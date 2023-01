Sohn des Frauenfelder Stadtpräsidenten in St.Gallen verprügelt

Angriff Beim Marktplatz Sohn des Frauenfelder Stadtpräsidenten im Ausgang in St.Gallen von Unbekannten attackiert und verletzt In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Sohn von Anders Stokholm, Stadtpräsiden von Frauenfeld, Opfer einer Gewaltattacke beim Marktplatz/Bohl in St.Gallen. Der Sohn und seine zwei Kollegen seien aus dem Nichts überfallen worden, schreibt der Politiker auf Facebook und hofft, dass die Polizei die Täter stellt. Christa Kamm-Sager 28.01.2023, 19.37 Uhr

Der Sohn des Frauenfelder Stadtpräsidenten wurde in St.Gallen Opfer ein Prügelattacke. Bild: Facebook

Das Telefon habe um 3.30 Uhr in der Nacht bei ihnen geläutet. Am Apparat: der Sohn, er war auf dem Weg ins Kantonsspital St.Gallen, um sich verarzten zu lassen. Auf dem Nachhauseweg zusammen mit zwei Kollegen seien sie von einer Gruppe aus dem Nichts überfallen worden. Anders Stokholm schreibt in seinem Facebookeintrag: