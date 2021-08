Verfrühte Alpabzüge im Alpstein wegen Futtermangel

Alpstein «Baumnussgrosse Hagelkörner fielen vom Himmel»: Wegen des schlechten Sommers beginnt die Alpabfahrt dieses Jahr verfrüht Die Böden sind durchnässt und das Gras verdreckt: Manche Alpen bieten den Tieren kein Futter mehr. Viele Älpler ziehen deshalb verfrüht ins Tal. Ein Augenschein von der Alpabfahrt in Appenzell. Karin Erni, Raphael Rohner und Alain Rutishauser 29.08.2021, 17.00 Uhr

Alpabfahrt in Appenzell: Viele Bauern verlassen ihre Alpen früher als in Vorjahren, weil das Futter knapp wird. Bild: Raphael Rohner

Älpler johlen, Kuhglocken bimmeln, Ziegen meckern und Kühe muhen. Der urchig heimelige Geruch von Bschütti steigt in die Nase. Die Strassen von Gonten bis Appenzell sind mit Kuhfladen gepflastert. Am Strassenrand stehen Schaulustige, manche zücken ihr Handy, andere winken den Älplern zu. Einige verteilen Gebäck und Getränke. Am Freitag hat die Alpabfahrt in Appenzell begonnen.

Andreas Inauen ist einer von vier Älplern, die ihr Vieh ins Tal bringen. Im Vergleich zum Vorjahr beginnt die Alpabfahrt dieses Jahr eher früh. Weshalb? «Es war ein regnerisches Jahr bisher. Deshalb sind wir auch im Frühling erst spät zur Alp hinauf. Bei dem nassen Wetter zertrampeln die Tiere alles.»

Hagel zerstörte Lebensgrundlage für die Tiere

Einige Alpen wurden noch stärker vom Wetter getroffen. Wie jene von Hermann Alpiger, Landwirt aus Alt St.Johann. «So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Alpiger. «Baumnussgrosse Hagelkörner fielen vom Himmel und haben die Alpweiden innert Minuten zerstört. Es sah alles aus wie gemulcht.» Er habe sich eine solche Naturgewalt zuvor kaum vorstellen können. «Die Lebensgrundlage für die Tiere war in kürzester Zeit zerstört, das ist tragisch.» Alpiger und die meisten anderen Bauern haben ihre Tiere schnellstmöglich von der Alp weggebracht. Nun seien sie auf einer Voralp, aber auch dort werde die Futterlage prekär. An drei Tagen in Folge habe es Ende Juli gehagelt. Das Toggenburg bleibe sonst von Hagel meist verschont, sagt Alpiger. «Auch die Älteren können sich nicht an ein solches Wetter erinnern.»

Gemäss Christian Brunner, Präsident der Kommission Alpwirtschaft des Ausserrhoder Bauernverbands, ist die Situation für einige Älpler angespannt. «Das grösste Problem sind die Trittschäden, welche die Tiere im nassen Boden verursachen, wenn sie bei der Futtersuche herumlaufen. Die Schäden sind dieses Jahr so massiv, dass die Grasnarbe lange braucht, um sich wieder zu erholen.» Zudem drohe Verunkrautung und vermehrter Blackenwuchs, so der Landwirt. «Wenn es nach dem Hagelniedergang sofort wieder warm und trocken wird, kann das Gras nachwachsen.» Doch:

«Wenn das Wetter aber kalt und feucht bleibt, wie diesen Sommer, fängt das Futter an zu stinken und die Tiere rühren es nicht mehr an.»

Dann bleibe als einzige Lösung, die Alp zu verlassen, so Brunner. «Aber das bedeutet, dass die Kühe das Futter auf dem Talbetrieb fressen, welches dieses Jahr auch nicht so üppig gewachsen ist.» Auch hier bestehe die Gefahr, dass die Tiere bei Nässe die Weide beschädigen. «Allerdings muss man auch sagen, dass wir bezüglich des Wetters die letzten Jahre verwöhnt waren», räumt der Landwirt ein. Die Alpzeit dauert normalerweise 90 Tage. Er kenne Bauern, die nach 35 Tagen wieder von der Alp abgezogen seien, sagt Christian Brunner. «Einige haben ihre Tiere sogar auf Alpen ins Bündnerland gegeben, weil es dort mehr Gras gibt für die Tiere.»

Keine Gesuche für verkürzte Alpdauer wegen Futtermangels

Rahel Mettler, der Leiterin des Innerrhoder Landwirtschaftsamts, sind die Probleme bekannt. «Es sind aber nicht alle Alpen betroffen, da es regionale Unterschiede gibt. Einige Alpen haben bereits mit uns Kontakt aufgenommen aufgrund des früheren Alpabzugs.» Genaue Zahlen kann sie nicht bekanntgeben, da diese erst im Oktober vorliegen.

Auch Georg Amstutz, Leiter Kommunikation von Appenzell Ausserrhoden, kann noch keine Zahlen liefern. «Der Alpauftrieb hat dieses Jahr eher später erfolgen können. Da die Zufütterungsmöglichkeiten sehr beschränkt sind, ist man den äusseren Bedingungen stärker ausgesetzt als ein Ganzjahresbetrieb.» Das Landwirtschaftsamt habe einige Anfragen während der Tage mit starken Niederschlägen erhalten, so Amstutz. «Aktuell sind jedoch keine Gesuche für verkürzte Alpdauer wegen Futtermangels bei uns eingegangen.»

Ziegen werden von Bahnschranken eingesperrt

Der Alpabzug am Freitag ist derweil ohne gröbere Zwischenfälle verlaufen. Einmal kommt kurz Panik auf, als die Bahnschranken der Appenzeller Bahnen runterklappen. Zwar können die Älpler die Kühe gerade noch zurückhalten, doch die Ziegen, die zuvorderst laufen, sind nun zwischen den Schranken eingesperrt. Prompt reagieren die Polizisten, die vor der Alpabfahrt auf Motorrädern mitfahren. Gemeinsam mit den Älplern führen sie die rund zehn Ziegen rechtzeitig unter der Schranke hindurch, bevor kurze Zeit später die Appenzeller Bahn vorbeituckert.

Eine ältere Kuh aus der Herde von Andreas Inauen mag nicht mehr und bleibt auf der Strasse stehen. Zwei Velofahrerinnen passen auf die zurückgelassene Kuh auf, bis sie von einem Älpler abgeholt wird.

Senn und Kuh auf dem Rückzug. Bild: Alain Rutishauser

Als die Herde an der Garage Luxtrans in Appenzell vorbeiläuft, kommt der Inhaber Florian Neff mit Bier und Stumpen angelaufen. Inauen nimmt das Angebot dankend an. «Zum Wohl», prosten sich die beiden zu und entzünden ihre Stumpen. Einige Worte werden getauscht, bevor Inauen wieder seiner Herde hinterhergeht.

In gemütlichem Tempo entfernen sich Kuh und Älpler, bis das Bimmeln der Kuhglocken kaum mehr zu hören ist und die roten Trachtenwesten und gelben Hosen nur noch zu erahnen sind. Am Himmel über ihnen sind mittlerweile graue Wolken aufgezogen. Kurz darauf beginnt es wieder zu regnen.