute, Sozialarbeitende, Journalisten – viel Geduld und Empathie. Die einordnenden Begleittexte sind notwendig und erhellend.

Mehdi, aus Afghanistan geflüchtet, wohnt heute in Widnau und lernt Schreiner. Bild: PD

Wenn es von Mehdi heisst, er habe mit seinen 19 Jahren mehr erlebt als manch andere in ihrem ganzen Leben, gilt das für alle Porträtierten. «Alles war gut, bis mein Vater gestorben ist», erzählt sein afghanischer Landsmann Alem, dessen optimistischer Blick das Buchcover prägt. Warum die Taliban seinem Vater den Kopf abgeschlagen und seinen Viehtransporter in Brand gesteckt haben, weiss Alem bis heute nicht. Die Angst in der Familie war gross, sein Bruder flüchtete nach Australien, er selber schlich sich ohne Abschied aus dem Haus, «ich wollte meine Mutter nicht weinen sehen».

Die Bedeutung naher Bezugspersonen und spontaner Hilfe

Wer es in die Ostschweiz geschafft hat, landet in den Bundesasylzentren Kreuzlingen oder Altstätten und dann im Thurhof in Oberbüren, der Marienburg in Thal oder der Landegg bei Wienacht. Wenn er denn, allein im Schweizer ÖV, die Dörfer erst mal findet: «Wenn du den Weg von Afghanistan in die Schweiz gefunden hast, findest du auch den Weg von Kreuzlingen nach Oberbüren!» Das immerhin ist zum Schmunzeln, manches aber beschämend, im sicheren, reichen Land, das in der bleibenden Einsamkeit und Traurigkeit wenig einladend wirkt. Dabei kommt der Thurhof durchwegs besser weg als die Marienburg, das Internat, das nicht nur Mehdi und Alem als «sehr streng, wie in einem Gefängnis» erlebten.

Guled aus Somalia wurde von einer Goldacher Familie aufgenommen. Bild: PD

Hilfreich sind da in erster Linie die Betreuungspersonen, die im besten Fall zu langjährigen Begleitern werden. Wie Heiner Gantenbein, pensionierter Sozialarbeiter, der im Thurhof Kunst unterrichtet und für seine Schützlinge mit (gross)väterlicher Fürsorge Wanderungen oder Grillabende am See veranstaltet. «Wir alle nannten ihn Baba Heiner.» Das grösste Glück aber ist Familienanschluss, wie es dem Somalier Guled beschieden ist, der nach jahrelanger Flucht über die Sahara- und Mittelmeer-Route («Das Schlimmste war das Wasser») in die Schweiz kam. Durch ein Praktikum fand er zu einer Familie in Goldach, wo er heute – nach abgeschlossener Hotellehre – noch wohnt: «Bei Kuratlis lernte Guled alles, was wichtig ist für ein Leben in der Schweiz. Angefangen von der Sprache (inklusive Dialekt), über Essensgewohnheiten, soziale Gepflogenheiten bis zum Umgang mit Amtsstellen – Kuratlis waren da für ihn. Guled gehört im offenen Haus dieser Familie einfach dazu.»

Eine seltene Ausnahme, doch ist jede kleinste Begegnung, ob mit Lehrmeistern oder Passanten, Freude und Ansporn für die fremden Jugendlichen. Diese banale, nicht selbstverständliche Erkenntnis nimmt man mit, wenn etwa Aamina vom wartenden Schweizer erzählt, der sie mit der Frage «Bist du neu?» anspricht und ihr den Weg nach Uzwil zeigt. «Ich habe soo viel Freude gehabt.»

Lebenserfahrungsbuch statt juristischer Fachbericht

Mohammad, der als Teenager vor dem Krieg in Afghanistan flüchtete und heute als anerkannter Flüchtling in Appenzell lebt, hat Hannelore Fuchs wohl nicht mehr kennengelernt. Sein Schlusswort bringt das Anliegen der 2020 verstorbenen Anwältin und langjährigen Präsidentin der Beobachtungsstelle auf den Punkt. «Wenn jemand meine Geschichte liest, dann kann er oder sie verstehen, was Flucht in etwa bedeutet. Wie es sich anfühlt, in einem Asylheim zu wohnen. Oder als Jugendlicher allein auf sich gestellt zu sein. Und dass sich Dinge bessern.» Hannelore Fuchs hatte die Idee zu diesem Buch, das anstelle eines juristischen Fachberichts die Lebenserfahrungen der jungen Asylsuchenden einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln soll.

Ein wertvolles Vermächtnis und eine lohnenswerte Anstrengung der vielen Beteiligten, uns diese Ostschweizer UMA näherzubringen. Gern würde man die Porträtierten, mittlerweile zwei Jahre älter geworden, an einem Fest kennenlernen und dabei Ali boxen oder Mehdi Fussball spielen sehen und vielleicht bei Alem einen Küchentisch bestellen wollen. Allein Corona hat auch diese Buchvernissage verunmöglicht, doch soll sie im Sommer nachgeholt werden.