Alpstein «So etwas macht man nur alle hundert Jahre»: Das Berggasthaus Meglisalp startet mit einem Neubau in die Saison Das neu errichtete Berggasthaus bietet weniger Betten und mehr Komfort. Drei Anläufe waren nötig, bis das Vorhaben von den Behörden bewilligt wurde. Karin Erni 22.05.2021, 05.00 Uhr

Auf den ersten Blick ist kaum ein Unterschied zum alten Berggasthaus auszumachen. Bild: Karin Erni

Noch müssen einige Lawinenkegel überwunden werden, um zur Meglisalp zu gelangen. Doch die spriessenden Bergblumen auf den Alpweiden zeigen, dass die Wandersaison beginnt. Einen besonderen Frühling erlebt heuer Sepp Manser. An Pfingsten kann der «Meglisalp»-Wirt seinen Neubau erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Hinter ihm liegt eine vierjährige Planungs- und Bauzeit.

Wenig Energieverbrauch dank moderner Haustechnik

Sepp Manser, «Meglisalp»-Wirt. Bild: Karin Erni

«Es ist ein Generationenprojekt, so etwas macht man nur alle hundert Jahre», sagt Manser. 1898 errichtete sein Ururgrossvater auf dem Plateau oberhalb des Seealpsees die «Kuranstalt Meglisalp». Das Gebäude wurde in der Folge mehrfach den Gästebedürfnissen angepasst. Weil mit Tochter Melanie und Sohn Sepp bereits die nächste Generation in den Startlöchern steht, hat sich die Familie für den grossen Wurf entschieden. Der Neubau verfügt über eine zeitgemässe Infrastruktur, moderne Haustechnik und auch dem Brandschutz wird vermehrt Rechnung getragen.

Beim Bau wurde auch an die Umwelt gedacht. Das Warmwasser wird fast ausschliesslich mit Solarenergie und der Wärmerückgewinnung der Kühlanlagen erzeugt. Dank der modernen Lüftung können über 85 Prozent der Abwärme aus Küche und Waschraum zurückgewonnen werden. Eine neue Lingerie ermöglicht ein rationelles Arbeiten. Zwei Materiallifte transportieren Wäsche und Lebensmittel. Ein grosszügiger Trockenraum mit leistungsfähigem Entfeuchter für die nassen Kleider kommt den Bedürfnissen der Wanderer entgegen.

Das neue Berggasthaus fügt sich gut in die Landschaft ein. Bild: Karin Erni

Von alledem bemerkt der Besucher erstaunlich wenig. Das Haus mit den zwei Kreuzgiebeln fügt sich in die Landschaft, als ob es immer da gestanden hätte, und auch die Gaststube sieht aus wie früher. «Wir haben alles exakt nachgebaut», sagt der Wirt schmunzelnd. «Doch unter der Akustikdecke verbergen sich die Leitungen und Haustechnikinstallationen.» Das Holztäfer ist handgehobelt und unbehandelt. In der Appenzellerstube hat man das Holz aus den ehemaligen Gästezimmern verbaut. Die Feuerwand im Appenzellerstöbli sei mit Sumpfkalk verputzt, verrät Manser. «Unsere Handwerker verstehen sich noch auf alte Techniken.»

36'000 Arbeitsstunden auf der Alp

Am 6. April 2020 wurde mit dem Aushub hinter dem Haus begonnen. Ende August hat das Berggasthaus den Betrieb eingestellt. Es wurde ausgeschlachtet und anschliessend abgebrochen. Einzig die 2003 erstellte Küche blieb stehen. «Einen Tag lang musste ich ohne Dach kochen», erinnert sich Manser. Er verpflegte während der Bauarbeiten die Handwerker mit insgesamt 8500 Menus. Die Aufrichte des Neubaus erfolgte am 18. September. Während des Winters wurde der Innenausbau ausgeführt. Auf fünf Millionen Franken beziffert Manser die Gesamtkosten für den Bau. Das scheint nicht sonderlich viel, waren es doch rund 1300 Helikopterflüge für den Materialtransport.

Insgesamt 1200 Tonnen Material wurden hinauf- und 500 Tonnen hinuntertransportiert. Sepp Manser hat zusammen mit Bruno Späni die Bauleitung übernommen und ein kleines Team von Handwerkern bei sich angestellt. Finanziert wurde das Projekt unter anderem mit «Zeddeln». Rund 300 solcher Darlehensverträge wurden abgeschlossen. Die Zinsen erhalten die Geldgeber in Form von Gutscheinen für Essen oder Übernachtungen.

Ein neues Zimmer mit Doppelbett. Geblieben sind die nostalgischen Wasserkrüge. Bild: Karin Erni

Neue Gästebedürfnisse berücksichtigt

Die Gesamtzahl der Betten auf der Meglisalp habe sich reduziert, sagt der Bergwirt. «Die Gäste wollen heute mehr Privatsphäre. Diesem Bedürfnis kommen wir mit 20 modernen Doppelzimmern entgegen.» Diese ersetzen die zehn «Konkubinatszimmer», wie Manser sie scherzhaft nennt. «Früher schliefen die Leute noch in Einzelbetten, die hintereinander platziert waren.» Geblieben sind die nostalgischen Wasserkrüge auf dem Waschtischchen im Zimmer. Neu befinden sich Duschen und WCs auf den Etagen.

«Wir wollen ein Berggasthaus bleiben», sagt Manser. Familien und kleinere Gruppen schlafen in Mehrbettzimmern mit vier bis neun Betten. Für grössere Gruppen stehen weiterhin Bettenlager in einem Nebengebäude zur Verfügung. Die Bedürfnisse der Gäste hätten sich geändert, sagt Manser. «Es kommen vermehrt Ruhesuchende. Heute sind um 23 Uhr alle im Bett, das wäre früher undenkbar gewesen.»

Sehr zufrieden sind die Meglisalp-Familien mit dem Buchungsstand. Die Nachfrage ist vor allem an den Wochenenden gross. Unter der Woche und in der Nebensaison gibt es aber noch freie Zimmer.