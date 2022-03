Amcor-Skandal: Gemäss WWF könnte Vorfall Fischkonsum gefährden

Löschschaum im See Giftskandal am Bodensee: WWF schlägt in Sachen Trinkwasser und Fischkonsum Alarm – Kanton St.Gallen widerspricht Nachdem bekannt wurde, dass fast drei Tonnen giftigen Löschschaums in den Bodensee gelangten, stellte der WWF St.Gallen eigene Berechnungen an. Er kam zum Schluss, dass Trinkwasser und sicherer Fischverzehr gefährdet sein könnten. Der Kanton gibt Entwarnung fürs Trinkwasser. Beim Fisch ist die Antwort widersprüchlich. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Bodenseefische weisen hohe Werte des Giftstoffs PFOS auf. Bild: Raphael Rohner

Der Amcor-Vorfall könnte eine weitaus grössere Belastung für Trinkwasser und Organismen darstellen, als bisher angenommen. Das haben Berechnungen des WWF St. Gallen ergeben. Fast drei Tonnen giftiger Löschschaum waren im Dezember 2020 und Januar 2021 vom Goldacher Firmenareal des australischen Verpackungskonzerns Amcor in den Bodensee geflossen.

Nach Bekanntwerden der Zwischenfälle im Dezember 2020 und Januar 2021 hat die Regionale Wasserversorgung St. Gallen AG in den Wasserwerken Arbon, Frasnacht, Rorschach und Thal Trinkwasserproben entnommen, um diese auf Rückstände der Chemikalie Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) zu untersuchen, wie die Gemeinde Goldach Mitte März mitteilte. Die Werte aller Proben hätten bei weniger als 0,004 Mikrogramm pro Liter gelegen, also deutlich unter dem vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) zugelassenen Höchstwert von 0,3 Mikrogramm pro Liter. Der Bodensee sei gross, tief und kräftig durchströmt, weswegen eine «Gefahr für das Trinkwasser nahezu nicht vorstellbar» ist.

Doch neue Berechnungen des WWF St. Gallen könnten diese Aussage nun in Frage stellen. Nach Bekanntwerden der Verschmutzung durch Amcor, startete die Umweltorganisation eigene Abklärungen zu den Konsequenzen Konsequenzen für Fisch- und Trinkwasserkonsum.

Lukas Indermaur, Geschäftsführer WWF St. Gallen. Bild: Nik Roth

Lukas Indermaur, Geschäftsführer des WWF St. Gallen, sagt, ausschlaggebend sei eine E-Mail eines anonymen Absenders gewesen. Sie habe einige Berechnungen zu den Auswirkungen des Amcor-Vorfalls enthalten, die ein besorgniserregendes Bild zeichnen. Indermaur vermutet hinter dem anonymen Absender eine fachkundige Person, die womöglich im Zusammenhang mit den Behörden stehe, und darum unerkannt bleiben möchte.

Nachdem Indermaur und sein Team der Geschäftsstelle alles nachgerechnet hatten und zu denselben Ergebnissen gekommen waren, wandte er sich in einem Schreiben an diese Zeitung.

Geltende Höchstwerte veraltet

Indermaur, selbst promovierter Gewässerbiologe, macht in besagtem Schreiben darauf aufmerksam, dass der in der Schweiz geltende Höchstwert von 0,3 Mikrogramm pro Liter veraltet sei und «die neuesten toxikologischen Erkenntnisse» nicht berücksichtige. So habe die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bereits 2020 die zugelassene Wochendosis auf 4,4 Nanogramm (0,0044 Mikrogramm) pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche gesenkt. Demgemäss dürfte ein 70 Kilogramm schwerer Erwachsener täglich nur eineinhalb Deziliter von mit dem Höchstwert kontaminierten Trinkwasser zu sich nehmen, schreibt Indermaur, und fügt hinzu: «Unter der falschen Annahme, dass keine anderen Expositionsquellen existieren.»

Für Indermaur ist klar:

«Die Höchstwerte in der Verordnung des EDI über Trinkwasser bilden in keinster Weise den aktuellen Wissenstand ab, sondern sind viel zu hoch.»

Entsprechend schlage das Office of Health Hazard and Assessment des US-Bundesstaates Kalifornien einen gesundheitsbezogenen Zielwert von 1 Nanogramm pro Liter Trinkwasser vor. Bei diesem Zielwert reichten gemäss Indermaur 48 Kilogramm PFOS, um im gesamten Bodenseewasser auf eine Konzentration von 1 Nanogramm pro Liter zu kommen. Die beim Amcor-Vorfall freigesetzten 2760 Kilogramm Löschschaum-Konzentrat – mit einer typischen PFOS-Konzentration von 1 Prozent – enthielten rund 28 Kilogramm PFOS.

Auch der Verzehr von Fisch aus dem Bodensee könnte dementsprechend seit dem Amcor-Vorfall problematisch sein. Indermaur schreibt, dass die EU eine Umweltqualitätsnorm (UQN) zum Schutz der menschlichen Gesundheit durch Fischverzehr erlassen hat. Für Binnenoberflächengewässer liegt diese bei 0,00065 Mikrogramm pro Liter im Jahresdurchschnitt. Um diese Konzentration im gesamten Bodensee zu erreichen, der ein Volumen von 48 Kubikkilometern hat, reichen gemäss den Berechnungen theoretisch 31 Kilogramm PFOS. Indermaur sagt:

«Aufgrund der durch Amcor verursachten PFOS-Freisetzung müsste vom Verzehr von Bodenseefischen abgeraten werden.»

Chemikalien für die Ewigkeit

Aber was ist PFOS eigentlich und warum ist es seit 2011 verboten? PFOS ist einer der bekanntesten und gefährlichsten Vertreter der Stoffgruppe der per- und polyfluorierten Alkylverbindungen – kurz: PFAS. Sie sind fett-, wasser- und schmutzabweisend und extrem stabil, weswegen sie ideal für die Herstellung einer Vielzahl von Produkten sind. PFAS sind zum Beispiel enthalten in Teflonpfannen, Feuerlöschschäumen, Skiwachs, Zahnseide, Lebensmittel-Verpackungen, Kosmetika und Smartphones, um nur einige wenige zu nennen. Kurz: PFAS sind allgegenwärtig.

Doch dieselben Eigenschaften, die sie in der Produktherstellung so beliebt machen, lassen sie zunehmend zum Problem werden. Denn PFAS werden erst bei Temperaturen von über 1000 Grad zerstört und werden daher in der Umwelt kaum abgebaut. Deswegen nennt man sie auch «Forever Chemicals» – Chemikalien für die Ewigkeit. Sie reichern sich in der Nahrungskette und im menschlichen Körper an, wo sie für Jahrzehnte bleiben. Und obendrein sind sie auch noch hochgiftig.

Wie das österreichische Bundesumweltamt auf seiner Website schreibt, werde PFOS – der im Bodensee freigesetzte Stoff – auf europäischer Ebene als gesundheitsschädlich bei Verschlucken und Einatmen eingestuft. Zudem könne PFOS «das Kind im Mutterleib» und «Säuglinge über die Muttermilch schädigen.» Bei längerer oder wiederholter Aussetzung greife PFOS die Organe an und könne «vermutlich Krebs erzeugen».

Kanton gibt Entwarnung fürs Trinkwasser

Der Kanton gibt dennoch Entwarnung. Durch die Havarien bei der Firma Amcor seien gemäss Messungen und Berechnungen des Kantons insgesamt nur rund zehn Kilogramm PFOS in den Bodensee gelangt – nicht 28, wie vom WWF angenommen. Dies führe zu einer Erhöhung des PFOS-Wertes im Bodensee-Obersee um 0,2 Nanogramm pro Liter, weshalb die bestehende Grundbelastung im Bodensee nicht deutlich erhöht worden sei, schreiben das Gesundheitsdepartement und das Bau- und Umweltdepartement in einer gemeinsamen Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung.

Das Seewasser werde einer Reinigung unterzogen, bevor es in das Trinkwasserverteilungssystem eingespeist werde. Der höchste dem Kanton aktuell vorliegende Wert liege bei 3 Nanogramm PFOS pro Liter Trinkwasser, schreiben die Ämter (1 Nanogramm tiefer als in der Mitteilung der Gemeinde Goldach angegeben). Bei dieser Konzentration könnten gemäss der vom WWF aufgestellten Rechnung täglich 15 Liter Wasser getrunken werden, ohne dass der EFSA-Grenzwertüberschritten würde.

«Trinkwasser aus dem Bodensee kann also weiterhin ohne Bedenken getrunken werden.»

Hohe Giftbelastung im Bodenseefisch

Bezüglich dem Fischverzehr ist die Sache jedoch etwas komplizierter. Eine Studie des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Freiburg (D) (CVUA) ergab im März 2021 in 140 untersuchten Bodenseefischen einen PFOS-Median-Gehalt von 10,3 Mikrogramm pro Kilogramm. Die Ämter schreiben, eigene Untersuchungen des Kantonalen Labors St. Gallen hätten diese Grössenordnung bestätigt.

«Bodenseefisch kann deshalb in Bezug auf die PFOS-Belastung nicht mehr bedenkenlos verzehrt werden.»

Etwas widersprüchlich schliesst sich der Kanton jedoch dennoch der Beurteilung der CVUA an, gemäss welcher Bodenseefisch in der Regel nur zu einem sehr geringen Anteil zur Gesamtbelastung der Verbraucherinnen und Verbraucher mit PFAS beiträgt. «Daher und wegen der positiven Aspekte von Fisch in der Ernährung wird der gelegentliche Verzehr von Bodenseefisch im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung nach aktueller Einschätzung weiterhin als nicht bedenklich angesehen.»

Autorin wegweisender

Wissenschafter an der ETH stehen den PFAS-Konzentrationen in der Nahrungskette skeptischer gegenüber. Umweltnaturwissenschafterin Juliane Glüge, die 2020 in einer wegweisenden Studie aufdeckte, dass PFAS-Chemikalien in Hunderten von Produkten vorkommen, sagte letztes Jahr gegenüber dem «Beobachter» über ihre eigenen Forschungsergebnisse: «Die Resultate sind zutiefst beunruhigend.» Auf die Frage hin, ob es Grund zur Sorge gebe, antwortete Glüge: «Ja, leider schon. Bei vielen ist die Konzentration von PFAS im Blut so hoch, dass eine gesundheitliche Beein­trächtigung möglich ist.»

