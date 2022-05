Alphüttenstreit «Die meisten Alpwirte würden die Situation am liebsten so belassen, wie sie war»: Nun sind Lösungen in Sicht, um den Alphüttenstreit zu klären Dank neuer Alpzimmerverträge oder der Übertragung des Baurechts an die Alpwirte könnte der Streit um die Eigentumsverhältnisse von Alphütten im Toggenburg beigelegt werden. Vergangene Woche diskutierten die Alpkorporationspräsidenten mit den Vertretern des Kantons. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 27.05.2022, 18.00 Uhr

Rund 70 Alphütten liegen auf dem Gebiet der privatwirtschaftlich organisierten Alpkorporation Sellamatt Burgwald, der Elias Tschümmy vorsteht. Bild: Adi Lippuner

Dutzende Alpwirte im Toggenburg fühlten sich «über Nacht enteignet». Jahrzehntelang waren ihre oftmals mit viel Hingabe gepflegten Alphütten, Ställe oder kleine Bergwirtschaften in Familienbesitz gewesen. Im Zuge der Überarbeitung des Grundbuchs waren aber plötzlich nicht mehr sie, sondern die entsprechenden Alpkorporationen als Eigentümer aufgeführt worden. Das Problem: Die eingetragenen Eigentumsverhältnisse stimmten mit den seit Jahrhunderten gelebten Traditionen im oberen Toggenburg nicht überein. Um diese zu klären, wurde die St.Galler Regierung aufgefordert, Lösungen zu präsentieren.

Nach mehreren Informationsveranstaltungen diskutierten am Dienstag die Präsidien der Toggenburger Alpkorporationen die Musterverträge, die das Departement des Innern ausgearbeitet hatte, und ergänzten diese. Zur Diskussion stehen fünf Lösungen: Den Zustand so belassen, einen Alpzimmervertrag aufsetzen, eine Statutenänderung, die Übertragung des Baurechts von der Alpkorporation auf die Gebäudenutzenden oder die Alpparzellierung und Übertragung des Eigentums. Je nach Lösung fallen unterschiedlich hohe Gebühren an.

Wie war die Stimmung an der Versammlung, Elias Tschümmy?

Bis auf ein paar Ausnahmen gut. Wer an einer Lösung interessiert war, konnte mitarbeiten. Aber natürlich gibt es immer noch Widerstand vonseiten einiger Älpler. Mit den Leuten von den Ämtern kann man schon reden. Wir suchen nun eine Lösung, ohne weiter streiten zu müssen.

Wie haben die Präsidenten der Alpkorporationen die Vorschläge der Regierung aufgefasst?

Es waren rund 30 Präsidenten verschiedener Alpkorporationen anwesend. Zwei Vorschläge haben sich als Lösungen herauskristallisiert: der Alpzimmervertrag und die Übertragung des Baurechts. Wir haben die Vor- und Nachteile der Lösungen diskutiert.

Liegen damit praktikable Lösungen auf dem Tisch?

Die Angelegenheit ist noch lange nicht erledigt, die Lösung liegt noch nicht fertig auf dem Tisch.

Welche Punkte sind noch offen?

Offen ist etwa noch die Frage, wie lange ein Baurechtsvertrag gültig sein soll. Jetzt überarbeitet die Regierung die Mustervorlagen und wir schauen diese im August wieder an.

Was sehen die zwei «besten» Lösungen vor?

Im Alpzimmervertrag zwischen der Alpkorporation würden die Rechte und Pflichten zu den Gebäuden geregelt. Es fallen geringe Gebühren an, falls der Vertrag im Alpbuch vermerkt werden soll. Bei der zweiten Lösung überträgt die Alpkorporation das Eigentum an den Gebäuden auf die Gebäudenutzenden. Je nach Art des Baurechts, Umfang des Vertrags und der gewünschten Grundbucheinträge fallen geringe (rund 500 Franken) bis sehr hohe Kosten von über 10’000 Franken je Baurecht an. Ein Baurecht kann mehrere Gebäude umfassen. Für ein selbstständiges und dauerndes Baurecht, das als Grundstück ins Grundbuch aufgenommen wird, fallen Vermessungskosten an.

Welche Lösung bevorzugen Sie als Präsident der Alpkorporation Sellamatt?

Ich kann noch nicht sagen, was ich bevorzuge.

Wofür haben Sie sich bei der Versammlung eingesetzt?

Wir haben vorgängig bei der Alpgenossenversammlung diskutiert, was ich an Forderungen einbringen muss. In unserem Gebiet gibt es ungefähr 70 Alphütten. Viele Alpwirte haben noch immer Mühe damit, dass die Hütten zwar seit Jahrzehnten in ihrem Besitz, aber nicht in ihrem Eigentum stehen sollen. In den Statuten steht, dass jemand Alprechte besitzen muss, um einen Schopf besitzen zu können. Die meisten würden die Situation am liebsten so belassen wie sie seit eh und je war.

Das wäre der erste Lösungsvorschlag: Seit 1912 besteht auf den entsprechenden Alpen dieser Zustand. Die Rechte werden nach den Statuten und der Tradition gelebt.

Ja. Mit dieser Lösung könnte man leben, aber sie bietet keine Rechtssicherheit. Es wird am Ende verschiedene Wege für die verschiedenen Alpkorporationen geben.

