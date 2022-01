2021: So viele Rettungseinsätze wie noch nie in der Ostschweiz

ANSTIEG «Zwei bis fünf Covid-Einsätze pro Tag»: Die Ostschweizer Rettungsdienste vermelden 2021 als Rekordjahr Die Rettungswagen mussten 2021 in der Ostschweiz so oft ausrücken wie nie zuvor. Die Kantone St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Thurgau melden allesamt Rekordzahlen. Einer unter vielen Gründen für die Höchstwerte war Corona. Chiara Gerster 07.01.2022, 20.08 Uhr

Die Ostschweizer Rettungsdienste mussten 2021 öfter ausrücken als je zuvor. Bild: Ruben Schönenberger

So viel Tatütata wie noch nie: Die Sirenen der Rettungswagen ertönten 2021 so oft wie noch nie zuvor auf den Ostschweizer Strassen. Die Rettungsdienste der Kantone St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Thurgau vermerken bezüglich der Anzahl Einsätze alle ein Rekordjahr.

Die Rettung St.Gallen erreichte erstmals ein Total von über 30'000 Einsätzen. Dabei unterscheiden sie zwischen Primäreinsatzen (Rettungen), Sekundäreinsätzen (grösstenteils Verlegungen von einem Spital) und sonstigen Einsätzen. Sekundäreinsätze waren tendenziell weniger nötig, bei den Primäreinsätzen beobachtet die Rettung über die letzten Jahre aber eine deutliche Zunahme. So rückten die Rettungssanitäterinnen und -Rettungssanitäter 2020 17’231 Mal wegen eines Notfalls aus – 2021 waren es schon 19’328 Rettungseinsätze. Besonders im September, November und Dezember waren viele Primäreinsätze nötig.

Kapazitäten habe die Rettung St.Gallen aber trotzdem genug. «Die Zunahme der Einsätze ist nicht per se problematisch. Schwierig wird es, wenn viele Notfälle zum gleichen Zeitpunkt sind», sagt Günter Bildstein, Leiter der Rettung St.Gallen. Ein wichtiger Wert sei die Einhaltung der Hilfsfrist: 90 Prozent aller dringlichen Notfälle müssen innerhalb von 15 Minuten erreicht werden. «Diesen Wert halten wir ein.»

Rekordjahre im Thurgau und Appenzell Ausserrhoden

Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden habe der Rettungsdienst genug Kapazitäten für die tendenziell steigende Anzahl Einsätze. 2021 waren es insgesamt 3262 Einsätze – sechs Prozent mehr als letztes Jahr. Die Primäreinsätze waren sogar um zwölf Prozent gestiegen: von 2270 auf 2538 Einsätze. Auch wenn es ein Rekordjahr war, bewegte sich der allgemeine Anstieg gemäss Sven Voss, betrieblicher Leiter des Rettungsdienstes, nur leicht über den erwarteten Zahlen. Besonders im Sommer und Winter habe man oft ausrücken müssen: «Dies ist in unserer Region vor allem tourismusbedingt und daher normal», sagt Voss. Covid-Einsätze waren über das Jahr hinweg auch dabei – aber nicht der Hauptgrund für die vermehrten Einsätze.

Harry Huber, Koordinator des Rettungswesens Thurgau. Bild: PD

Im Thurgau ist über die letzten Jahre ebenfalls eine zunehmende Anzahl der Rettungseinsätzen zu beobachten. 2021 habe es erneut einen markanten Anstieg zu den 13’911 Einsätzen im 2020 gegeben. Die genauen Zahlen vom letzten Jahr wurden allerdings noch nicht ausgewertet. Harry Huber, Koordinator des Rettungswesens Thurgau, schätzt die Lage ähnlich wie in den anderen Ostschweizer Kantonen ein: «Wir gehen ebenfalls von einem Rekordjahr aus.» So seien auch ihre Kapazitäten das Jahr über sehr gut ausgelastet gewesen. An den hohen Einsatzzahlen sei unter anderem Corona schuld. Aber nicht alleine: Der Rettungsdienst Thurgau habe generell öfter ausrücken müssen.

Corona als Teilgrund

Günter Bildstein, Leiter der Rettung St.Gallen. Bild: PD

Ähnlich ist die Lage in St.Gallen. Auch Günter Bildstein schätzt die Pandemie als einen unter mehreren Faktoren für die vielen Rettungseinsätze ein:

«Während den Coronawellen hatten wir je nachdem zwei bis fünf zusätzliche Einsätze pro Tag.»

Zwischen den Wellen sei es selten nötig gewesen, wegen eines Coronafalles auszurücken. Deshalb sei die Pandemie beim Rettungsdienst statistisch nicht allzu relevant. Zusätzlich gebe es viele andere Einflussmöglichkeiten, die die Höchstwerte verursacht haben könnten. Die genauen Gründe zu erklären, sei schwierig.

Möglicherweise beeinflusse die Pandemie die Anzahl Rettungseinsätze zusätzlich indirekt durch das veränderte Freizeitverhalten der Bevölkerung. «Eventuell entstehen mehr Unfälle, weil einige Personen ihre Freizeit als Kompensation der coronabedingten Einschränkungen anders ausleben», sagt Bildstein. Je mehr Sport getrieben werde, desto öfter müsse die Rettung ausrücken:

«Wir bewegen uns wie die Bevölkerung.»

Rettungseinsätze aufgrund von Unfällen würden jedes Jahr ungefähr einen Drittel aller Primäreinsätze ausmachen.

Die älter werdende Bevölkerung könnte laut dem Leiter der Rettung St.Gallen ebenfalls einen Einfluss auf die Anzahl Rettungseinsätze haben. Mit der veränderten Altersstruktur gehen auch mehr Erkrankungen einher. Das Bevölkerungswachstum könnte ebenfalls ein Faktor sein.

Ausserdem hätten weniger Menschen eine eigene Hausärztin oder einen eigenen Hausarzt als erste Ansprechperson, was die Rekordwerte beeinflusst haben könnte. Auch würden diese weniger Hausbesuche als früher durchführen. Zudem werde der Notruf niederschwellig angerufen, sagt Bildstein: «144 ist in der Bevölkerung etabliert.»