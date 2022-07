Alpstein Unfall-Hotspot: Nirgends sterben im Appenzellerland mehr Wanderer als zwischen Aescher und Seealpsee Zwei tödliche Unfälle innert kürzester Zeit haben Anfang Woche die Aufmerksamkeit einmal mehr auf den Aescher gelegt. Zurecht, wie die Statistik der tödlichen Unfälle zeigt. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 20.07.2022, 18.00 Uhr

Beliebtes Ausflugsziel, aber nicht ungefährlich: Rund um den Aescher kommt es immer wieder zu Wanderunfällen. Bild: Urs Bucher

Praktisch am gleichen Ort zwischen Aescher und Seealpsee verunfallten am Montag zwei Personen. «Schon wieder?», war bei vielen die Reaktion. Und gänzlich unbegründet ist diese nicht. Erstmals von CH Media ausgewertete Daten zeigen nämlich: Im Appenzellerland sterben nirgends mehr Wanderer als in diesem Gebiet. Von den seit 2016 registrierten 23 Wanderunfällen mit Todesfolge geschahen acht im Gebiet Ebenalp-Aescher-Chobel. Das ist mehr als jeder dritte. Das Gebiet wird oft unterschätzt.

Die Ortsangaben zu den einzelnen Unfällen wurden den jeweiligen Medienmitteilungen entnommen. Diese haben wir bestmöglich auf der Karte verortet, wodurch folgendes Bild entstand:

Wie die obige Grafik zeigt, ist einzig das Gebiet rund um den Säntis ebenfalls von einer Häufung von tödlichen Wanderunfällen betroffen. Doch selbst wenn man die unterhalb der Tierwis, beim Girenspitz oder auf dem Lisengrat registrierten Unfälle zusammenzählt, bleibt die Zahl kleiner als im Gebiet rund um den Aescher.

Rekordjahr im Appenzellerland droht

Die beiden Unfälle von dieser Woche bedeuten auch, dass im Kanton Appenzell Ausserrhoden wie auch im gesamten Appenzellerland bereits Mitte Juli der bisherige Jahreshöchstwert an tödlich verunglückten Wanderern egalisiert wurde. In diesem Jahr sind in Ausserrhoden bereits vier und in Innerrhoden ein Wanderer zu Tode gekommen.

Diese Statistik zeigt auch, dass im Kanton St.Gallen deutlich mehr tödliche Wanderunfälle zu beklagen sind. Allerdings ist er auch wesentlich grösser.

Eine vergleichbare Häufung in einem einzelnen Gebiet ist hier nicht zu erkennen. Höchstens eine Häufung unfallfreier Gegenden. Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei St.Gallen sagt: «Die einzige kleine Auffälligkeit ist, dass in den Flumserbergen in den letzten sieben Jahren keine Wanderunfälle registriert wurden.»

Schweizweit bereits im letzten Jahr ein Rekordwert

Betrachtet man die ganze Schweiz, ist in den letzten Jahren eine Zunahme zu beobachten. Der Schweizer Alpen-Club (SAC) weist in seiner Statistik für 2021 insgesamt 68 tödliche Unfälle beim Bergwandern aus. So viele wie im ganzen Beobachtungszeitraum noch nie.

