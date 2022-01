Astronomie Das halten die Sterne für 2022 bereit – astronomische Ereignisse im neuen Jahr Die Himmelskörper drehen am Gewölbe ihre Runden und der Astronom Joseph Stalder erzählt, wann wir hochschauen und ihnen zuschauen sollten. Johanna Lichtensteiger 04.01.2022, 05.10 Uhr

Astronom Joseph Stalder schaut durch das Teleskop des Planetariums in Kreuzlingen. Bild: Andri Vöhringer

«Im kommenden Jahr haben wir vier ausserordentliche Ereignisse», sagt Hobby Astronom Joseph Stalder. Er gibt regelmässig Führungen und Vorstellungen im Planetarium in Kreuzlingen. Der ehemalige Sprachenlehrer interessiert sich seit den 80er-Jahren für die Objekte und Geschehnisse des Universums.

Die Mondfinsternis sieht um 5 Uhr so aus. Bild: PD

«Dies ist unter anderem die totale Mondfinsternis am Morgen des 16. Mai.» Man sehe die Finsternis allerdings nur bis in die Hälfte, da der Mond um 5.45 Uhr untergehe. Der 73-Jährige sagt: «Um das Ereignis zu beobachten, muss man früh aufstehen, um 4.28 Uhr ist der Kernschatten sichtbar und zwischen 5.29 bis 6.54 Uhr ist der ganze Mond bedeckt.»

Eine partielle Sonnenfinsternis wird uns dann am 25. Oktober erwarten. Stalder sagt: «Diese teilweise Finsternis findet über Mittag ist, was sehr praktisch ist – wenn das Wetter mitspielt.» Um 12.12 Uhr werde das Maximum von 20 Prozent der Sonnenfläche vom Mond verdeckt.

Partielle Mondfinsternisse seien pro Jahr zwei bis drei Mal und partielle Sonnenfinsternisse ein bis zwei Mal weltweit zu sehen. «Über den Daumen gepeilt, sind davon die Hälfte bei uns beobachtbar, da es ja auch auf die Tageszeit und dass Wetter ankommt», sagt Stalder. Seltener seien totale Finsternisse. Auf eine totale Sonnenfinsternis in Mitteleuropa etwa warte man schon lange wieder. Er selbst werde diese nicht mehr erleben, da sie für das Jahr 2081 vorhergesagt ist.

Joseph Stalder ist seit den 80er-Jahren Hobbyastronom. Bild: Andri Vöhringer

«Dann ist die Sonne komplett abgedeckt und man kann die Sterne am Tag sehen.»

In diesem Jahr sei dies am 30. April in Chile und Argentinien der Fall. Am 8. November fände eine totale Mondfinsternis über dem Pazifik-Raum statt.

Der Mond im Vordergrund

Schwerer sichtbar seien die anderen Ereignisse, man brauche einen guten Feldstecher oder ein Teleskop. So auch wenn sich der Mond am 14. November vor den Uranus schiebt. «Die beiden Planeten laufen etwa auf der gleichen Bahn, selten sind sie auch deckungsgleich», so der Astronom. Dies könne gar Jahrzehnte dauern, bis es wieder beobachtbar sei. Die Bedeckung beginnt um 23.18 Uhr und endet um 0.16 Uhr.

«Das letzte Aussergewöhnliche passiert am 8. Dezember. Dort ist allerdings vor allem die Kombination speziell», sagt Stalder. Denn neben einem Vollmond – welcher den Mars bedecken wird – seien auch Sonne und Mars in Opposition, mit der Erde dazwischen. Zudem sei der Mars an seinem erdnächsten Punkt.

«Neben diesen gut sichtbaren Ereignissen, sind auch einige Sternbedeckungen prognostiziert, bei diesen wäre ein Teleskop von Vorteil», sagt Stalder. Für die Bedeckungen sei der Mond mit seinen 0.5 Grad zuständig. Dies sei die Grösse eines Konfettis auf Armlänge vor dem Gesicht. «Am 9. Mai wird sich der Mond vor einen Stern im Löwen schieben, am 13. Mai von der Jungfrau und am 6. August vom Skorpion.»

Bei der Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond vor die Sonne. Bild: PD

Die Sterne fliegen über den Himmel

Wenn Ströme von Meteoren an unserem Planeten vorbei ziehen, werden diese auf der Erde als Sternschnuppen wahrgenommen. Je nach Monat haben diese Schauer andere Namen. Die Perseiden etwa ziehen normalerweise Mitte August an uns vorbei. Stalder sagt: «In diesem Jahr kommen die Perseiden am 12. August. Dies ist jedoch ungünstig, da Vollmond ist und das Licht die Sternschnuppen überstrahlt.» Spannend sei in dieser Nacht jedoch, dass im Nordosten der Mond nahe am Saturn stehe.

Mehr Glück bei Sternegucken habe man in der Nacht auf den 17. November. «Um Mitternacht sollte man einige der Leoniden sehen», sagt der Astronom. Auch ein Strom der Geminiden sei am 13. Dezember sichtbar. Dies liesse sich von 21 Uhr bis in die Morgenstunden beobachten.

Er sieht die Faszination, distanziert sich aber

«Sie fasziniert mich, aber ich bin von der anderen Fraktion», sagt Stalder lachend, als er nach seiner Einstellung zu Astrologie gefragt wird. Astronomie sei eine Naturwissenschaft. «Astrologie eine psychologische Wissenschaft – einige sagen auch eine Pseudowissenschaft, da sich statistisch betrachtet nur wenige Vorhersagen und Ereignisse decken.»

Er suche lieber nach den gemeinsamen Begriffen. So haben die beiden eine verwobene Herkunft, da Astronomen früher Geld mit Astrologie verdienten, um ihre Recherchen zu finanzieren. Stalder sagt: «Für viele ist es scheinbar wichtig, glauben zu wissen, dass höhere Mächte mitspielen.» Er habe selbst schon Vorträge mit einer Astrologin gehalten – was von anderen Astronomen kritisiert worden sei – und habe keine Berührungsangst mit dieser anderen Ansicht der Sterne.

Chronologische Übersicht über einige astronomische Ereignisse 2022 12. Februar: Venus mit maximaler Helligkeit am Morgenhimmel

Venus mit maximaler Helligkeit am Morgenhimmel 20. März: Um 16.33 Uhr beginnt gemäss der Sonne der Frühling

Um 16.33 Uhr beginnt gemäss der Sonne der Frühling 9. Mai: Der Mond schiebt sich ab 20.48 Uhr vor den Stern η Leo (Al Jabhah) im Sternzeichen Löwe

Der Mond schiebt sich ab 20.48 Uhr vor den Stern η Leo (Al Jabhah) im Sternzeichen Löwe 13. Mai: Beginnend um 3.10 Uhr bedeckt der Mond den Stern γ Vir (Porrima) im Sternzeichen Jungfrau

Beginnend um 3.10 Uhr bedeckt der Mond den Stern γ Vir (Porrima) im Sternzeichen Jungfrau 16. Mai: Mondfinsternis mit Finsternismitte um 06.12 Uhr

Mondfinsternis mit Finsternismitte um 06.12 Uhr 21. Juni: Mit dem höchsten Sonnenstand um 10.14 Uhr beginnt der Sommer

Mit dem höchsten Sonnenstand um 10.14 Uhr beginnt der Sommer 8. August: Im Sternbild Skorpion wird um 23.53 Uhr der Stern δ Sco (Dschubba) vom Mond verdeckt

Im Sternbild Skorpion wird um 23.53 Uhr der Stern δ Sco (Dschubba) vom Mond verdeckt 12. August: Der Meteorstrom der Perseiden zieht vorbei

Der Meteorstrom der Perseiden zieht vorbei 14. September : Beginnend um 23.18 Uhr bedeckt der Mond den Uranus

: Beginnend um 23.18 Uhr bedeckt der Mond den Uranus 23. September: Um 3.04 Uhr kündigt die Sonne den Sommer an

Um 3.04 Uhr kündigt die Sonne den Sommer an 25. Oktober: Von 11.15 bis 13.11 Uhr findet ein partiale Sonnenfinsternis mit maximaler Bedeckung von 20 Grad statt

Von 11.15 bis 13.11 Uhr findet ein partiale Sonnenfinsternis mit maximaler Bedeckung von 20 Grad statt 16/17. November: Die Leoniden ziehen an der Erde vorbei

Die Leoniden ziehen an der Erde vorbei 8. Dezember: Mars-Opposition sowie ein Vollmond, welcher den Mars bedeckt

Mars-Opposition sowie ein Vollmond, welcher den Mars bedeckt 13. Dezember: Die Geminiden sorgen für eine Sternschnuppennacht

Die Geminiden sorgen für eine Sternschnuppennacht 21. Dezember: Um 22.48 kündigt die Sonne den Winter an