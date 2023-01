Das sagen die politischen Parteien zum Klimaprotest am Flughafen

Aktivismus «Ich verurteile solche Störaktionen» und «Wir können die Ungeduld verstehen»: Klimaprotest am Flughafen Altenrhein spaltet die St.Galler Politik Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppierung Debt for Climate besetzten am Montagvormittag die Zufahrt zum Airport Altenrhein. Während die Bürgerlichen die Aktion kritisieren, sind die Linken und die GLP den Klimaschützern gewogen. Seraina Hess Jetzt kommentieren Aktualisiert 16.01.2023, 16.47 Uhr

Klimaprotest auf der Einfahrt zum Flughafen Altenrhein am Morgen des 16. Januars 2023. Bild: Raimond Lüppken

Am Montag setzte die Klimaorganisation Debt for Climate am Flughafen Altenrhein schon bei Tagesanbruch ein Zeichen gegen die Klimakrise und das am Dienstag beginnende Weltwirtschaftsforum in Davos. Zwölf Aktivistinnen und Aktivisten besetzten die Zufahrt zum Airport, aufgehängt an einem meterhohen Bambusgerüst oder auf dem Boden sitzend. Den Strassen- und den Flugverkehr blockierten sie gemäss Kantonspolizei aber nicht – und schon am Mittag war die Protestaktion vorbei.

Joël Mäder, Präsident der Jungfreisinnigen Kanton St.Gallen. Bild: Tobis Garcia

Die Kundgebung kommt bei Politikerinnen und Politikern des Kantons unterschiedlich an. «Ich verurteile solche Störaktionen, denn sie tragen nichts zu einem konstruktiven Diskurs bei», sagt etwa Joel Mäder, Präsident der St.Galler Jungfreisinnigen. Politische Herausforderungen, besonders beim Klimawandel auf globalem Level, erforderten gemeinschaftliche Diskussionen sowie den Einbezug betroffener und relevanter Gruppen. «Organisationen wie Debt for Climate haben die demokratischen Prinzipien entweder nicht verstanden oder ignorieren diese bewusst, denn ihnen gilt nur ihre eigene Meinung als die einzig richtige.»

Beim WEF kommen gemäss Mäder einflussreiche Persönlichkeiten aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam die globalen Herausforderungen und entsprechende Lösungen zu diskutieren. «Nur so kann man diese Probleme auch lösen.»

In einer Stellungnahme kritisiert die Organisation die Verantwortungsträger, die sich am WEF in Davos treffen. Diese trügen durch ihr übermässiges Konsumverhalten und ihre Investitionen die Hauptverantwortung für die Klimakrise. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern gemäss ihrem Communiqué, dass eine globale Kohlenstoffemissionssteuer eingeführt wird. Das Geld soll jenen Staaten zugutekommen, welche von der Klimakrise am meisten betroffen sind. Mäder sagt dazu: «Von solch populistischen Forderungen, die nicht zu Ende gedacht sind, halte ich gar nichts. Wer sollte die Steuer festlegen oder erheben? Von wem sollte eine solche Steuer erhoben werden? Wer bestimmt, welche Staaten am meisten von der Klimakrise betroffen sind und wie das Geld unter diesen Staaten aufgeteilt werden soll?»

Raphael Frei: «Aktionen wie diese sind strafrechtlich zu verfolgen»

Raphael Frei, Präsident der FDP Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Es erstaunt wenig, dass es die Mutterpartei, die FDP Kanton St.Gallen, ähnlich sieht und sich gegen die Aktion ausspricht. «Störaktionen behindern die ordentlichen Abläufe und beeinträchtigen die Sicherheit des Flugverkehrs wie auch der ein- und ausreisenden internationalen Gäste», schreibt Kantonalparteipräsident Raphael Frei.

Im demokratischen Rechtstaat Schweiz gebe es andere Möglichkeiten, auf politische Themen aufmerksam zu machen. Protestaktionen wie am Flughafen Altenrhein oder Klebeaktionen auf Strassen in Städten seien deshalb zu verurteilen, nach den Prinzipien der Verhältnismässigkeit aufzulösen und strafrechtlich zu verfolgen.

Daniel Bosshart: «Ohne zivilen Ungehorsam hätten wir ein AKW mehr und einen Kanton weniger»

Daniel Bosshard, St.Galler Grünen-Präsident. Bild: Benjamin Manser

Anders die Haltung der Grünen. Es habe sich um einen friedlichen und gewaltfreien Klimaprotest gehandelt, ohne Blockade des Flugbetriebs. Kantonalparteipräsident Daniel Bosshard sagt: «Ich begrüsse Protestaktionen, solange dabei keine Menschen gefährdet oder in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt werden.» Bosshard verstehe die Ungeduld der Aktivistinnen und Aktivisten. «Wenn die Politik das Jahrhundertproblem Klimagerechtigkeit endlich oben auf die Traktandenliste setzen würde, wären solche Protestaktionen nicht nötig.»

Friedliche und gewaltfreie Protestaktionen gehörten zur Demokratie, auch in der Schweiz, findet Bosshard: «Ohne zivilen Ungehorsam hätte unser Land ein AKW mehr und einen Kanton weniger.» Die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder – die notabene am wenigsten zur Krise beitrügen – würden unzureichend unterstützt. Für die Grünen stehe fest, dass die reichen Länder der Welt dringend mehr tun müssten für die Klimagerechtigkeit. Eine globale, zweckgebundene Kohlenstoffemissionssteuer, wie sie die Aktivisten vorschlagen, sei ein mögliches Instrument, findet Bosshard.

Andrin Monstein, Vizepräsident der GLP Kanton St.Gallen. Benjamin Manser

Andrin Monstein, Vizepräsident der GLP Kanton St.Gallen, äussert sich ähnlich: «Wir teilen die Forderung der Wissenschaft nach mehr Klimaschutz und können die Ungeduld der Protestierenden gut nachvollziehen. Es braucht dringend griffige Massnahmen, um die bereits spürbaren negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung nicht weiter zu verschlimmern.»



Monstein kritisiert ausserdem die SVP Schweiz, die in ihrem jüngsten Tweet in Bezug auf die Protestaktion von «Klimaterroristen» schreibt und eine Fotomontage im Layout-Stil einer grossen Schweizer Boulevardzeitung veröffentlicht:

Monstein ergänzt: «Wir Grünliberalen verurteilen jegliche Form von Gewalt. Die Protestaktion am Flughafen Altenrhein verlief aber friedlich, der Flugbetrieb wurde nicht gestört. Angesichts dieser Tatsachen haben wir keinerlei Verständnis für den leichtsinnigen Umgang mit dem Wort ‹Terroristen›, wie er von der SVP Schweiz gepflegt wird.»

Lukas Huber: «Fehlendes Demokratieverständnis»

Lukas Huber, Präsident der Jungen SVP Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

«Anstatt mittels einer Initiative konstruktive Vorschläge in die Politik einzubringen, zeigte die Debt-for-Climate-Bewegung heute einmal mehr ihr fehlendes Demokratieverständnis: Sie stellt ihre Anliegen vor die Anliegen aller anderen und hindert arbeitstätige Leute mit ihren Aktionen an ihrer täglichen Arbeit», sagt Lukas Huber, Präsident der Jungen SVP Kanton St.Gallen. Seine Partei fordere deshalb eine konsequente Strafverfolgung «dieser Chaoten – alles andere wäre ein Affront gegenüber all denen, die ihre Meinung durch die dafür vorgesehenen politischen Rechte äussern und diesen Ausdruck verleihen, ohne Störaktionen durchzuführen und teilweise sogar Strafdelikte zu erfüllen.»

Andrea Scheck: «Unbequem, aber wichtig»

Andera Scheck, Präsidentin der SP Kanton St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder

«Der Protest der Klimaaktivistinnen und -aktivisten ist unbequem, aber wichtig», schreibt Andrea Scheck, Präsidentin der SP Kanton St.Gallen, auf Anfrage. Seit über 30 Jahren sei die Dringlichkeit der Klimakrise bekannt, trotzdem würden viel zu wenig Massnahmen ergriffen, die Klimaziele fast ausnahmslos verfehlt. «Besonders die bürgerlichen Parteien blockieren in den Parlamenten die wirklich wirksamen klimapolitischen Vorschläge, sobald diese Investitionen erfordern.»

Die SP ist überzeugt: Eine solche Blockade sei der letzte Weg. Aktivistinnen und Aktivisten wählten ihn nicht leichtsinnig, sondern nur, weil sie angesichts der drohenden katastrophalen Folgen der Klimakrise keine Alternative mehr sähen. Scheck führt aus: «Von Parteien, die solche Aktionen ablehnen, erwarte ich, dass sie ab sofort konstruktiv bei Massnahmen gegen die Klimakrise mitarbeiten.»

