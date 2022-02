Ostschweiz: Corona verstärkt den Trend zu Schönheitsoperationen

ANSTIEG Feriengeld in Nasenkorrektur investiert: Corona verstärkt den Trend zu Schönheitsoperationen in der Ostschweiz Während Corona ist die Zahl der Schönheitseingriffe in der Ostschweiz gestiegen. Die Gründe dafür sind zahlreich: Urlaubsgeld wurde anders eingesetzt, die Menschen beschäftigten sich mehr mit sich selbst, und blauen Flecken konnten nach den OPs besser versteckt werden. Chiara Gerster Jetzt kommentieren 02.02.2022, 12.00 Uhr

Viele Ostschweizer Schönheitspraxen bemerken während der Pandemie eine grössere Nachfrage nach ästhetischen Eingriffen. Bild: PD

Ein blauer Fleck lässt sich leicht unter Masken und hinter ausgeschalteten Zoomkameras verbergen: Die Pandemie hat den Trend zu Schönheitsoperationen in der Ostschweiz verstärkt. In vielen St.Galler und Thurgauer Schönheitspraxen hat sich während Corona eine erhöhte Nachfrage nach ästhetischen Eingriffen bemerkbar gemacht. Einige Praxen vermelden gar einen Anstieg um 50 oder 100 Prozent.

Fokus auf die Augenpartie

Eine davon ist Beauty2Go. Die Arztpraxis ist in mehreren Schweizer Städten vertreten. Hier werden keine Operationen, sondern minimal invasive Behandlungen – vor allem Lippenfiller-Behandlungen –, angeboten. «Während Corona hat die Nachfrage nach ästhetischen Behandlungen stark zugenommen», sagt Patrick Lüönd, Geschäftsführer in Zürich und St.Gallen. So sei in der Klinik in St.Gallen die Anzahl der Schönheitseingriffe nach dem Lockdown im April 2020, um ungefähr 30 Prozent gestiegen. Als einen der Hauptgründe nennt Lüönd, dass sich die Menschen durch die geschlossenen Grenzen mehr im eigenen Land nach Möglichkeiten für ästhetische Behandlungen umgesehen hätten:

«Das bisschen ‹extra Budget›, das durch die fehlenden Urlaube übrig blieb, wurde dann in die eigene Schönheit und das Wohlbefinden investiert.»

Patrick Lüönd, Geschäftsführer von Beauty2Go in Zürich und St.Gallen Bild: PD

Besonders die Augenring- und Faltenbehandlungen hätten zugenommen. Durch die Maskenpflicht sei der Fokus immer mehr auf die obere Gesichtshälfte, speziell auf die Augenpartie, gerückt. Trotz der Maskenpflicht sei die Nachfrage an Lippenunterspritzungen, weder gestiegen noch gesunken.

Schon vor der Pandemie sei die Nachfrage nach Schönheitseingriffen stetig gestiegen – allerdings nie in dem Ausmass wie während Corona. Allgemein seien bei ihnen besonders Falten-, Nasen- und Lippenbehandlungen gefragt. Zu Beginn seien es vor allem die Jungen gewesen, die sich spontan haben behandeln lassen und auch gerne Neues ausprobierten. «Mittlerweile kommen auch immer mehr die älteren Generationen zu uns, um sich auffrischen zu lassen», sagt Lüönd. Deshalb sei das Interesse an Botox-Behandlungen über die letzten Jahre gestiegen.

Mehr Brustvergrösserungen durch geschlossene Grenzen

Auch in der Klinik von Ralph Hollmann, Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, ist der Anteil rein ästhetischer Anfragen und Eingriffe ab Juni 2020 um gut 20% gestiegen. «In der Anfangsphase kam es zu einem erstaunlichen Hype von Brustvergrösserungen», sagt Hollmann. Als Grund vermutet er die fehlende Möglichkeiten, solche Eingriffe im Ausland durchzuführen. Die Wege, die die Menschen innerhalb der Schweiz für ästhetische Behandlungen unternommen hatten, seien ebenfalls kleiner gewesen. Auch die Nachfrage nach Lidplastiken, Botox oder Liftingtechniken seien markant gestiegen.

Der «drastische Anstieg» der Behandlungswünsche im Gesicht schreibt Hollmann den Videocalls zu: «Da sind die Lichtverhältnisse schlecht und die Kamera ungünstig.» Und die Augen-Stirn-Region, auf die man sich momentan wegen der Masken noch stärker konzentriert, sei bereits vor Corona ein Klassiker gewesen. Auch die Menschen hätten sich gemäss Hollmanns Beobachtung verändert: «Ich sehe sehr viel Unzufriedenheit, Ungeduld, Aggressivität.»

Für den allgemeinen Trend zu mehr ästhetischen Eingriffe – auch schon vor Corona – sieht Hollmann mehrere Gründe: So hätten einerseits der Gesellschaftsdruck und die «Glanzheftli» einen Einfluss. Andererseits werden Behandlungen und Operationen enttabuisiert – die Schweiz habe einen der höchsten Verbrauch an Botox pro Kopf. Hollmann sagt:

«Eventuell verspüren wir auch den Einfluss des Influencer-Wahnsinns mit all den getürkten Vor- und Darstellungen.»

Es gebe wieder vermehrt Nachfragen mit konkreten Bildern aus der Internetwelt, die nachgeahmt werden sollen.

Für viele der erste Schönheitseingriff

Die Beautyclinic St.Gallen hat während Corona in einzelnen Bereichen sogar ein Patientinnen- und Patientenanstieg von bis zu 100 Prozent verzeichnet. Alle Eingriffe, die mit dem Gesicht zu tun haben, sowie Eingriffe wie eine Fettabsaugung, die eine gewisse Ausfallzeit mit sich bringen, seien während der Zeit besonders gefragt gewesen. «Da man im Homeoffice ist, kann man direkt auch mit Verband weiter arbeiten, ohne Ferien beziehen zu müssen», sagt Nikolaus Linde, Spezialist im Bereich der ästhetischen Medizin und Gründer und Leiter Beautyclinic St.Gallen.

Weil sich die Leute ständig live bei Videocalls gesehen hätten, hätten sie plötzlich Attribute entdeckt, die der Alterungsprozess mit sich bringe:

«Die Menschen nahmen ihr Aussehen als müde, traurig, böse oder ernst wahr.»

Dies habe dann viele gestört, weil es nicht mit ihrem Lebensgefühl übereinstimmte. So liessen viele Patientinnen und Patienten zum ersten Mal eine ästhetische Behandlung durchführen. «Vielleicht fehlte auch die Abwechslung, sodass man sich mehr auf sich selbst konzentriert hat», sagt Linde. Zudem vermutet er ebenfalls, dass mehr Geld in Schönheit statt Urlaub investiert wurde.

Im Thurgau stieg die Nachfrage in den Sommermonaten

Die Privatpraxis für ästhetische Medizin Medical-Smoothcare in Kreuzlingen bietet seit 14 Jahren ästhetische Behandlungen an. Im den Sommermonaten 2020 und 2021 sei ein Anstieg bemerkbar gewesen: Im Vergleich zu vergangenen Jahren seien in der Praxis ungefähr 20 Prozent mehr ästhetische Eingriffe durchgeführt worden. «Juni, Juli und August sind bei uns eigentlich eher ruhige Monate», sagt der leitende Arzt Michael Lieke. In den vergangenen Sommer seien allerdings besonders Nasenkorrekturen und Liquid Lifting – eine Gesichtsverjüngung ohne Operation – vermehrt gefragt gewesen. Als einen Grund für den Anstieg vermutet Lieke, dass viele die Chance genutzt hätten, allfällige blaue Flecken durch die Masken einfacher zu verdecken.

Nur der Kantonsspital St.Gallen (KSSG) kann keine Zunahme an ästhetischen Eingriffen während der Pandemie verzeichnen. Mediensprecher Philipp Lutz sagt: «Das lag zum Teil sicher auch daran, dass wir wegen eingeschränkter OP-Kapazitäten am KSSG weniger ästhetische Operationswünsche annehmen konnten.» So könnte auch dieser Nicht-Anstieg mit Corona zusammenhängen.

