Zwei Toggenburger Unternehmer betrügen den Staat im grossen Stil

Anklage Zwei Unternehmer betrügen den Staat im grossen Stil und hinterziehen rund 180'000 Franken Steuern Es war ein Zufallsfund: Die St.Galler Staatsanwaltschaft kam zwei betrügerischen Geschäftsführern aus dem Toggenburg auf die Schliche. Die beiden haben sich Scheinrechnungen in der Höhe von rund 1,2 Millionen Franken ausstellen lassen, um damit ordentlich Steuern zu sparen. Ihnen drohen nicht nur eine Busse und bedingte Geld- und Freiheitsstrafen, sondern auch der Landesverweis. Seraina Hess 08.12.2022, 18.45 Uhr

Die beiden Geschäftsleute zweigten 700'000 Franken ab, um in Ferienwohnungen zu investieren. Bild: Getty

Dem Untersuchungsamt und der Staatsanwaltschaft ist ein Coup gelungen. Während eines laufenden Verfahrens gegen einen Schwarzarbeiter, der für ein KMU im Toggenburg arbeitete, tauchten plötzlich Hinweise auf ein noch viel umfangreicheres Vergehen auf. Zwei Brüder montenegrinischer Herkunft, 45 und 50 Jahre alt, sollen in ihrem Unternehmen zwischen 2016 und 2021 insgesamt 67 Scheinrechnungen im Gesamtbetrag von rund 1,2 Millionen Franken in Auftrag gegeben haben, um damit die Steuerlast der Gesellschaft zu senken.

700'000 Franken in ein Ferienappartement-Projekt investiert

Die Verbuchung der Scheinrechnungen erlaubte es den beiden Geschäftsführern, rund 700’000 Franken als verdeckte Gewinnentnahme aus der Gesellschaft zu ziehen und das Geld in ein Ferienappartement-Projekt auf dem Balkan zu investieren. Weiter wird den Geschäftsführern vorgeworfen, mit dem verdeckten Gewinn Schwarzarbeiter bezahlt zu haben. Fünf ausländische Arbeitskräfte sollen ohne Arbeitsbewilligung beschäftigt und für fünf andere sollen vorsätzlich keine Sozialversicherungsbeiträge geleistet worden sein.

Die fiktiven Rechnungen bescheinigten den beiden Unternehmern, Leistungen von temporären Mitarbeitenden bezogen und bar bezahlt zu haben. Tatsächlich wurden diese Leistungen aber nie erbracht: Vielmehr liessen die gewieften Geschäftsleute die Rechnungen verbuchen und reichten dem kantonalen Steueramt gefälschte Jahresabschlüsse ein. «Die vorgetäuschten Aufwendungen dienten dazu, die Jahresgewinne der Gesellschaft unrechtmässig zu schmälern beziehungsweise das kantonale Steueramt St.Gallen über die tatsächlich erzielten steuerbaren Gewinne zu täuschen, um so die Steuerlast zu senken», heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Die daraus resultierende hinterzogene Steuersumme ist happig: Rund 180’000 Franken werden nun im Rahmen eines Nachsteuerverfahrens durch das kantonale Steueramt verlangt. Zusätzlich sei ein Steuerhinterziehungsverfahren durchzuführen, in dem bei einem Schuldspruch in der Regel eine Busse in der Höhe der Nachsteuer – in diesem Fall also zusätzliche 180'000 Franken – ausgesprochen werden.

Die meisten hinterziehen deutlich weniger Geld

Wie immens das Ausmass des aufgedeckten Betrugsfalls ist, veranschaulicht Felix Sager, Leiter des kantonalen Steueramtes:

«Es handelt sich hier um einen grossen Fall, denn in rund 70 Prozent der Steuerhinterziehungsfälle beträgt die Busse bis 5000 Franken, nur in 10 Prozent der Fälle beträgt sie mehr als 10'000 Franken.»

Felix Sager, Leiter Steueramt des Kantons St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Gemäss Sager führt das kantonale Steueramt pro Jahr durchschnittlich 600 Steuerhinterziehungsverfahren durch. Bei rund 320’000 Veranlagungen von natürlichen Personen und 29’000 Veranlagungen von juristischen Personen sind das weniger als zwei Promille.

Entdeckt werden Steuerbetrugs- und Steuerhinterziehungsfälle von verschiedenen Stellen. Dem kantonalen Steueramt fallen im Steuerveranlagungsverfahren Ungereimtheiten auf; die Eidgenössische Steuerverwaltung stösst bei der Mehrwertsteuer-Prüfungen auf Mängel. Bei Betriebskontrollen, die das Volkswirtschaftsdepartement vornimmt, wird Schwarzarbeit entdeckt. Aber auch Denunzianten würden dem kantonalen Steueramt Verdachtsfälle von Steuerhinterziehungen melden, ergänzt Sager.

Angeklagt wegen Urkundenfälschung, Steuerbetrug und Schwarzarbeit

Die Staatsanwaltschaft hat die Strafuntersuchung wegen Verdachts der mehrfachen Urkundenfälschung, des mehrfachen Steuerbetrugs sowie der Förderung von Schwarzarbeit inzwischen abgeschlossen. Sie beantragt dem Kreisgericht Toggenburg, den 50-jährigen Beschuldigten bei jeweils bedingtem Vollzug zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten sowie einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu verurteilen. Für den 45-jährigen Beschuldigten, der etwas später involviert gewesen sein soll, wird – ebenfalls bedingt – eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten sowie eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen beantragt. Beide Beschuldigte, für die noch die Unschuldsvermutung gilt, sollen ausserdem fünf Jahre des Landes verwiesen werden.