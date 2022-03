Verteidigung allenthalben: Die Ostschweizer Bilanz zur Session

Analyse Verteidigung allenthalben – von der Armee bis zum Strassenbau: Die Ostschweizer Bilanz zur Frühjahrssession in Bern Die Session des Bundesparlaments war geprägt vom Ukraine-Krieg. Daneben verfolgten die Ostschweizer Ratsmitglieder auch regionale Interessen. Schwierigkeiten zeichnen sich beim Ausbau der Bahn und der Nationalstrassen ab. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Düstere Stimmung: Die Frühjahrssession wurde überschattet vom Ukraine-Krieg. Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Endlich wieder Alltag im Bundeshaus: Darauf hatten nach zwei Jahren Pandemie viele gehofft. Keine Masken mehr, keine Covid-Notgesetze mehr auf der Traktandenliste des Parlaments. Doch wenige Tage vor dem Start der Frühjahrssession war klar: Es wird nichts mit dem Ende der Krisenzeit. Nach der Seuche beherrschte nun Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine die politische Agenda und die Gespräche in der Wandelhalle. Dass die Schweiz die EU-Sanktionen gegen Russland übernimmt, unterstützten auch die Ostschweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier, mit Ausnahme von SVP-Vertretern. Letztere starteten dafür gemeinsam mit der FDP sofort eine Offensive zur Aufrüstung der Schweizer Armee. Während Links-Grün darob einen Rückfall in Denkmuster des Kalten Krieges beklagte, riefen Mitte-Politiker aus der Region zur Besonnenheit auf: Es gelte nun, sauber abzuklären, wo genau die Armee angesichts der neuen Lage in Europa ausbauen müsse.

Zu langsame Fernzüge – und Angst vor einem Ausbaustopp

Abseits dieses geopolitischen Erdbebens bearbeiteten die Ostschweizer auch regionale Anliegen – durchaus auch hier im Verteidigungsmodus. Dass die internationalen Züge München–Zürich oft verspätet in der Ostschweiz unterwegs sind, obwohl seit Dezember eine schrittweise Beschleunigung der Verbindung geplant war, ärgert die St.Galler Ständeräte Paul Rechsteiner (SP) und Benedikt Würth (Die Mitte). Sie fordern vom Bundesrat, dass die Fernzüge auf dem Schweizer Netz eine höhere Priorität erhalten.

Der Eurocity Zürich–München beim Halt in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Noch mehr Ungemach droht beim Ausbau der Bahninfrastruktur: Wegen der schwierigen finanziellen Lage der SBB aufgrund der Pandemie wird im Parlament befürchtet, dass Vorhaben aus dem bereits beschlossenen Ausbauschritt 2035 verschoben werden könnten. Davon wäre auch die Ostschweiz betroffen – sie ist im Paket mit mehreren hundert Millionen Franken berücksichtigt. Der Bundesrat verspricht zwar, dass keine Abstriche bei den Ausbauten gemacht werden. Doch der Ständerat traut der Sache nicht – und hat mit einer Motion zusätzlich Druck aufgesetzt. Im Sommer, wenn ein Zwischenbericht zum Ausbauschritt 2035 vorliegt, wird auch die Ostschweiz genau hinsehen müssen.

Nationalstrassen: Die Regierungen sind sich einig, die Parlamentarier nicht

Die St.Galler Stadtautobahn. Bild: Tobias Garcia

Beim Ausbau der Nationalstrassen ist ebenfalls Sand im Getriebe: Die Ostschweizer Regierungskonferenz sieht ihre Region im aktuellen Entwicklungsprogramm benachteiligt – und fordert, dass nebst der dritten Rosenberg-Röhre in der Stadt St.Gallen eine Vielzahl weiterer Projekte ins Paket aufgenommen werden, so auch die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) und der Autobahnzubringer Appenzellerland. Im Parlament allerdings ist eine solche regionale Geschlossenheit momentan nicht sichtbar. Während bürgerliche Thurgauer Politikerinnen und Politiker längst angekündigt haben, sich dereinst vehement für die BTS einzusetzen, will der Ausserrhoder Nationalrat David Zuberbühler (SVP) vom Bundesrat wissen, wann die beiden Appenzell endlich ans Autobahnnetz angeschlossen werden. Beim einzigen Ostschweizer Vorhaben, das der Bundesrat abgesegnet hat – jenem in der Stadt St.Gallen – dominieren währenddessen die kritischen Stimmen von SP, Grünen und GLP. Bislang werden in der Strassendiskussion also kantonale und parteipolitische Positionen verteidigt. Ob sich bis zum Parlamentsentscheid über das Nationalstrassenpaket noch so etwas wie ein Ostschweizer Konsens entwickelt, steht in den Sternen.

Dass allerdings auch ein einzelner Kanton in Bern etwas erreichen kann, wenn er hart genug kämpft, zeigt der Thurgau: Er hat seine Praxis, Listen mit säumigen Prämienzahlern zu führen, erfolgreich verteidigt – heute wird das Geschäft nach jahrelangen Diskussionen abgeschlossen, ein Verbot der Listen ist damit vom Tisch.

Goldacher Umweltskandal: Schärfere Gesetze allein reichen kaum

Vom Areal des Konzerns Amcor in Goldach lief giftiger Löschschaum in den Bodensee. Bild: Raphael Rohner

Ein ähnlicher Fall könnte sich in St.Gallen anbahnen: Nach dem Goldacher Umweltskandal – es geht um die Vergiftung von Seewasser durch einen Grosskonzern – kündigt Regierungsrätin Susanne Hartmann (Die Mitte) an, der Kanton werde in Bern Druck machen, damit die Strafen für solche Fälle verschärft werden. Die Firma kam mit 5000 Franken Busse davon. Auch im Kantonsparlament sind deswegen Vorstösse hängig.

Ostschweizer Bundesparlamentarier zeigen sich jedoch skeptisch – und brechen eine Lanze für die geltenden Gesetze zum Umweltschutz: Diese seien eigentlich scharf genug, aber die Staatsanwaltschaften würden sie nicht ausschöpfen. In der Tat hat St.Gallen auf aufwendige Strafverfahren gegen Einzelpersonen im Fall Goldach verzichtet und lediglich die Firma als Ganzes gebüsst, wobei die maximal mögliche Busse bei 5000 Franken lag. Der Kanton verteidigt dieses Vorgehen nach wie vor.

Auch wenn schärfere Sanktionsmöglichkeiten im Umweltbereich wünschenswert sind: Man fragt sich, wie eine künftige Praxis bei Fällen wie in Goldach aussehen würde. Kann der Kanton einer fehlbaren Firma eine Millionenbusse wegen eines gravierenden Umweltdelikts ausstellen – und gleichzeitig ernsthaft behaupten, die Strafverfolgung der verantwortlichen Personen sei unverhältnismässig? So oder so müsste man meinen, dass die Ressourcen der Justizbehörden auf die geltenden Gesetze ausgerichtet werden – und nicht umgekehrt. Eine deutliche Aufstockung der Staatsanwaltschaft wäre allerdings wiederum eine politische Frage – die das Parlament in St.Gallen beantworten müsste.

