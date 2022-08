Armee «Eine Busse kann bis zu 1000 Franken kosten»: Die Frist für die Schiesspflicht endet am 31. August – ein Augenschein in einer St.Galler Schiessanlage Bis nächsten Mittwoch haben die Schweizer Schiesspflichtigen noch Zeit, das obligatorische Schiessprogramm zu absolvieren. Wer die Frist zweimal versäumt, riskiert eine hohe Geldstrafe. In ganz harten Fällen ist sogar ein Arrest möglich. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 26.08.2022, 17.15 Uhr

Bei einer Bundesübung schiesst man mit dem Sturmgewehr auf Zielscheiben in 300 Meter Entfernung. Bild: Luca Hochreutener

Am Donnerstagabend ist einiges los auf der Schiessanlage Schaugenbädli. Der Parkplatz vor der Schützenstube ist voll, nacheinander trudeln junge Männer mit umgehängtem Sturmgewehr ein. Kurze Zeit später ertönt ein lauter Knall. Der erste Schuss ist gefallen. Er hallt durch das ganze Tal. Im Schaugenbädli findet eine Bundesübung statt.

Es ist einer der letzten Termine, an dem Armeeangehörige ihre Schiesspflicht erfüllen können. Am 31. August läuft nämlich die Frist ab. Entsprechend hoch ist die Anzahl jener, die an dem Abend in der Schiessanlage Schaugenbädli ein und aus gehen.

Während geschossen wird, hört man im Hintergrund Kuhglocken. Video: Luca Hochreutener

Einige Mitglieder des Schützenvereins verteilen die Munition an die Schiesspflichtigen, helfen ihnen, das Gewehr richtig einzustellen und tragen ihre Ergebnisse in den Computer ein. Eine Zielscheibe in 300 Meter Entfernung haben die Schützen zu treffen. Alle haben in ihrer Rekrutenschule damit bereits Erfahrungen gesammelt, deshalb funktioniert das ganze relativ reibungslos. Nach 15 bis 20 Minuten sind die meisten fertig und machen sich wieder auf den Heimweg. Dafür rücken immer neue nach: Der Parkplatz wird zumindest nicht leerer.

Es wird geschossen, bis der Gewehrlauf raucht. Bild: Luca Hochreutener

Viele warten bis zuletzt, bis sie die Schiesspflicht erfüllen – ist das ein Problem?

Andreas Schwarz, Kreiskommandant Kanton St.Gallen Bild: Paul Gwerder

Dass ein grosser Teil der Schützen ihr Schiessprogramm erst relativ spät absolviert, ist für die Ostschweizer Kreiskommandanten nicht problematisch. «Es wäre natürlich schön, wenn die Schützen etwas verteilter schiessen würden», sagt Andreas Schwarz, Kreiskommandant des Kantons St.Gallen. Immerhin würden die Schiesspflichtigen bereits Anfang Jahr dazu per Brief aufgefordert. «Die Schützenvereine wissen das aber und können die ungleichmässig verteilte Menge an Schützen so gut auffangen.»

Markus Angehrn, Nachwuchschef und Ehrenpräsident der Sportschützen St.Fiden-St.Gallen. Bild: Luca Hochreutener

Dies bestätigt sich am Beispiel Schaugenbädli:

«Von fünf Bundesübungen veranstalten wir drei im August.»

Das sagt Markus Angehrn, Nachwuchschef und Ehrenpräsident der Sportschützen St.Fiden-St.Gallen. Er leitet an jenem Tag die Bundesübung. «Wir tun das bewusst. Viele kümmern sich nämlich erst nach den Sommerferien um ihre Schiesspflicht», sagt er. So werde man den Bedürfnissen der Schützen gerecht.

Stefan Lendenmann, Kreiskommandant Kanton Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Stefan Lendenmann, der Kreiskommandant von Appenzell Innerrhoden sieht darin ebenfalls kein Problem. Auch in seinem Kanton seien die Schiessvereine gut aufgestellt. «Die Vereine sind stark in der Gesellschaft verankert», sagt er. Die überwiegende Mehrheit, sprich ungefähr 92 Prozent der Innerrhoder Schiesspflichtigen, würden ihr Programm sogar bereits vor dem Monat August absolvieren. Aktuell gebe es im Kanton nur noch etwa 25 Stück, die ihre Schiesspflicht noch nicht erfüllt haben.

Gregor Kramer, Kreiskommandant Kanton Thurgau. Bild: PD

Ähnlich wie seine Appenzeller und St.Galler Amtskollegen sieht es Gregor Kramer, der Thurgauer Kreiskommandant. «Für uns ist es überhaupt nicht problematisch, wenn jemand erst spät schiessen geht. Die Schiesspflichtigen erhöhen damit aber ihr eigenes Risiko.» Es könne immer sein, dass man krank werde oder es einen Terminkonflikt gebe, wodurch man umplanen müsse. «So wird das Eis immer dünner bis zum 31. August», sagt er.

«Es ist schon vorgekommen, dass Personen bis nach Graubünden oder in den Aargau gehen mussten, um einen Nachschiesskurs zu belegen.»

Was passiert, wenn man nicht schiessen geht?

«Die Schiesspflicht gehört zu den ausserdienstlichen Pflichten eines Armeeangehörigen», sagt Andreas Schwarz. Dazu gehöre, sich selbst über Schiessdaten zu informieren und das Programm innerhalb der Frist zu absolvieren. Tut man dies nicht, werde man aber nicht direkt sanktioniert. «Für alle, die es innerhalb der Frist nicht geschafft haben, wird ein Nachschiesskurs veranstaltet», sagt Schwarz. Dieser dauere jedoch viel länger. Während man das reguläre Programm relativ schnell und in Nähe des Wohnorts absolvieren kann, müsse man für den Nachschiesskurs etwa einen halben Tag investieren. Von insgesamt 8600 Schiesspflichtigen im Kanton St.Gallen seien es jährlich rund 350 Schützen, die an diesem teilnehmen müssen.

Daten Nachschiesskurse Kanton St.Gallen 9015 St.Gallen, Schiessanlage Breitfeld

12. November 2022

Uhrzeit noch nicht bekannt Kanton Thurgau 8500 Frauenfeld, Schiessanlage Schollenholz

22. Oktober 2022

13.00–16.00 Uhr Kanton Graubünden 7000 Chur, Schiessanlage Rossboden

05. November 2022

08.30–12.00 Uhr Kanton Glarus 8750 Glarus, Schiessanlage Allmeind

05. November 2022

09.00–11.00 Uhr

Wenn man auch keinen Nachschiesskurs belegt, wird gemäss Militärstrafgesetz ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Dies kann laut Schwarz entweder einen Verweis, einen Arrest oder eine Geldbusse zur Folge haben. Doch wer denkt, er müsse bei Nichterfüllen ins Militärgefängnis, kann aufatmen: «Von einem Arrest sehen wir grundsätzlich ab. Darauf hat man sich zwischen Bund und Kantonen geeinigt», sagt Schwarz. Seitdem gebe es eine schweizweit gültige Empfehlung, dies mit einer Geldstrafe zu regeln.

Das Sturmgewehr 90 der Schweizer Armee. Bild: Luca Hochreutener

Über dessen Höhe entscheidet der jeweilige Kreiskommandant. «Bevor man die Summe festlegt, gibt es eine schriftliche Anhörung», sagt Kreiskommandant Gregor Kramer. Dort könne der Schiesspflichtige erklären, weshalb er die Frist versäumt hat. Je nach Erklärung könne die Busse gemindert, aber auch erhöht werden.

«Das Maximum sind 1000 Franken.»

Zahle man nicht, kann es tatsächlich passieren, dass man in Arrest kommt: «Wenn jemand die erste Mahnung ignoriert, geben wir eine Zuführung zum Arrest bei der Kantonspolizei in Auftrag», sagt Kramer. 100 Franken bedeuten dabei einen Tag Arrest. Das passiere immer wieder. «Man kann das Bussgeld aber bis zum Schluss noch den Polizeibeamten übergeben. So landen die wenigsten im Arrest.»

Es kann ziemlich teuer werden, wenn man die Frist versäumt. Deshalb: Lieber schnell nachholen. Bild: Luca Hochreutener

