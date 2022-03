Jugendarbeitslosigkeit tiefer als vor der Pandemie

Arbeitslosigkeit «Die Wirtschaft erholt sich erfreulich schnell und sogar zügiger als ursprünglich erwartet»: Die Jugendarbeitslosigkeit ist tiefer als vor der Pandemie Ende Februar 2022 waren im Kanton St.Gallen rund 23 Prozent weniger Personen zur Stellensuche auf einem RAV gemeldet als zur gleichen Zeit im Vorjahr. In der jüngsten Altersgruppe waren es sogar 43 Prozent weniger. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 09.03.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Arbeitsmarkt hat sich erholt: Die Jugendarbeitslosigkeit im Kanton St.Gallen ist derzeit tiefer als vor der Pandemie. iStockphoto

Allmählich kehrt die Schweiz nach zwei Jahren Pandemie zur Normalität zurück. Zwar steigen die Fallzahlen seit Ende Februar wieder, doch im Alltag ist von Corona kaum noch etwas zu spüren. Die Menschen sitzen wieder auf Restaurantterrassen und geniessen die Sonne, in den Geschäften herrscht wieder emsiges Treiben und selbst die Hotelübernachtungszahlen nehmen stetig zu.

Diese weitgehende Rückkehr zum Normalzustand schlägt sich auch in den vom Kanton St.Gallen am Montag veröffentlichten Statistiken zu Arbeitslosenquoten und Kurzarbeitsentschädigung nieder. Gemäss einer Mitteilung waren im Februar 2022 im Kanton St.Gallen rund 23 Prozent weniger Personen zur Stellensuche auf einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Insgesamt waren es 11’033 Stellensuchende, 3225 weniger als im Februar 2021. Diese Abnahme entspricht in etwa jener der Gesamtschweiz, welche bei 22 Prozent liegt.

Jugendarbeitslosigkeit stark zurückgegangen

Besonders erfreulich ist der starke Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit. Die Zahl der Stellensuchenden zwischen 15 und 24 Jahren liegt Ende Februar 2022 bei 948 Personen und damit über 43 Prozent niedriger als im Vorjahr. Bei den 25- bis 49-Jährigen wird der Vorjahresstand um über 1800 Personen oder rund 22 Prozent unterschritten. Die Zahl der 50-jährigen und älteren Stellensuchenden ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 696 Personen oder 16 Prozent gesunken.

Dass die Jugendarbeitslosigkeit mit Abstand am deutlichsten zurückgegangen ist, deutet allerdings auch darauf hin, dass diese Altersgruppe besonders stark von der Coronakrise betroffen war.

Daniel Lang, Hauptabteilungsleiter Arbeitslosenversicherung, Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton St.Gallen. PD

Tatsächlich habe die Krise die jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt zumindest am Anfang schneller und härter getroffen, sagt Daniel Lang, Hauptabteilungsleiter Arbeitslosenversicherung beim kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit. Als es im Frühling 2020 darum gegangen sei, Lehrstellen zu besetzen, hätten viele Betriebe aufgrund der unsicheren Lage darauf verzichtet, Lernende einzustellen. Gleichzeitig habe man in Betrieben, die aufgrund der Pandemie Stellen abbauen mussten, oft zuerst den jüngeren Mitarbeitenden gekündigt.

«Kein Betrieb trennt sich gerne von langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern.»

Bei Personen, die noch nicht lange im Unternehmen arbeiteten, ginge das aus verschiedenen Gründen leichter. Entsprechend schnellte die Zahl der Stellensuchenden zwischen 15 und 24 Jahren im ersten Pandemiejahr von 1214 im Februar auf 1931 im Juli, eine Steigerung von 59 Prozent innert nur fünf Monaten.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich schweizweit ab, weswegen die Berner Nationalrätin Nadine Masshardt im Juni 2020 im Bundesparlament eine Interpellation zu den Auswirkungen der Coronakrise auf die Berufsbildung und Jugendarbeitslosigkeit einreichte. Im schlimmsten Fall drohe die Krise, «einen drastischen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit» nach sich zu ziehen, schrieb Masshardt, und wollte unter anderem wissen, wie der Bundesrat dieses Problem abzufedern gedenke.

Dieser antwortete im August: «Erfahrungen aus vergangenen Krisen zeigen, dass Jugendliche überdurchschnittlich stark von konjunkturellen Aufschwüngen profitieren. Es ist daher zu erwarten, dass sich die Jugendarbeitslosigkeit bei einer Erholung der Wirtschaft wieder zurückbilden wird.» Damit sollte der Bundesrat Recht behalten. Die Anzahl jugendlicher Stellensuchenden im Kanton St.Gallen liegt Ende Februar nämlich sogar 22 Prozent niedriger als im Februar vor zwei Jahren, kurz bevor die Pandemie einschlug.

Gesamtquote sechs Prozent höher als vor Pandemie

Daniel Lang sagt:

«Die Wirtschaft erholt sich erfreulich schnell und sogar zügiger als ursprünglich erwartet.»

Doch während die Jugendarbeitslosigkeit ein Rekordtief erreicht hat, liegen die aktuellen Stellensuchendenzahlen insgesamt noch immer etwas höher als vor der Pandemie. Ende Februar 2020 betrug die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen 10’414. Der aktuelle Wert liegt somit 619 Personen oder 6 Prozent darüber.

Wann die Arbeitslosenquote wieder das Niveau vor der Pandemie erreiche, sei zu diesem Zeitpunkt allerdings schwierig vorauszusagen, so Lang. Denn es sei momentan noch unklar, wie sich die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine auf die hiesige Wirtschaft auswirken würden. Einen vergleichbaren wirtschaftlichen Einbruch wie zu Zeiten von Corona, hält Lang zurzeit jedoch für sehr unwahrscheinlich.

Zurück zu ordentlichem Abrechnungsverfahren

Mit dem Ende der Coronamassnahmen hält zunächst bei den Kurzarbeitsentschädigungen allmählich wieder die Normalität Einzug, wie der Kanton in der Mitteilung vom Montag schreibt. Die Zahl der für Kurzarbeit vorangemeldeten Mitarbeitenden ist per Ende Februar 2022 auf rund 7600 aus 580 Betrieben gesunken.

Das sei zwar der tiefste Stand seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren, heisst es in der Mitteilung, dennoch ist das jede vierzigste beschäftigte Person im Kanton St.Gallen. Besonders hoch liegt der Anteil noch immer im Gastgewerbe und in der Hotellerie mit 21 Prozent, gefolgt von der Textilindustrie mit 15 Prozent und der Metallindustrie und dem Automobil- und Fahrzeugbau mit je 12,5 Prozent.

Ab April 2022 komme erneut das ordentliche Abrechnungsverfahren zur Anwendung. Angesichts der vielen Überraschungen, welche die Pandemie während der vergangenen zweier Jahre immer wieder mit sich brachte, stellt sich allerdings die Frage, ob eine Rückkehr zum ordentlichen Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt nicht etwas verfrüht ist. Man folge in dieser Hinsicht den Einschätzungen des Bundesrats, sagt Daniel Lang. Sobald dieser neue Entscheidungen treffe, und sich die Situation wieder verändere, würde man sich entsprechend anpassen. Die Kurzarbeit habe sich in der Krise als sehr effektives Instrument erwiesen, allenfalls greife man erneut darauf zurück.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen