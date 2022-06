Zehntausende besuchen Ostschweizer Eisenbahnfeste

eisenbahnfest Anstehen für Stadler Rail und ein Museum auf Zeitreise: Die Ostschweiz feiert grosses Eisenbahnjubiläum Bilder: Raphael Rohner Fasziniert die Eisenbahn die Menschen nach 175 Jahren noch? Dieses Wochenende strömten Zehntausende Besucher an die Feierlichkeiten in St.Margrethen, Romanshorn, Altstätten und Herisau. Das riesige Interesse der Bevölkerung zeigt: Eisenbahn fasziniert noch immer. Raphael Rohner 0 Kommentare 12.06.2022, 18.08 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

«So was habe ich noch nicht erlebt», schwärmt ein Lokführer der Südostbahnen (SOB) in Herisau am Sonntagabend, während er seinen Führerstand aufräumt und den Zug abschliesst. «Die Menschen wollen wirklich alles über unsere Züge wissen. Ich wurde regelrecht durchlöchert mit Fragen. Ein zehnjähriger Bub hat sogar alle Seriennummern aus unseren Zügen notiert und will es schaffen, einmal in allen Zügen der SOB gewesen zu sein.» Die Südostbahnen haben im Rahmen der nationalen Feier «175 Jahre Eisenbahn» ihr Unterhaltswerk in Herisau für Besucherinnen und Besucher geöffnet und zeigen am Wochenende einmalige Einblicke in ihren Eisenbahnbetrieb.

Viele der Besucher sind ehemalige Bähnler, die sich die neuesten Züge erklären lassen. Aber auch Familien gönnen sich Einblicke in ihre Eisenbahnen. Die Appenzellerbahnen fahren mit ihrem historischen Rollmaterial Gäste von Herisau nach Gossau und wieder zurück. Highlight des Festplatzes sind jedoch die Werkshallen, wo die neuesten Züge der SOB stehen und von allen Seiten angeschaut werden können. «Rund 2500 Leute besuchten uns am Wochenende», sagt Conradin Knabenhans, Mediensprecher der Südostbahnen. Über das grosse Interesse freue man sich natürlich, sagt Knabenhans. Man habe die Tour durch die Hallen so angelegt, dass man nicht anstehen müsse und auch einfach einmal einen Kaffee in der ersten Klasse oder im Führerstand trinken kann.

In Herisau gab es einmalige Einblicke in die Wartungshallen der SOB. Bild: Raphael Rohner

In Herisau gab es einen Überblick über die Züge der SOB. Bild: Raphael Rohner

25'000 Besucher in St.Margrethen

Schlange stehen die Besucher an diesem Tag in St.Margrethen, wo nebst den Feierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen der Eisenbahnen die Firma Stadler Rail ihr 80-jähriges Jubiläum feiert. Stadler weiht dazu in St.Margrethen sein neuestes Werk ein. Da das Werk erst vor zwei Jahren gebaut wurde, lockt es eine grosse Zahl an Interessierten an: Schon morgens um halb neun waren Menschentrauben an den Eingängen der Hallen am Anstehen.

«Wir sind überrascht, wie riesig das Interesse der Menschen für unsere Arbeit ist»,

sagt Stadler-Mediensprecherin Gerda Königstorfer auf einem Rundgang durch die Hallen.

Rund 25'000 Besucherinnen und Besucher kamen am Samstag nach St.Margrethen. Bild: Raphael Rohner

Keine Fotos am Tag der offenen Tür

Gerade die technischen Finessen der Bauteilfertigung und die vielen komplexen Elemente der Züge lassen die Herzen der Eisenbahnfans höher schlagen. Ein älterer Mann fotografiert mit seiner Kamera ein Antriebselement eines Zuges und wird prompt von einem Stadler-Mitarbeiter zurechtgewiesen: «Fotografieren ist hier verboten, auch heute. Sorry!» Der Eisenbahnfan entpuppt sich als Modelleisenbähnler und wirkt verdutzt:

«Das könnt ihr doch nicht machen?»

Die Mediensprecherin bestätigt das geltende Fotografierverbot in den Hallen: «Auch an so einem Tag müssen wir uns vor Betriebsspionage schützen und können das Fotografieren leider nicht gestatten.» Man habe jedoch draussen einige fertige Züge ausgestellt, die fotografiert werden dürfen. Bei den Eisenbahnfans sorgt das zwar für Kopfschütteln, jedoch zeigen sie auch für Verständnis. So lassen sie ihre Fotoapparate in den Taschen, knipsen jedoch munter mit ihren Smartphones. In den riesigen Hallen tummeln sich staunende Kinder, Eltern und allerhand Eisenbahnfans: Auch technikinteressierte Burschen linsen in die fast fertigen Eisenbahnwagen. An einem Ort steht ein Stadler Mitarbeiter mit seinen zwei Töchtern und seiner Frau und zeigt ihnen, woran er arbeitet. Rund 25’000 Besucherinnen und Besucher laufen bis am Abend durch die modernste Schienenfertigungsanlage von Europa. Mittendrin eine riesige Festwirtschaft mit Würsten vom Grill und Bier.

Ein Thurbo wurde feierlich auf den Namen «Vorarlberg» getauft. Bild: rar Eisenbahnfans in St.Margrethen bekamen allerhand zu bestaunen. Bilder: rar Bild: rar Bilder: rar

Mitten aus der Ausstellung: SBB-Löschzug muss in einen Einsatz fahren

Draussen auf den Gleisen des Bahnhofs wuseln Hunderte um alte und neue Lokomotiven herum. In einem Speisewagen, der als Oktoberfest dekoriert ist, wird Bier ausgeschenkt. Im Festzelt steht der strahlende St.Galler Regierungsrat Beat Tinner und hält eine feierliche Ansprache, während ein Thurbo auf den Namen «Vorarlberg» getauft wird: «Normalerweise werden zwar neue Fahrzeuge getauft und nicht solche, die bald ausrangiert werden», sagt Tinner. Er hofft, dass er dann bei den neuen Fahrzeugen auch wieder eines auf den Namen «Vorarlberg» taufen dürfen.

Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner

Ebenfalls ein Jubiläum feiert das Ostschweizer Unternehmen Thurbo: Das 20-jährige. Und Thurbo wird am Bodensee immer populärer. Mit der neuen Bodensee-S-Bahn pendelt erstmals ein Thurbo zwischen Romanshorn und Lindau über die Grenzen. Werner Fritschi, Leiter Markt bei Thurbo, erklärt: «Nur etwa zehn Thurbo-Züge können über die Grenze fahren und haben dazu besondere Kennzeichen und technische Bauteile am Fahrzeug, wie etwa einen zweiten Stromabnehmer.» Schon allein diese Tatsache lässt ergraute Herren vor dem auf den ersten Blick alltäglich aussehenden Thurbo stehen und ihre Kamera zücken. Einer notiert sich die Zugsnummer und sagt mit einem Strahlen im Gesicht: «Das wird super spannend, die nächsten Wochen zu schauen, wo dieser Zug überall so herumfährt.»

St.Margrethen lockte Tausende Eisenbahnfans von überall an. Bild: rar Stadler Rail stellte modernstes Rollmaterial aus. Bild: rar Zwei «Train-Spotter» aus Süddeutschland inspizieren den Löschzug der SBB. Bild: rar Bild: rar

Unmittelbar neben der Thurbo-Einweihung stellt die SBB-Feuerwehr ihren Lösch- und Rettungszug aus. Die dreiteilige Komposition aus St.Gallen lockt viele Zuschauer an. Die Feuerwehrleute zeigen Rettungsmaterial der Fahrzeuge und erklären die Schwierigkeiten eines Tunnelbrands. Dann herrscht plötzlich Verwirrung bei den Besuchern: Schnell werden Flatterbänder und Erklärschilder beiseite gelegt, Männer schlüpfen in ihre Einsatzkleidung und fragende Eisenbahnfans werden verwundert stehen gelassen. Die SBB-Feuerwehr muss an einen Ernsteinsatz ausrücken: Ein Zug ist bei St.Gallen steckengeblieben. Mit einem lauten Hornen fährt der Lösch- und Rettungszug schliesslich vom Festplatz weg. Die Zuschauer stehen Spalier und halten diesen Moment mit ihren Kameras fest. Einer witzelt: «Hoffentlich nicht ein Oldtimer für den Sonntag in Romanshorn.»

Alarm mitten in der Ausstellung: Ein Feuerwehrmann der SBB rennt zum Zug. Bild: Raphael Rohner

Der Lösch- und Rettungszug «St.Gallen» fährt an einen Einsatz. Bild: Raphael Rohner

Ein Museum auf Zeitreise

In Romanshorn fahren am Sonntagmorgen tatsächlich Oldtimer auf: Schon um 9 Uhr rattert ein Dampfzug schnaufend in den Bahnhof ein und fährt mit einem lauten Pfiff zum Eisenbahnmuseum Locorama. Auch da ist der Besucherandrang riesig. Rund 1000 Leute lassen sich bei schönstem Wetter im Locorama auf eine Zeitreise mitnehmen. Der Dampfzug der Mittelthurgaubahn fährt zu Dixie-Musik auf den Festplatz, wo Mädchen mit Blumensträussen und Schweizerfähnchen winken und Herren die Zylinder von den Köpfen ziehen zum Gruss. Ebenso sind viele Zuschauerinnen und Zuschauer verkleidet, tragen weisse Handschuhe und Sonnenschirmchen.

Der Dampfzug der Mittelthurgaubahn wird fröhlich empfangen. Bild: rar Kostümiert zeigt sich auch der Direktor des Eisenbahnmuseums, Werner Fritschi. Bild: rar Im Museum bestaunen Eisenbahnfans eine alte Dampflokomotive. Bild: rar Bild: rar

Es gibt Modeschauen, Rundgänge und allerlei Rollmaterial aus der Vergangenheit zu sehen. Viele Kinder tingeln durch die Hallen und freuen sich über kurze Theaterinszenierungen mit Schauspielern, die historisch verkleidet sind. Bei den ferrophilen Besuchern locken aber vor allem die Lokomotiven im Museum, wie die grüne Kantonslok Ae 6/6. Werner Zürcher, der die «Luzern» präsentiert, sagt den Besuchern stolz:

«Wir haben die ganze Woche alle Loks und Wägen herausgeputzt und poliert.»

Während der Dampfzug der Mittelthurgaubahn Extrafahrten nach Rorschach macht und bei jeder Aus- und jeder Einfahrt ein prächtiges Dampfspektakel bietet, zeigen viele Grossväter ihren Enkeln die Eisenbahn wie sie war, als sie selber jung waren. Sie erzählen von vergangenen Tagen, als das Reisen mit der Eisenbahn noch ein kleines Abenteuer war. Auch heute scheint die Faszination für die Eisenbahn ungebrochen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen