Überdüngung: Die Ostschweiz gilt als Ammoniak-Sünder

Ammoniak-Emissionen Ignoranz in St.Gallen und millionenschwere Massnahmen ohne Wirkung im Thurgau: Wie die Überdüngung die Ostschweizer Landschaft vergiftet Die Ostschweiz gehört gemäss einer neuen Studie mehrerer Umweltverbände zu den am stärksten durch Ammoniak belasteten Gebieten des Landes. Im Kanton Thurgau haben bisherige Bemühungen wenig gebracht. Im Kanton St.Gallen fehlen noch immer ein Massnahmenplan und konkrete Reduktionsziele. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Ein Bauer düngt eine Wiese nahe Waldkirch. Bild: Ennio Leanza/KEY

Innerhalb der letzten drei Jahrzehnte sind die Insektenpopulationen in manchen Gebieten um bis zu 75 Prozent zurückgegangen. Mindestens 163 Insektenarten gelten in der Schweiz als ausgestorben. 40 Prozent der noch vorhandenen Arten gelten als «gefährdet», bei Schmetterlings- und Wasserkäferarten sind es zwei Drittel.

Dass die intensive Landwirtschaft hauptverantwortlich für das Insektensterben ist, ist weitgehend unbestritten, wie ein kürzlich erschienener Bericht mehrerer Schweizer Umweltverbände betont. Die Studie im Auftrag von WWF, Pro Natura, Birdlife und Ärztinnen und Ärzten für Umweltschutz untersucht Ammoniak-Emissionen in neun Kantonen und zeigt auf, dass die massive Umweltbelastung seit Jahren auf hohem Niveau verharrt und die kantonalen und nationalen Reduktionsziele nirgends auch nur annähernd erreicht werden.

Die Ostschweiz ist gemäss Studie eines der am stärksten belasteten Gebiete der Schweiz. Im Thurgau wurden die Ammoniak-Emissionen trotz millionenschweren Investitionen über die letzten Jahre kaum reduziert. Im Kanton St.Gallen blieben ernsthafte Bestrebungen, das Problem in den Griff zu bekommen, bisher ganz aus.

Schleichende zerstörerische Wirkung

Die Stickstoffverbindung Ammoniak ist ein farbloses, giftiges Gas, das insbesondere in Gülle enthalten ist. Rund 93 Prozent der gesamtschweizerischen Ammoniakemissionen stammen aus der Landwirtschaft und entstehen hauptsächlich beim Ausbringen von Gülle und Mist, in Ställen und Laufhöfen und bei der Düngerlagerung. Der Anteil der Tierhaltung daran beträgt wiederum 93 Prozent, während der Pflanzenanbau etwa sieben Prozent ausmacht.

Bei Menschen wirkt Ammoniak schon in geringer Konzentration schädigend auf die Schleimhäute von Augen und Atemwegen, was bei stärkerer Aussetzung zu schweren Lungenkrankheiten führen kann. Wenn Ammoniak über die Luft transportiert und andernorts wieder abgelagert wird, kann es ausserdem zu unerwünschter Düngung von sensiblen Ökosystemen kommen.

Gemäss dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) haben rund zwei Drittel der Stickstoffzufuhr in empfindliche Ökosysteme in der Schweiz heute ihren Ursprung in Ammoniak-Emissionen der Landwirtschaft. Der Bericht der Umweltverbände fasst zusammen:

«Übermässige Ammoniakemissionen haben eine schleichende zerstörerische Auswirkung auf Wälder, Moore, Trockenwiesen und weitere wichtige Lebensräume.»

Die Zufuhr an Stickstoff in Form von Ammoniak, Lachgas oder Nitrat aus natürlichen Quellen betrug laut BAFU in vorindustrieller Zeit etwa 2 bis 3 Kilogramm pro Hektar Wald im Jahr. Heute sind es im Durchschnitt jährlich rund 20 Kilogramm, im Mittelland bis zu 60 Kilogramm. Insgesamt wird gemäss dem Bericht der Umweltverbände auf knapp 90 Prozent der Schweizer Waldfläche die tolerierbare Stickstoffzufuhr überschritten und diese «als eine Hauptursache für das Insektensterben angesehen».

Bund will Emissionen senken

Zwischen 1990 und 2000 sind die Ammoniak-Emissionen aufgrund rückläufiger Tierbestände zurückgegangen. Seither stagnieren sie auf hohem Niveau. Der Bund hat bereits 2009 eine Reduktion der Ammoniak-Emissionen um zirka 40 Prozent gegenüber 2005 als Ziel festgelegt, von über 40’000 Tonnen auf 25’000 Tonnen pro Jahr – allerdings ohne fixen Zeithorizont. Aufgrund fehlender Fortschritte hat der Bundesrat im April nun entschieden, die massiven Stickstoff-Überschüsse bis 2030 um 20 Prozent zu reduzieren, womit zumindest die erste Etappe der notwendigen Absenkung um 40 Prozent erreicht wäre.

Doch die Analyse der Umweltverbände zeigt nun, dass keiner der neun untersuchten Kantone auch nur annähernd auf dem Weg ist, die gesteckten Reduktionsziele zu erreichen. Besonders besorgniserregend ist die Situation in der Ostschweiz.

Gemäss dem Jahresbericht 2021 des gemeinsamen Luftqualitätsüberwachungsprojekts der Ostschweizer Kantone und dem Fürstentum Liechtenstein «Ostluft», bewegt sich die Belastung der Luft mit Ammoniak in der Ostschweiz «seit 20 Jahren auf hohem Niveau». An den meisten Messstandorten des Ostschweizer Messnetzes liegt der Jahresmittelwert «in der Nähe oder über dem kritischen Wert» der für Gräser und Wälder gilt, und «deutlich über dem kritischen Wert» für Moose und Flechten. Und im Jahresbericht 2020 steht: Seit Messbeginn von 2001 werde der kritische Wert für den Wald «andauernd überschritten, ohne eine klare Verbesserungstendenz».

Kaum Fortschritte trotz Investitionen

Die sieben am stärksten belasteten Messpunkte – von 22 – liegen im Kanton Thurgau. Von 2008 bis 2013 nahm dieser an einem Projekt des Bundes teil, das verschiedene Massnahmen zur Reduktion der Ammoniak-Emissionen aus der Tierhaltung vorsah. Die effektiven Gesamtkosten des Programms für den Kanton und den Bund beliefen sich auf knapp 10 Millionen Franken. Das Reduktionsziel von 18,3 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2006 verfehlte der Kanton jedoch um über die Hälfte und reduzierte seine Emissionen um nur 8,3 Prozent.

2020 hat der Kanton einen neuen Massnahmenplan verabschiedet und sich mit einer Zielreduktion um 18 bis 20 Prozent bis 2030 den Vorgaben des Bundes angepasst. Langfristig strebt der Thurgau eine Reduktion von 38 bis 40 Prozent an. Dieses Ziel ist jedoch nicht mit einer Umsetzungsfrist versehen, wie der Bericht der Umweltverbände bemängelt.

Eine kantonale Gesetzgebung zu Ammoniak und zur Gülleausbringung gibt es bisweilen keine. Jedoch hat der Thurgau das Schleppschlauchobligatorium, das die Ammoniak-Emissionsreduktion zum Ziel hat, bereits auf den 1. Januar 2022 eingeführt, obwohl der Bundesrat der Landwirtschaft zwei Jahre mehr Zeit für die Umsetzung eingeräumt hat.

Kein Massnahmenplan und keine Reduktionsziele

Ein ganz anderer Wind weht im Kanton St.Gallen. Dieser ist der einzige unter den neun untersuchten Kantonen, der sich weder Reduktionsziele gesetzt noch einen Massnahmenplan erarbeitet hat. Auch sind nie Schätzungen zu den gesamthaften Ammoniak-Emissionen vorgenommen worden.

Das, obwohl St.Gallen gemäss dem Bericht «zu den am stärksten von Ammoniak-Emissionen betroffenen Kantonen gehört».

Auf Anfrage reagiert der Kanton defensiv. Zwar habe man bisher keinen Massnahmenplan Luftreinhaltung für die Landwirtschaft erarbeitet und dementsprechend bisher auch kein kantonales Reduktionsziel definiert, es sei jedoch nicht zutreffend, dass der Kanton «bisher gar nicht aktiv war». Es gebe dazu «laufende Aktivitäten in verschiedenen Bereichen».

Der Kanton vollziehe unter anderem die nationalen Vorschriften zur Abdeckung offener Güllesilos und führe Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Neubauten grosser Ställe durch. Auch beteilige sich das Amt für Umwelt (AFU) finanziell am bundesweiten Beratungsprojekt «Nationale Drehscheibe Ammoniak» und überwache im Rahmen des bereits erwähnten «Ostluft»-Messnetzes die Luftqualität im Kanton.

Was der Kanton in seiner Antwort auslässt: 2018 hat das Amt für Umwelt (AFU) gemäss dem Bericht der Umweltorganisationen die Ammoniak-Konzentrationen an vier Standorten gemessen. Die Ergebnisse zeigten gemäss dem Bericht der Umweltorganisationen an drei von vier Messpunkten «massive Überschreitungen» der kritischen Werte.

Zwei der Messpunkte lagen in der Nähe von sensiblen Ökosystemen und einer dieser Messpunkte – gelegen im Naturschutzgebiet Bannriet – gehört anhand der gemessenen Konzentrationen zu den fünf Prozent der am stärksten mit Ammoniak belasteten Standorte der Schweiz.

Keine weiteren Bemühungen

Nebst den «laufenden Vollzugs- und Beratungsaktivitäten» existieren im Kanton St.Gallen gemäss eigenen Angaben «keine anderen Bestrebungen auf politischer Ebene zur Reduktion der Ammoniak-Emissionen.»

Für die Beteiligung an einem Bundesprogramm analog zu jenem, das im Thurgau durchgeführt wurde, fehle im Kanton St.Gallen die Rechtsgrundlage, so der Kanton. Jedoch habe die Regierung in einem Bericht vom April 2020 vorgeschlagen, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen.

Bauernverband will abwarten

Noch defensiver als der Kanton reagiert der St.Galler Bauernverband auf den Bericht. Geschäftsführer Mathias Rüesch schreibt auf Anfrage:

«Der St.Galler Bauernverband möchte sich nicht an einer Diskussion beteiligen, die auf einer Studie basiert, welche einen sehr einseitigen und tendenziösen Blickwinkel hat.»

Mit dem Schleppschlauchobligatorium und den Reduktionszielen seien auf Bundesebene bereits verschiedene politische Leitplanken gesetzt worden. Nun gelte es, «die Ergebnisse aus diesen Bemühungen abzuwarten, auszuwerten und zu analysieren, bevor allfällige weitere Schritte zu prüfen sind.»

Auf die übermässigen Ammoniak-Emissionen und die damit verbundenen katastrophalen Folgen für die Umwelt geht Rüesch nicht weiter ein.

