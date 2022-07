Alpstein «Ein Blitzeinschlag in der Nähe kann einen den Berg hinunterwerfen»: Das müssen Sie bei einem Gewitter im Alpstein beachten Der Sommer ist nicht nur Wander-, sondern auch Gewitterzeit. Trotz guter Vorbereitung kann ein plötzliches Unwetter Menschen in den Bergen überraschen. Was es bei Blitz und Donner in der Höhe zu beachten gilt und wo Sie im Alpstein schnell Schutz finden können, erklären eine Beraterin für Unfallverhütung und der Chef der Bergrettungsstation Schwägalp. Aylin Erol Jetzt kommentieren 08.07.2022, 12.20 Uhr

Es kann sehr schnell gehen, und düstere Gewitterwolken ziehen über den Alpstein. Bild: Hans Aeschlimann

Vergangene Woche ging der Dachstock eines Wohnhauses im Innerrhoder Weissbad wegen eines Blitzeinschlags in Flammen auf. Am Montag löste ein Gewitter in Wasserauen ganze Sturzbäche aus, die den Parkplatz am Fusse des Alpsteins überfluteten. Diese beiden Beispiele zeigen die zerstörerische Kraft, mit denen Unwetter gerade in der aktuellen Jahreszeit über das Land ziehen.

Der Sommer ist jedoch nicht nur Gewitter-, sondern auch Wandersaison. Was also tun, wenn man im Alpstein unterwegs ist und von Blitz und Donner überrascht wird?

«Am allerwichtigsten ist es, dass man so schnell wie möglich runter vom Grat und runter vom Gipfel kommt», sagt Monique Walter, Beraterin Sport und Bewegung bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU). Man solle auf keinen Fall den höchsten Punkt auf einem Berg darstellen. Blitze würden nämlich zwei Gefahren bergen: Einerseits könnte man als höchster Punkt von ihm getroffen werden. Und andererseits:

«Ein Blitzeinschlag in der Nähe kann einen aufgrund der Druckwelle wortwörtlich um- oder gar den Berg hinunterwerfen.»

Am besten kehre man also so schnell wie möglich um oder suche Schutz.

Schützende Orte gibt es im Alpstein genug

Auf der Website der BFU findet man eine ganze Liste an Verhaltensregeln, die es bei Blitz, Donner und Hagel in den Bergen zu beachten gibt. Empfohlen wird etwa auch das Zusammenkauern in einer Mulde. «Das ist in den Bergen aber oftmals schwierig», sagt Walter. Besser sei es, schützende Orte wie Restaurants, Hütten oder Bergbahnstationen aufzusuchen.

Sie sind am Wandern und in ein Gewitter geraten? Das empfiehlt die BFU: - Bei nahendem Gewitter Aktivitäten abbrechen, Höhen und Gewässer verlassen - Im Freien Schutzstellung einnehmen: Mit geschlossenen Beinen in einer Mulde niederknien, Knie umschlingen - Nicht unter frei stehenden Bäumen, Baumgruppen oder Waldrändern stehen - Mindestens drei Meter Abstand zu Masten, Antennen, Metallkonstruktionen, Gebäuden und Bäumen im Wald halten - Schutz unter Freileitungen, Felsvorsprüngen oder in Bodenmulden suchen

Dem stimmt auch Thomas Koller, Rettungschef der Rettungsstation Schwägalp, zu: «Der Alpstein hat glücklicherweise eine hohe Dichte an schützenden Gasthäusern und Hütten.» Wo man auf seiner Wanderroute am schnellsten Schutz finden kann, ist folgender Karte zu entnehmen:

Koller ist zwar sicher, dass so innerhalb einer Stunde jeder und jede einen Schutzort finden könne, er gibt jedoch zu bedenken:

Thomas Koller, Rettungschef der Rettungsstation Schwägalp. Bild: PD

«Eine Stunde kann je nachdem trotzdem eine ziemlich lange Zeit bedeuten.»

Tatsache sei, dass gerade im Alpstein das Wetter extrem schnell umschlagen könne. Der Grund: Der Alpstein stellt in der Ostschweiz die erste grosse Front der Voralpen dar, die vom Westen her vom Wetter getroffen wird.

Planung ist das A und O

Frühzeitig zu sehen, dass sich ein Gewitter zusammenbraut, sei in den Bergen deshalb oftmals schwierig, gibt auch Monique Walter zu bedenken. Die aufziehenden schwarzen Wolken könnten hinter einer Bergkette versteckt sein, und so sehe man sie nicht schon von weitem übers Land ziehen.

Auch lokale Gewitterzellen seien keine Seltenheit. «Diese sind teilweise selbst auf einer Wetterapp nicht gut vorauszusehen. Deswegen raten wir davon ab, bei sehr instabilem Wetter wandern zu gehen.» Sie empfiehlt im Sommer, eine Route generell frühmorgens zu starten, damit man am Nachmittag oder Abend, wenn sich die meisten Gewitter entladen, bereits wieder in Sicherheit ist.

Planung ist also das A und O. Diesen Punkt unterstreicht auch Thomas Koller:

«Am besten informiert man sich schon am Abend vor der Wanderung über die Route und die Wetterverhältnisse.»

Auch alternative Routen sollen geplant werden. Wegen der schnellen Wetterumschwünge im Alpstein empfiehlt Koller allerdings, kurz vor Wanderbeginn nochmals die Wetterlage abzuklären. «Und schliesslich gilt auch während der Wanderung: immer aufmerksam bleiben.» Das werde nach wie vor zu wenig gemacht.

Säntis: Intuitives Festhalten an Stahlseilen und Tritten ist keine gute Idee

Ein wirkliches Problem mit Wanderinnen und Wanderern, die sich trotz schlechter Witterung auf Wanderrouten begeben, hat die Schweiz und auch der Alpstein gemäss Walter und Koller zwar nicht. Und auch die Wahrscheinlichkeit, beim Wandern vom Blitz getroffen zu werden, sei klein. Doch auch wer nicht direkt getroffen wird, kann einen lebensgefährlichen Stromschlag abbekommen, weiss Koller:

«Beim Wanderweg auf den Säntis gibt es etwa viele Stahlseile und Tritte. Viele halten sich bei einem Gewitter intuitiv an diesen fest.»

Das sei keine gute Idee. «Bei einem Blitzeinschlag zuoberst leitet es den Strom über die Stahlseile bis nach unten weiter.» Deshalb sollte man sich einfach möglichst klein machen und nichts berühren, sofern man keine anderen Möglichkeiten habe.





