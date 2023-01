Schneemangel: Andere Freizeitangebote profitieren

Umfrage Ansturm auf Säntispark, Walter Zoo und Fägnäscht – der Schneemangel spielt Ostschweizer Freizeit-Anbietern in die Karten Die hiesigen Skigebiete sind momentan eher grün statt weiss. Weichen die Leute nun auf andere Angebote aus? Ostschweizer Betreiber von alternativen Freizeitangeboten ziehen Bilanz – und sprechen von Rekorden. Noëlle Graf und David Widmer Jetzt kommentieren 05.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Indoorspielplatz Fägnäscht in Rorschach. Bild: Lisa Wickart (Rorschach, 16.06.2017)

Das Wetter macht den Ostschweizer Skigebieten in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Und das gerade in den Winterferien, in denen Viele Zeit haben, Schneesport zu betreiben. Des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud, denn nun kommen andere Freizeitangebote zum Zug: Betreiber aus St.Gallen, Appenzell und dem Thurgau berichten, wie ihr Angebot genutzt wird.

«Die Betriebe platzen momentan aus allen Nähten», sagt Reto Schirmer. Er ist der Inhaber des Indoor-Spielplatzes Fägnäscht in Rorschach und des Funparkes Tanoshii in Altstätten. Die Winterzeit sei als Kompensation für die heisse Sommerzeit wichtig für Schirmers Geschäft, da bei warmem Wetter in der Regel kaum Betrieb herrsche. Der Anstieg der Besucherzahlen in den letzten Tagen sei extrem gewesen: «So gut wie dieses Jahr ist es wohl noch nie gelaufen.» Denn in vergangenen Jahren mit viel Schnee habe es für Besuchende stets andere Freizeitmöglichkeiten wie Schlitteln oder Skifahren gegeben. Trotzdem sagt Schirmer: «Geschäftlich freut es mich, aber ich wäre parat für Schnee.» Er habe nämlich auch vorgehabt, Skifahren zu gehen.

«Das Wetter spielt uns in die Karten», sagt Thomas Harder vom Walter Zoo in Gossau. Der zweite Januar sei sogar ein Rekordtag gewesen. Noch nie habe der Zoo im ersten Monat des Jahres an nur einem Tag so viele Besuchende gehabt. Harder erklärt sich die Zahlen damit, dass das Freizeitangebot anders sei als in vorgehenden Jahren. Für Wintersport müsse man derzeit weit fahren und die Leute hätten das Bedürfnis an die frische Luft zu gehen. «Den Zootieren machen die Temperaturen wenig aus», sagt Harder. Der Sibirische Tiger und der Kleine Panda würden sich zwar über Kälte und Schnee freuen, andere Tierbewohner hingegen bevorzugen die milden Temperaturen und finden weniger Gefallen an Kälte: «Die Zebras haben nicht gerne kalte Füsse und gehen ungern in den Schnee.» Auch die Schimpansen würden bei Kälte das Freie meiden.

Der Sibirische Tiger im Walterzoo. Bild: Reto Martin, (Gossau,

24.12.2022)

Samuel Wenger, der Mitinhaber des Freizeitzentrums 1001 in Amriswil, sagt: «Sobald das Wetter nicht schön ist, kommen die Leute in grossen Massen.» Im «1001» gibt es neben Bowlingbahnen auch Indoor-Spielmöglichkeiten, Tennis- und Badmintonhallen und ein Restaurant. Um diese Zeit im Jahr hätten sie immer viele Besucherinnen und Besucher, aber dieses Jahr laufe noch mehr. Und: «Dass man jetzt nicht Skifahren kann, hat uns nochmals einen Stoss gegeben.» Die hohen Besucherzahlen seien aber nicht neu. Bereits seit September hätten sie Umsatzrekorde gemacht.

«Seit dem 27. Dezember hat der Säntispark sehr hohe Besucherzahlen», sagt der Medienverantwortliche Andreas Bühler. Das sei aber gar nicht so überraschend. Denn zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag am 6. Januar besuchen traditionell viele Leute die Bäderwelt. «In diesem Jahr sind es aber sicher noch mehr Gäste als sonst», sagt Bühler. Dass das Angebot an Schneesport aktuell begrenzt sei, trage vermutlich dazu bei. Auch das momentan wechselhafte Wetter spiele ihnen in die Karten. Doch: «Wir waren im vergangenen Jahr auch bei schönem Wetter gut besucht.» Das Bad habe genug Kapazität für die zahlreichen Besuchenden. Einzig beim «Beizli» und bei den Rutschbahnen könne es zu Wartezeiten kommen.

Das Aussenbecken des Säntisparkes Bäderwelt in Abtwil. Ralph Ribi: (Gossau,

24.12.2022)

Das Sportzentrum Herisau mit Hallenbad und Eisbahn ist sehr zufrieden mit den Festtagen. «Der Publikumsaufmarsch war in beiden Bereichen viel höher als erwartet», sagt Fritz Bischoff, Leiter ad interim. An der Kasse hätten sich Schlangen gebildet und besonders auf dem Eis habe es zeitweise regelrecht «gräblet». Ein Angebot zeigte sich als grosser Hit: Bei drei Vorstellungen am 23. und 24. Dezember konnte der Kino- und Hallenbadbesuch verbunden werden. Während 200–300 Kinder und Erwachsene für einmal im verdunkelten Bad planschten, lief auf der Grossleinwand der Disney-Film «Encanto». «Es konnten viele Väter mit ihren Schützlingen im Becken beobachtet werden. Gut möglich, dass die Mutter gleichzeitig zu Hause den Weihnachtsbaum geschmückt hat», mutmasst Bischoff. Das «Badekino» war auch in vergangenen Jahren schon erfolgreich.

Das Sportzentrum in Herisau bietet ein Kino im Bad an. Bild: PD

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen