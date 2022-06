Alpine Rettung Erschöpfung, Selbstüberschätzung und ein langer Winter: Ostschweizer Bergrettung meldet so viele Einsätze wie noch nie Die Alpine Rettung Ostschweiz leistete im vergangenen Jahr 123 Rettungseinsätze – verglichen mit 2020 stieg die Zahl um 20 Prozent. Die Coronapandemie ist nur einer der Gründe für diesen neuen Rekord. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Die Rega rettet einen Wanderer unterhalb des Säntisgipfels Ende Juni 2019. Bild: Benjamin Manser

«Ein Wintersportler ist vom Weg abgekommen und steckt fest», «Eine erschöpfte Person erhält von der Bergrettung Unterstützung», «Ein tödlich verunfallter Berggänger muss geborgen werden»: Das sind nur drei Beispiele von insgesamt 123 Rettungseinsätzen, welche die Alpine Rettung Ostschweiz (ARO) im vergangenen Jahr geleistet hat.

Der Verein betreibt in der Ostschweiz sechs Rettungsstationen. Die Zahl der Einsätze stieg im Jahr 2021 um 20 Prozent, wie es im aktuellen Jahresbericht heisst. Steckt die Coronapandemie hinter diesem Anstieg oder verschätzen sich die Berggänger auf ihren Wanderungen?

Armin Grob, Präsident des Regionalvereins der ARO. Bild: PD

Die wachsende Zahl der Einsätze sei auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurückzuführen, heisst es im aktuellen Jahresbericht. Einerseits habe die Menge an möglichen Freizeitaktivitäten im voralpinen Raum zugenommen, andererseits würden mehr Einsatzbereiche von den alpinen Bergrettern abgedeckt. Das bestätigt ARO-Vereinspräsident Armin Grob und erklärt:

«Wir wissen, dass durch die Coronapandemie viele Leute in der heimischen Umgebung unterwegs waren.»

Auffallend viele präventive Einsätze

Die vielen Schneefälle Anfang 2021 führten in den Wintermonaten zu Einsatzzahlen, die leicht über dem Durchschnitt liegen. Erst im Frühling schossen sie in die Höhe. Dies, weil die dicke Schneedecke ab einer Höhe von 2000 Metern lange bis in die Sommermonate anhielt. Nässe und das Entstehen von Eiskristallen auf dem Boden machten leicht begehbare Wegstellen plötzlich unpassierbar.

Oftmals ahnten viele Berggänger nichts von den schwierigen Verhältnissen. Es kam so zu zahlreichen Rettungseinsätzen – im Juni wurde schliesslich der Jahreshöchststand erreicht. In den folgenden Monaten flachte die Kurve wieder ab, bis sie im Dezember auf einen ähnlichen Stand kam wie zu Jahresbeginn.

Auffallend ist gemäss Jahresbericht vor allem die Zunahme der präventiven Einsätze – also Rettungsaktionen, bei denen die Rettungskräfte ausrücken, bevor es überhaupt zu einem Unfall gekommen ist. «Die präventiven Rettungseinsätze haben vor allem in den letzten drei Jahren zugenommen», erklärt Grob. Er wertet dies positiv, denn:

«Jeder, der präventive Hilfe zulässt, kann in der darauffolgenden Nacht in seinem eigenen Bett schlafen.»

Ebenfalls stark angestiegen ist die Zahl der Suchaktionen. Gemäss Jahresbericht ist es «trotz oder vielleicht auch wegen aller zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel zu vielen vermissten Personen gekommen».

Beispielhaft dafür ist eine Rettungsaktion von Mitte Mai 2021 im Weissbachtal bei Weissbad, bei der zwei Personen ihre Auffahrtsferien in freier Natur verbracht haben. Da niemand sie erreichen konnte, wurden sie als vermisst gemeldet. Schnell konnte der Rettungstrupp klären, dass die beiden glücklicherweise wohlauf waren.

Tierrettungen sind aufwendiger als Einsätze bei Menschen

Ein Blick auf einzelne Rettungsaktionen von 2021 zeigt: Die Bergrettung musste viele Berggängerinnen und Berggänger aus einer misslichen Lage retten, weil diese entweder erschöpft waren, die Wetterverhältnisse unterschätzt oder sich verlaufen hatten.

Zu einem solchen Einsatz kam es Ende Mai auf dem Säntis, als ein Wanderer wegen des schneebedeckten Weges an sein körperliches Limit kam und per Wind ausgeflogen wurde. Oder als im Juni zwei sommerlich gekleidete Wanderer auf dem Weg zum Säntis in ein heftiges Gewitter gerieten und unterkühlt vom Helikopter evakuiert und ins Spital gebracht wurden.

Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der Tierrettungen. Grundsätzlich sei dabei das Vorgehen dasselbe wie bei den Menschen, so Grob. Aber:

«Bei Tierrettungen wird aus Kostengründen meist nicht geflogen, sondern diese Einsätze werden zu Fuss bestritten. Daher dauert ein Rettungseinsatz bei Tieren meist länger und benötigt mehr Einsatzkräfte.»

So musste etwa im Hochsommer eine Kuh aus einem Karstloch auf der Alp Gamidaur bei Mels gerettet werden. Im November orteten zwei Retter einen seit mehreren Tagen vermissten Hund auf der Alp Valeis bei Vilters. Sie mussten sich im steilen, weglosen Gelände zum völlig verstörten Tier abseilen. Schliesslich gelang es ihnen, den Hund unversehrt zu seinem Besitzer zurückbringen.

Und wie entwickelt sich die Zahl der Einsätze in diesem Jahr? «Für unsere Region ist es zu früh, um dies schon beurteilen zu können», sagt Grob. Er fügt hinzu:

«Wir hatten aber im Vergleich zum vergangenen Jahr einen ruhigen Winter.»

Das Wetter und die Verhältnisse spielen immer eine zentrale Rolle und daher sei eine Prognose nur sehr schwierig, so Grob.

