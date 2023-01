St.Gallen bringt Ausschaffungshäftlinge in Zürich unter

Asyl Nach Beschwerde von Häftling: Kanton St.Gallen muss Ausschaffungsgefängnis Bazenheid schliessen Der Kanton St.Gallen musste das Ausschaffungsgefängnis Bazenheid per 2022 schliessen, weil die Haftbedingungen nicht den bundesrechtlichen Vorgaben entsprachen. Bis zur Eröffnung des Regionalgefängnisses Altstätten 2027 kommen sämtliche St.Galler Ausschaffungshäftlinge im ehemaligen Flughafengefängnis im Kanton Zürich unter. Rossella Blattmann 19.01.2023, 19.06 Uhr

Das Ausschaffungsgefängnis Bazenheid musste seinen Betrieb einstellen. Bild: Urs Bucher

Seit 2011 nutzte der Kanton St.Gallen das Gefängnis Bazenheid als Ausschaffungsgefängnis mit zwölf Plätzen für die sogenannte ausländerrechtliche Administrativhaft. Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, musste der Kanton das Gefängnis per Ende 2022 schliessen. Dies aufgrund eines Bundesgerichtsurteils vom 8. November 2022. Wie dem Urteil zu entnehmen ist, kam das Bundesgericht zum Schluss, dass die Haftbedingungen im Ausschaffungsgefängnis Bazenheid bezüglich Räumlichkeiten für Besuche, Einschliessungszeit in der Zelle, Internetzugang oder Beschäftigungs- und Bewegungsmöglichkeiten nicht den bundesrechtlichen Vorgaben entsprechen.