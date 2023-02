Wil: Warum ein Footballfan ein Superbowl-Event organisiert

American Football Warum ein Wiler Footballfan seit Jahren ein Public Viewing des Superbowls organisiert Am Sonntag findet der 57. Superbowl im State Farm Stadium in Arizona statt. Es spielen die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Der Wiler Matthias Tannò ist Footballfan und -spieler. Er organisiert zusammen mit seinem Bruder seit einigen Jahren das Public Viewing im Kino Cinewil. Nina Steiner Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Der Wiler Footballfan Matthias Tannò organisiert das Superbowl-Public-Viewing im Cinewil. Bild: Reto Martin

Dank seines Football-Shirts übersieht man Matthias Tannò nur schwer. Er wartet bereits im Cinewil, jener Location, wo der Wiler gemeinsam mit seinem Bruder das grösste Superbowl-Public-Viewing der Ostschweiz organisiert. Der 28-Jährige spielt selbst schon seit sieben Jahren in der Churer Mannschaft Calanda Broncos Football, vier davon auch in der Schweizer Nationalmannschaft. Er verfolgt den alljährlichen Superbowl seit etwa zehn Jahren. Und er wird ihn auch dieses Jahr schauen, wenn die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs treffen.

Zehnseitiges Playbook nur für Verteidigung

Alles begann mit einer Interrail-Reise. Auf dieser habe er den Entschluss gefasst, mit dem Footballspielen zu beginnen. Zuvor spielte Tannò mehrere Jahre Volleyball: «Ich habe dann ein Probetraining bei den Broncos gemacht. Der Trainer, ein Amerikaner, fand mich gut und hat mir vorgeschlagen, in der Mannschaft mitzuspielen.»

Mit leuchtenden Augen erzählt Tannò von seiner Rolle bei den Calanda Broncos. Er sei «Cornerback», eine Art Verteidiger, der die Pässe abfängt. Ihm ist es wichtig zu vermitteln, dass Football komplexer ist, als einige vielleicht denken. Allein für die Defense, also die Verteidigung gebe es ein zehnseitiges Playbook, wo die verschiedenen Spielzüge enthalten seien.

Der sogenannte Defense-Coach steht jeweils am Spielfeldrand und zeigt die Spielzüge mittels Symbolen an. Damit der Gegner nicht schon im Vorhinein weiss, welches Manöver als Nächstes kommt, werden die Symbole teilweise auch verändert. Tannò erzählt begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten, den Gegner zu täuschen.

Sechs bis acht Stunden analysiert er Filmaufnahmen

«Als Vorbereitung schaue ich vor jedem Spiel sechs bis acht Stunden lang Filmaufnahmen der gegnerischen Mannschaft an, um ihre Spielzüge zu analysieren», sagt der Wiler Footballfan. Dadurch erhofft er sich, dem Konkurrenten überlegen zu sein. Scheint zu funktionieren. «Die Calanda Broncos waren sechs Jahre lang ungeschlagen die beste Footballmannschaft der Schweiz», so Tannò. Erst letztes Jahr wurden sie zum ersten Mal von der Footballmannschaft Bern Grizzlies besiegt. Tannò ist hin- und hergerissen: «Die Mannschaften werden immer besser und das freut mich.» Andererseits sei die Niederlage einmal mehr Grund, Vollgas zu geben.

Matthias Tannò hat in Chur Digital Business Management studiert und ist den Calanda Broncos seither treu. Da er nun wieder in Wil wohnt, hat er sich schon überlegt, einer Mannschaft in der Gegend beizutreten. «Das wäre allerdings schwierig. Das Team ist wie eine Familie für mich. Ausserdem müsste ich dann ja gegen meine Kollegen spielen.» Da fährt er lieber bis zu drei Mal in der Woche nach Chur.

Eigene Mikrowelle mitgebracht

Auf den Superbowl freut sich der 28-Jährige besonders. 2019 organisierten die Tannò-Brüder zum ersten Mal ein Public Viewing im Cinewil. Zuvor hätten sie das Football-Event immer von zu Hause aus verfolgt. Auch damals schon durften Chickenwings, Pommes und Bier nicht fehlen. «Ein Freund hat einmal sogar seine eigene Mikrowelle mitgebracht – damit wir frisches Popcorn machen konnten», erinnert sich Tannò.

Die Brüder konnten sich nicht vom Wunsch lösen, den Superbowl auf einer grossen Kinoleinwand verfolgen zu können. Also fragten sie beim Cinewil an, einem kleinen Kino direkt am Wiler Bahnhof mit angeschlossenem Café. Und erhielten sofort eine Zusage.

Was als kleines Event startete, entwickelte sich 2020 zu einer grossen Sache. Besucher durften sich an einem DJ, einem Glücksrad, einer Fotoecke, einem Vintage Store und vielem weiteren erfreuen. Nach einer Coronapause läuft das Event jetzt wieder an. Im Gegensatz zu diesem Jahr wurde damals Eintritt kassiert, Profit haben die Brüder damit jedoch nie gemacht. Das sei aber auch nicht ihr Ziel gewesen.

«Amerikanische Superbowl-Werbespots sind legendär»

Dieses Jahr wird es laut Tannò einen Foodtruck mit amerikanischem Fast Food wie Burger oder Chickenwings geben. Der Superbowl wird in zwei Kinosälen jeweils auf Englisch oder Deutsch übertragen werden. Für Tannò ist klar: «Ich bevorzuge die Originalübertragung auf Englisch, die amerikanischen Superbowl-Werbespots sind nämlich legendär.»

Der Superbowl sei kaum vergleichbar mit anderen Sportevents. Das Marketing, das Entertainment, der Sport, die Masse an Zuschauern: Er könne sich gar nicht entscheiden, was daran am besten ist. «Wahrscheinlich ist es einfach der Mix von alledem.» Lieblingsmannschaft hat der Wiler keine. «Ich schaue einfach gerne gute Spiele, es kommt nicht so sehr darauf an, wer spielt.»

Das Public Viewing im Cinewil beginnt am 12. Februar schon um 20 Uhr. Die eigentliche Übertragung des Superbowls startet erst um halb 1 in der Nacht. So bleibe also noch genug Zeit, um gemeinsam zu essen und zu trinken. Es sei eine ganz spezielle Atmosphäre. «Es kommen Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen», so Tannò.

Superbowl-Public-Viewings in der Ostschweiz am 12. Februar 2023 St.Gallen: Stars and Stripes https://www.superbowl.ch/de Wil: Cinewil https://www.superbowlwil.ch/ Gommiswald: Clubhouse 518 https://endzone.ch/veranstaltung/super-bowl-party-revels-rowdies-mc-east-ch/ Frauenfeld: Peggy O'Neil https://www.peggys.ch/ Romanshorn: Kino Roxy https://www.kino-roxy.ch/programm/

