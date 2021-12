So hat sich die Ostschweiz im zweiten Coronajahr geschlagen

Analyse Rückzug ins föderalistische Schattenboxen: Wie sich die Ostschweizer Regierungen im zweiten Coronajahr geschlagen haben Die Ostschweizer Kantone sind als widerwillige Krisenmanager durchs zweite Pandemiejahr gestolpert. Ihre Impfkampagnen gaben sie frühzeitig auf, unangenehme Entscheide überliessen sie dem Bundesrat. Doch mit der Omikron-Variante könnten sie zurück in den Vorwärtsmodus finden. Ob sie diese Chance ergreifen, ist fraglich. Michael Genova Jetzt kommentieren 30.12.2021, 17.00 Uhr

Bundesrat Alain Berset (rechts) und Regierungsrat Urs Martin an Bord des Thurgauer Impfschiffs: Da war der Elan noch gross, doch schon bald versiegten die kreativen Ideen. Bild: Donato Caspari (Romanshorn, 2. Februar 2021)

Es war wie ein fernes Echo aus den Anfängen der Pandemie. Die Zahl neuer Ansteckungen müsse runter, «sonst haben wir im Januar Zustände wie damals in Bergamo», warnte Regierungsrat Bruno Damann Anfang Dezember angesichts stark ausgelasteter Intensivstationen. Die Worte des St.Galler Gesundheitsdirektors klangen so, als hätte die Coronakrise gerade erst begonnen. Und sie standen in jenen Tagen in starkem Kontrast zur Bereitschaft der Ostschweizer Kantone, entschieden zu handeln.

Einmal mehr waren sie vom Bundesrat rechts überholt worden. Ihre kantonal abgestimmte Erweiterung der Maskenpflicht galt nur wenige Tage, bevor sie von den nationalen Massnahmen übersteuert wurde. So steht die Situation zu Beginn dieses Monats sinnbildlich für die Leistung der Ostschweizer Kantone im zweiten Pandemiejahr:

Es war ein weiteres Jahr des Zögerns und Zauderns, ein Jahr der verpassten Chancen.

Bleierner Stillstand in den Sommerferien

Nirgendwo wird das deutlicher als bei der Hauptaufgabe des Jahres: dem Impfen. Am Ende des Jahres belegen die Ostschweizer Kantone die hintersten Plätze der nationalen Impfrangliste. Nun könnte man einwenden, dass der hohe SVP-Wähleranteil, die ländliche Prägung und eine traditionelle Nähe zur Naturheilkunde der Impfbereitschaft von vornherein enge Grenzen setzten. Umso schneller hätten die Kantone allerdings reagieren müssen, als sich die tiefen Impfquoten im Frühjahr abzeichneten. Im bleiernen Stillstand der Sommerferien suchte die St.Galler Regierung nach den richtigen Massnahmen für «die nächsten Monate» und noch im Oktober beschränkte sie sich vor allem darauf, die Ideen des Bundes zu kritisieren. Das war zu wenig, zu spät.

Dabei wüssten zumindest die Thurgauer wie der überraschende PR-Stunt funktioniert: Im Januar liessen sie ihr Impfschiff vom Stapel, zu dessen Einweihung sogar Bundesrat Alain Berset kam.

Doch schon bald versiegten die kreativen Ideen und mit ihnen schwand der Glaube an die eigene Überzeugungskraft.

Dazu kam, dass man die eigene Wählerbasis nicht unnötig verärgern wollte. So kann man die Aussage der Innerrhoder Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless lesen, die bereits im Anfang Oktober verkündete: «Die Leute haben sich ihre Meinung gemacht. Noch mehr Druck von aussen erhöht nur den Widerstand.» Das Gegenteil trifft zu. Die Meinungen sind nie abschliessend gemacht. Gerade in einer Pandemie wäre ein solches Bewusstsein wichtig. Weil sich die Krise laufend verändert und weil viel mehr auf dem Spiel steht als bei einem gewöhnlichen politischen Geschäft.

Meinungsumschwung beim Covid-19-Gesetz

Dass die öffentliche Meinung nicht statisch ist, zeigte sich in der Ostschweiz auch bei den Abstimmungen zum Covid-19-Gesetz. Während der Thurgau und Appenzell Ausserrhoden im Juni das Gesetz noch ablehnten, gab es im November in beiden Kantonen eine Mehrheit für die Covid-19-Vorlage. Vor allem auf dem Land machte das Ja-Lager deutlich Boden gut.

Die eigene Meinung kann sich also im Lichte neuer Erkenntnisse weiterentwickeln. Die Pandemie als nie abgeschlossener Lernprozess.

Die Lernkurve der Ostschweizer Regierungen war hingegen nicht besonders steil. Sie versuchten ihre Massnahmen gegen das Coronavirus zwar verstärkt untereinander zu koordinieren. Darüber hinaus beschränkten sie sich auf föderalistisches Schattenboxen und überliessen die unangenehmen Entscheide im Zweifelsfall dem Bundesrat. Diese «regionale Selbstbeschränkung auf Schönwetterpolitik» untergrabe auf lange Frist den Schweizer Föderalismus, beklagte der St.Galler Historiker Caspar Hirschi jüngst in der «NZZ am Sonntag».

Widerwillige Krisenmanager

Auf jeden Fall ist die zögerliche Haltung der Ostschweizer Kantone eine verpasste Chance. Durch eine aktivere Krisensteuerung hätten die Regierungen an Statur gewinnen können – und wären dadurch für die Bürgerinnen und Bürger greifbarer geworden. Allzu oft ist Kantonspolitik für die breite Bevölkerung nämlich eine abstrakte Angelegenheit. Dass es auch anders geht, zeigt Graubünden, das oft einen Schritt voraus war. Bei der Impf- und Test­strategie, Impfgeschwindigkeit sowie dem Schutz älterer Personen haben die Bündner laut einer aktuellen Studie von Avenir Suisse die Nase vorne.

Vor dem Jahreswechsel präsentiert sich die Lage erneut diffus. Experten sind sich uneinig darüber, wie stark uns die Omikron-Variante treffen wird. Was also tun? Abwarten und hoffen, dass es doch nicht so schlimm kommt? Oder handeln – auf die Gefahr hin, es nicht allen recht zu machen? Für die Ostschweizer Regierungen präsentiert sich gerade die nächste Chance, zurück in den Vorwärtsmodus zu finden. Mit der Einführung der Maskenpflicht ab der vierten Primarschulklasse hat der Kanton St.Gallen am Mittwoch einen ersten Schritt getan. Weitere müssen folgen.

