Analyse Die einen schwingen den Säbel, die anderen legen den Teppich: Die Ostschweizer Bilanz zur Session des Bundesparlaments Lautstark hat der Nationalrat einen Kampf um Coronalockerungen ausgefochten, mit reger Ostschweizer Beteiligung. Folgenreicher für die Kantone ist allerdings ein Beschluss, den der Ständerat sozusagen nebenbei gefällt hat. Ausserdem: Christian Lohr erhält endlich freie Fahrt – und Paul Rechsteiner öffnet ein politisches Pulverfass. Adrian Vögele 19.03.2021, 05.00 Uhr

In Bern geht eine turbulente Frühjahrssession zu Ende. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Langsam geht es an die Nieren. Als vor einem Jahr die Seuche ins Land zog, brach das Bundesparlament die Frühjahrssession ab, und die Parteien stellten sich im Kampf gegen die Pandemie geschlossen hinter den Bundesrat. Zwölf Monate später funktioniert der Parlamentsbetrieb zum Glück wieder, von Einigkeit in der Krise ist aber keine Spur mehr. Im Bundeshaus entlud sich die allgemeine Frustration über den Lockdown in einem beispiellosen Machtkampf. Schon vor dem ersten Sessionstag begann die Eröffnungskanonade, die darin gipfelte, dass Nationalrat Mike Egger (SVP/SG) ein Misstrauensvotum gegen Bundesräte forderte. In den Kommissionen setzten die Bürgerlichen dann durch, dass das Parlament über eine fixe Lockerung am 22. März entscheidet. Die Beizen öffnen, falls nötig mit dem Brecheisen: So lautete das Motto.

Doch politische Mehrheiten ändern sich manchmal schneller, als Coronaviren mutieren können. Schon das Säbelrasseln des Nationalrats in der ersten Woche war nicht mehr besonders laut: Nur eine knappe Mehrheit verabschiedete die unverbindliche «Erklärung» an den Bundesrat, demnächst grosszügig zu lockern. Als dann die grosse Kammer am folgenden Montag gegen Mitternacht – quasi zur Sperrstunde – endlich über das fixe Öffnungsdatum abstimmte, scheiterte dieses deutlich. Zu wenige Bürgerliche waren bereit, tatsächlich zum Zweihänder zu greifen.

Mike Egger (SVP/SG) und David Zuberbühler (SVP/AR) konfrontierten Bundesrat Berset direkt mit der Forderung der Ostschweizer Kantone nach Lockerungen. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Allerdings: Gerade Ostschweizer Parlamentsmitglieder zeigten sich durchaus unzufrieden mit dem Bundesrat. So unterstützten fast alle Mitte-Nationalräte aus der Region die Öffnung per Gesetz. Der Bundesrat nehme die Meinung des Parlaments zu wenig zur Kenntnis, kritisierte etwa Nicolo Paganini (SG). Einzig Christian Lohr (TG), der übrigens in dieser Session im neuerdings barrierefreien Nationalratssaal erstmals am Rednerpult sprechen konnte, wehrte sich gegen das Öffnungsdatum. In der FDP stimmten Susanne Vincenz-Stauffacher (SG) und Marcel Dobler (SG) zwar der unverbindlichen Erklärung zu, waren dann aber dagegen, dem Bundesrat die Lockerung per Gesetz vorzuschreiben.

«Ein besonderer Moment für mich»: Nach neun Jahren im Amt konnte der Thurgauer Mitte-Nationalrat Christian Lohr erstmals am offiziellen Rednerpult sprechen – der Nationalratssaal ist neu barrierefrei und das Podium auch mit Rollstuhl zugänglich. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Linke machte das ganze Machtspiel nicht mit. Bemerkenswert allerdings: Während die SP ihren Gesundheitsminister entschieden verteidigte, waren bei den Grünen auch kritische Töne zu hören. Franziska Ryser (SG) verlangte, dass die Entscheide über die Massnahmen wissenschaftlich besser abgestützt werden.

Mitten in der Session erhielt Bundesrat Alain Berset dann auch noch Post von den Ostschweizer Kantonen, die sich für Lockerungen aussprachen und die Kriterien des Bundes für seine Corona-Entscheide anzweifelten. Warum nicht einfach auf die Spitalauslastung schauen? Berset entgegnete im Nationalrat, die Kantone hätten diese Kriterien abgesegnet, und drei von vier sähen derzeit nicht gut aus.

Erstaunlich wenig zu reden gab hingegen eine Regel, die der Ständerat eingeführt hat: Kantone mit günstiger Entwicklung der Pandemie sollen von Lockerungen profitieren. Das heisst: Es könnte wieder ein Flickenteppich mit unterschiedlichen Regelungen von Kanton zu Kanton entstehen.

Edith Graf-Litscher (SP/TG, links) sucht nach Unterstützungsmöglichkeiten für die arg gebeutelte Schifffahrt. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Ausserhalb des Coronatrubels kümmerten sich die Ostschweizer um ihre Kernthemen: Benedikt Würth (Die Mitte/SG) weibelte für die Kantone, Markus Ritter (Die Mitte/SG) für die Bauern, Verkehrspolitikerin Edith Graf-Litscher (SP/TG) setzte sich für die Schifffahrt ein, Aussenpolitikerin Claudia Friedl (SP/SG) für die in Weissrussland gefangene St.Gallerin. Und: Paul Rechsteiner (SP/SG) startete einen Angriff auf die Einbürgerungsregeln. Die SVP wird den Ball gern aufnehmen – für politischen Zündstoff abseits der Pandemie ist gesorgt.