Anruf im Ballonkorb: So wollen die Thurgauer WM-Piloten gewinnen

Anruf im Ballonkorb «Wir müssen versuchen, etwas zu bremsen»: Ostschweizer WM-Piloten im heiklen Schlussspurt am Schwarzen Meer Zwei Tage nach dem Start in der Stadt St.Gallen beginnt im WM-Rennen der Gasballone bereits die nervenaufreibende Schlussphase. Die Thurgauer Piloten Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger sind ganz vorne dabei. Wie gehen sie weiter vor? Adrian Vögele Jetzt kommentieren 04.09.2022, 17.16 Uhr

Droht ihnen eine Landung bei Nacht? Die Thurgauer Piloten Pascal Witprächtiger (links) und Kurt Frieden am Sonntagnachmittag über dem rumänisch-bulgarischen Grenzgebiet. Bild: Team SUI-1 Frieden/ Witprächtiger

Jetzt wird es eng: Im Gordon-Bennett-Cup, der Langstrecken-WM der Gasballone, zeichnet sich schon nach gut zwei Tagen die Entscheidung ab. Nach dem Start in der Stadt St.Gallen am Freitagnachmittag fuhren die 17 Teams ostwärts, der Grossteil der Ballone blieb relativ eng zusammen. Im Ringen um die weiteste direkte Distanz zum Startort nahmen dann die meisten Ballonfahrer Kurs auf Bulgarien.

Am Sonntagnachmittag sind die Thurgauer Titelverteidiger Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger auf Platz drei. Ebenfalls weit vorne befindet sich das Westschweizer Team mit Nicolas Tièche und Lauren Sciboz. Alles deutet darauf hin, dass sich das Rennen an der bulgarischen Schwarzmeerküste entscheiden wird – und zwar bald.

Die Einfahrt in die Türkei ist gemäss Wettkampfregeln nicht gestattet, ebenso gesperrt sind Moldawien, die Ukraine und Russland. Es geht für die Ballone also darum, jenen Zipfel der Küste zu erreichen, der am weitsten von St.Gallen entfernt liegt.

Die Positionen der Rennballone am Sonntagnachmittag. Der weiss umrandete Ballon ist jener des Thurgauer Teams. Screenshot: live.gordonbennett.aero

Nun gibt es aber ein Problem: Gemäss Informationen aus der Zentrale des Gordon-Bennett-Cups dürften diverse Ballone die Meeresküste mitten in der Nacht erreichen – und Nachtlandungen in unbekanntem Gelände sind sehr heikel.

Thurgauer Ballon zwängt sich zwischen Sperrgebieten durch

Was haben die Ostschweizer Piloten jetzt vor? Und wie geht es ihnen überhaupt? Anruf im Thurgauer Ballonkorb. Kurt Frieden kann gerade nicht telefonieren, die Verbindung ist zu schlecht. Er meldet sich aber schriftlich:

«Es geht uns ausgezeichnet, wir wechseln uns alle vier Stunden ab, um genügend zu schlafen.»

Der Ballon befindet sich auf rund 4000 Metern Höhe, die Piloten verwenden Atemsauerstoff. Frieden berichtet, wie der Ballon soeben eine schwierige Passage gemeistert hat:

«Vor einer Stunde mussten wir zwischen zwei Sperrgebieten durch, zwölf Kilometer Platz, das haben wir seit gestern Abend im Auge gehabt und die Richtung immer wieder leicht korrigiert mit Höhenänderungen.»

Der Wind spielte mit, die Fahrt durch das Nadelöhr gelang – und die Piloten sind nun über Bulgarien unterwegs in Richtung Schwarzes Meer. Dort wird der Ballon laut Frieden am frühen Montagmorgen ankommen:

«Das heisst, nochmals eine Nacht in der Luft. Wir müssen versuchen, noch etwas zu bremsen heute Abend, um nicht zu früh ins Landegebiet zu kommen, denn eine Landung in der Nacht wäre schwierig.»

Bei der Routenplanung werden die Piloten von einem Team am Boden unterstützt, das laufend die aktuellen Wetterdaten analysiert. Die Ostschweizer vermuten, dass nicht alle verbleibenden Ballone die Fahrt in die Dunkelheit wagen, sondern vorher landen werden. Frieden schreibt:

«Wir sind gespannt, wer in die Nacht fährt.»

Ungemütliche Landung für Litauer in Kroatien

Fünf Ballone sind bis Sonntagnachmittag bereits gelandet und haben das Rennen beendet: je ein Team aus Litauen, Australien und Österreich sowie zwei Teams aus Polen. So eine Ankunft in unbekanntem Gebiet kann durchaus ungemütlich werden, wie der litauische Pilot Robertas Komza in einer Videoschaltung mit der Gordon-Bennett-Zentrale berichtet: Noch in der Luft seien sie über Funk dazu aufgefordert worden, ihre voraussichtliche Landeposition an die lokalen Behörden zu melden.

Nach der Landung in Kroatien wurden die Ankömmlinge von der Polizei genauestens unter die Lupe genommen – und erhielten eine Rechnung über 1000 Euro wegen des entstandenen Aufwands für die Behörden. Komza zeigt sich darüber aber nicht beunruhigt: «Ich werde die Rechnung an die Rennleitung schicken», sagt er und lacht.

Viel gerätselt wird auch über die Strategie des Teams Frankreich 1. Der Ballon blieb weit hinter den anderen zurück. Warten die Piloten auf einen Wind, der sie bis hinunter nach Griechenland bringt? Am Sonntagnachmittag befindet sich das französische Team dann aber ebenfalls auf direkter Fahrt in Richtung Schwarzes Meer.

Das Ballonrennen kann man im Internet verfolgen unter live.gordonbennett.aero.

