Personal ist knapp: Kantonsspital St.Gallen verschiebt Eingriffe

Ansteckungswelle «Die Lage ist besorgniserregend»: Kantonsspital St.Gallen verschiebt Wahleingriffe wegen Personalausfällen Die hohen Ansteckungszahlen mit der Virusmutation Omikron machen sich auch beim Spitalpersonal bemerkbar. Die Ausfälle sind derart hoch, dass das Kantonsspital St.Gallen an die Kliniken appelliert, elektive Operationen zu verschieben. Zudem werden die Isolations- und Quarantäneregeln für das Personal gelockert. Noemi Heule 07.01.2022, 19.24 Uhr

Die Zahl krankheitsbedingter Ausfälle belief sich am Kantonsspital St.Gallen am Freitag alleine im Departement Pflege auf 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bild: Michel Canonica

Omikron lässt die Fallzahlen in der Ostschweiz in die Höhe schnellen. So vermeldete der Kanton St.Gallen am 3. Januar, als nach den Festtagen wieder vermehrt getestet wurde, ein neues Allzeithoch von 1515 Ansteckungen pro Tag. Auch an den darauffolgenden Tagen knackten die täglichen Fälle die Tausendermarke. Auch die Kantone Thurgau und Appenzell Ausserrhoden verzeichneten am 3. Januar neue Höchstwerte mit 771 respektive 160 positiven Tests pro Tag.

Während die Ansteckungskurve steil nach oben zeigt, bleibt der Graph der Bettenbelegung in den Spitälern vergleichsweise flach. Im Kanton St.Gallen befinden sich derzeit 72 Covid-19-Erkrankte in Spitalpflege, davon 15 auf der Intensivstation. Der Kanton meldete am Donnerstag 12 freie Intensivplätze.

Angespannt ist dagegen die Personalsituation, wo sich die hohe Zahl der Erkrankungen sofort bemerkbar macht, während die Spitaleintritte in der Regel mit Verzögerung eintreten. Die Anzahl krankheitsbedingter Ausfälle belief sich am Kantonsspital St.Gallen (KSSG) am Freitag alleine im Departement Pflege auf 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 37 davon wegen Covid-19. Die Zahl ist im Verlaufe der Woche drastisch gestiegen.

Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Noch am Montag lag der Wert bei 85 Ausfällen (davon 16 wegen Corona) und war damit auf «annähernd normalem Niveau», wie Mediensprecher Philipp Lutz sagt. Insgesamt beschäftigt das KSSG im Departement Pflege rund 2300 Mitarbeitende. Der schnelle Anstieg der Absenzen sei besorgniserregend, so Lutz.

Personalrochaden und verschobene Wahleingriffe

Zuletzt war die Personalsituation Mitte Dezember derart prekär. «Die Vielzahl von krankheitsbedingten Ausfällen in der Pflege lässt einen regulären Betrieb in den nächsten Tagen nicht mehr zu», vermeldete die interne Taskforce damals. In der Folge wurden Massnahmen getroffen, die laut Philipp Lutz zur zwischenzeitlichen Beruhigung der Lage insbesondere auf den Intensivstationen beigetragen haben.

So wurden die Kliniken dazu angehalten bis 17. Januar nicht dringliche Eingriffe zu verschieben. Personal der Anästhesie betreut im Aufwachraum vier zusätzliche Betreuungsplätze für die postoperative Überwachung, die ansonsten auf der Intensivstation stattfinden würde. Zudem wurden auf der Pneumologie weitere nichtinvasive Beatmungsmöglichkeiten geschaffen. «Die dafür nötige Verstärkung des bestehenden Beatmungsteams haben wir mit dem Personal einer anderen Station sichergestellt», sagt Lutz. Die betroffene Station der Inneren Medizin wurde bis Ende Monat vorübergehend geschlossen.

Erneuter Appell an die Kliniken

«Die Massnahmen haben sich bewährt», bilanziert Philipp Lutz. Momentan befinden sich im Kantonsspital neun Covid-Patienten auf der Intensivstation, sechs werden beatmet. Insgesamt verfügt das Kantonsspital aktuell über 28 Behandlungsplätze auf Intensivstationen.

«Die Lage bleibt aufgrund der unsicheren Entwicklung aber sehr labil.»

Es bestehe schweizweit eine grosse Ungewissheit, wie sich Omikron auf die Spitäler und insbesondere auf die Intensivstationen auswirken werde. Zudem seien die Personalressourcen weiterhin knapp und die Personalsituation könnte sich durch krankheitsbedingte Ausfälle jederzeit weiter verschärfen. Auf die neuerlichen hohen Absenzenzahlen hat das KSSG mit einem erneuten Appell an die Kliniken reagiert, elektive Eingriffe zu reduzieren.

Momentan machen die Covid-Ausfälle im KSSG nur einen Bruchteil der krankheitsbedingten Absenzen aus. Bei Personalknappheit besteht im Kanton St.Gallen für das Spital als systemrelevanter Betrieb allerdings die Möglichkeit zur Quarantäne- und Isolationserleichterung beim Personal, sofern für 48 Stunden keine Symptome auftreten.

Keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb

Von der Möglichkeit die Quarantäne und Isolationsfristen zu reduzieren, würden auch die Spitäler Altstätten, Grabs und Walenstadt Gebrauch machen, sollte sich die Situation verschärfen. Momentan seien die Ausfälle nicht höher als in einer normalen Grippesaison und wirkten sich nicht auf den laufenden Betrieb aus, sagt Andrea Bachmann, Kommunikationsleiterin der Spitalregion. «Wir befürchten, dass Omikron Auswirkungen auf die Personalsituation haben wird, können dies derzeit aber noch nicht abschätzen.»

Auf der Intensivstation des Spitals Grabs sind derzeit alle sieben Plätze belegt, fünf davon mit Covid-Patientinnen und -Patienten. Die Situation sei seit zwei Wochen unverändert.

