Schlechtes Wetter und Zertifikatspflicht prägen Alpsteinsommer

Alpstein Durchzogenes Sommerwetter und Coronamassnahmen – die Bergbeizen im Alpstein ziehen Bilanz Um den 1. November herum schliessen traditionell die meisten Berggasthäuser im Alpstein. Wie lief für sie das Geschäft im regenreichen Sommer 2021? Karin Erni Jetzt kommentieren 20.10.2021, 12.19 Uhr

Im Sommer 2021 war das Wetter eher zum Fischen geeignet als zum Wandern.







Eine Nachfrage bei den Bergwirten im Alpstein ergibt, dass Betriebe in mittleren und tiefen Lagen mehrheitlich eine gute Saison hatten. Dort sorgten die vielen Schweizer Gäste trotz durchzogenem Wetter für Umsatz.

Zu den Ausnahmen gehört das Drehrestaurant Hoher Kasten. Dort blickt man auf einen eher schwierigen Sommer zurück. «Wir sind wegen des Tunnelbaus auf dem Gipfel verspätet in die Saison gestartet», sagt Geschäftsführer Urs Brülisauer. In der relativ kurzen Phase mit Normalbetrieb sei das Wetter oft schlecht gewesen. Dann sei die Zertifikatspflicht in Kraft getreten, was insbesondere den Gruppen- und Bankettbereich einbrechen liess, erinnert sich Brülisauer.

«Es war ein stetes Hin- und Her. Wiederholt durften wir Buchungen entgegennehmen und mussten sie nach der Sitzung des Bundesrates wieder stornieren.»

Auch die Mitarbeitenden würden unter diesen Unsicherheiten leiden, hat er festgestellt. «Es wird immer schwieriger, Personal für das Gastgewerbe zu finden.»

Auf langen Winter folgt kurzer Sommer

«Bollenwees»-Wirt Thomas Manser dagegen ist zufrieden: «Wenn sich die Sonne mal zeigte, kamen die Gäste zahlreich.» Der Saisonstart im Mai sei allerdings sehr schwierig gewesen, erinnert er sich. «Es ging ein kalter Wind und der viele Schnee wollte fast nicht schmelzen.» Wegen der Coronamassnahmen hätten sie die Tagesgäste nur auf der Terrasse bedienen dürfen, so Manser. «Das war für alle nicht lustig.» Weil sich der Besucheransturm in Grenzen hielt, sei er froh gewesen, nicht zu viel Personal rekrutiert zu haben, erinnert sich der Wirt.

«Im Juni hat perfektes Wanderwetter geherrscht und wir waren sehr zufrieden.»

Die Sommerferien habe er als durchzogen erlebt, so Manser. «Wir hatten glücklicherweise viele Übernachtungsgäste, was das Ergebnis etwas ausgeglichen hat.» August und September seien dann wieder ansprechend verlaufen und vor allem an den Wochenenden hätte es viele Leute in die Berge gezogen.

Zertifikatspflicht trifft auch Bergwirte

Die seit 13. September herrschende Zertifikatspflicht ist gemäss dem Bergwirt nicht förderlich: «An kühlen Tagen im Herbst wollten die Gäste lieber drinnen sitzen.» Wer dies nicht könne, verzichte oft ganz auf einen Restaurantbesuch, so Thomas Manser.

«Gerade die Einheimischen, die sonst bei jedem Wetter heraufkommen, fehlen jetzt leider. Bei Gruppen ist es oft so, dass die ganze Gruppe fernbleibt, wenn einzelne Mitglieder ungeimpft sind.»

Eigentlich wäre der Oktober nochmals ein guter Wandermonat. Nun ist aber in der Höhe bereits der erste Schnee gefallen. «Wenn es nicht nochmals einen Wärmeeinbruch gibt, könnte für die höher gelegenen Betriebe die Saison vorzeitig zu Ende sein», sagt Thomas Manser. «Ich hoffe aber noch auf einige sonnige Tage. Das gäbe einen erfreulichen Abschluss.» Für Wanderungen in höheren Lagen empfiehlt Manser, sich im Vorfeld über den Wegzustand zu informieren.

Saisonverlängerung im November

Die Ebenalpbahn verschiebt ihre Revision und so können die Gäste bequem auf den Berg gelangen. Darum fassen die Berggasthäuser Ebenalp, Äscher und Seealpsee Saisonverlängerung ins Auge. «Unsere dritte Saison wird nicht als beste in die Geschichte eingehen», sagt Aescher-Wirtin Melanie Gmünder. «Weil der Wintereinbruch erfahrungsgemäss immer später erfolgt und der Schnee im Frühling länger liegen bleibt, planen wir daher einen Weiterbetrieb bis Ende November.»

Das Berggasthaus Seealpsee bietet gemäss Inhaberin Madeleine Parpan in dieser Zeit lediglich einen Kioskbetrieb bei guter Witterung an. «Wir stellen ein paar Stühle auf die Terrasse und schenken durchs offene Fenster aus. Auch die WCs sind geöffnet.»

Das Drehrestaurant auf dem Hohen Kasten hat bis Mitte Februar durchgehend geöffnet. Danach bleibt es wegen der Bahnrevision bis Ostern geschlossen. Die Kastenbahn zieht einige Revisionsarbeiten vor, um dafür in der nächsten Saison vermehrt verkehren zu können.