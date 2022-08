Innerrhoder Bauherr Ruedi Ulmann zur Unfallserie im Alpstein

Alpstein-Unfälle Innerrhoder Bauherr Ruedi Ulmann zur Sicherheit der Wanderwege: «Der Kanton muss keine Massnahmen einleiten» Ruedi Ulmann ist im Kanton Appenzell Innerrhoden Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements, dem auch die Fachstelle für Wanderwege angegliedert ist. Nach der Unfallserie im Alpstein sieht er den Kanton nicht in der Pflicht – und verweist auf die Massnahmen der Bezirke. Judith Schönenberger 05.08.2022, 16.00 Uhr

Ruedi Ulmann ist Bauherr des Kantons Appenzell Innerrhoden und selbst häufig in den Bergen unterwegs. Bild: PD

Nach den fünf tödlichen Unfällen der vergangenen Wochen im Alpstein regt sich Kritik an der Sicherheit der Wanderwege. Was sagen Sie als Vorsteher des Baudepartements dazu?

Ruedi Ulmann: Erst einmal ist äusserst tragisch, was passiert ist. Ich persönlich wandere selbst viel im Alpstein und muss sagen, dass der Unterhalt und die Sanierung der Wanderwege sehr professionell umgesetzt werden – soweit ich das beurteilen kann. Die Bezirke, die dafür verantwortlich sind, nehmen die Unterhaltsarbeiten und den Ausbau, wo er nötig ist, sehr ernst. Der Ausbaustandard der Wander- und Bergwege ist meiner Meinung nach qualitativ besser umgesetzt als in vielen anderen Teilen der Schweiz, wo ich auch häufig in den Bergen unterwegs bin. Ich wage zu behaupten, dass es nicht am Zustand der Wanderwege liegt, dass es zu Abstürzen kommt. Als Nutzerin oder Nutzer sollte man sich vorgängig gut über die Wanderwege und auch die verschiedenen Wanderwegkategorien informieren. Ich will jedoch niemanden verurteilen. Uns allen wurde wieder bewusst, dass Berge, und mögen sie uns noch so bekannt sein, Orte sind, an denen Unfälle passieren.

Plant der Kanton Appenzell Innerrhoden nach diesen fünf Unfällen Massnahmen, um die Sicherheit im Alpstein zu erhöhen?

Das Bau- und Umweltdepartement sehe ich nicht in der Pflicht, Massnahmen einzuleiten. Denn die Wanderwegsverantwortlichen der Bezirke nehmen ihre Aufgabe sehr ernst und der Bezirksrat von Schwende-Rüte nimmt sich dem Thema explizit Mitte August noch einmal an. Diese tragischen Unfälle machen uns allzu sehr bewusst, dass trotz gut gesicherter und ausgebauter Wege etwas passieren kann.

Das Umweltdepartement steht den Bezirken mit der Fachstelle für Wanderwege beratend zur Seite. Wird dieses Angebot von den Bezirken auch genutzt?

Zweimal im Jahr kommen die sechs Wanderwegverantwortlichen der Bezirke mit Vertretern des Baudepartements zusammen. Vielfach werden dann aktuelle Themen besprochen, wie etwa die Koordination des Verkehrs oder die Kommunikation zwischen den Bezirken. Ansonsten ist die Kompetenz für die Wanderwege vollständig bei den Bezirken.

Das Appenzellerland vermarktet sich seit Jahren erfolgreich. Wird die Region nun Opfer ihres eigenen Erfolgs?

Nein, das würde ich nicht sagen – im Gegenteil. Gerade weil sich Appenzell und der Alpstein als Wanderdestination vermarkten, kommt das der Region vielleicht zugute, weil die Wanderwege oft begangen und auch deshalb in einem guten Zustand sind. Die zahlreichen Wandergäste melden es nämlich sofort, wenn Wegabschnitte nicht ihren Ansprüchen entsprechen.