Aktiengesellschaft Olma-Aktien für die Ostschweizer Kantone? Nein, sagt der Kanton Thurgau – beide Appenzell noch unschlüssig Die Olma-Messen wollen zu einer Aktiengesellschaft werden und zusätzliche 20 Millionen Franken generieren. Dafür könnten die Kantone ihre Beteiligung erhöhen. Der Thurgau macht diesbezüglich eine klare Ansage, die beiden Appenzell halten sich bedeckt. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton Thurgau vertraut darauf, dass das Publikum Olma-Aktien «rege» kaufen wird. Bild: Raphael Rohner

Mitte August verkündete Thomas Scheitlin, Verwaltungsratspräsident der Olma-Messen, die Nachricht: Die Olma will zur Aktiengesellschaft werden. Zusätzliche 20 Millionen Franken Kapital sollen zusammenkommen, indem Unternehmen, Privatpersonen und bisherige Genossenschafter – wie etwa die Kantone – Aktien kaufen.

Der Kanton und die Stadt St.Gallen haben den Olma-Messen bereits während der Coronapandemie einen Kredit von 16,8 Millionen gewährt. Dieser soll in Eigenkapital umgewandelt – also nicht zurückgezahlt – werden. Das Stadtparlament soll im November oder Dezember über die Vorlage beraten, der Kantonsrat in der November- und Februarsession.

Die Nachfrage bei den übrigen Ostschweizer Kantonen zeigt: Ob diese den Olma-Messen mit dem Kauf von zusätzlichen Aktien unter die Arme greifen, ist erst bei einem Kanton klar. Nämlich im Thurgau. Dort findet man die Pläne der Olma-Messen eigentlich gut. «Der Kanton Thurgau begrüsst das Vorhaben, die Olma-Messen in eine Aktiengesellschaft zu wandeln und so für das breite Publikum in der Ostschweiz zugänglich zu machen», schreibt Regierungsrat Walter Schönholzer auf Anfrage. Entsprechend stimme man auch der Umwandlung der Anteilsscheine in Aktienkapital zu. Trotzdem erteilt der Vorsteher des Departements für Inneres und Volkswirtschaft einer Aufstockung des Aktienkapitals eine Absage.

«Stand heute wird der Kanton Thurgau keine weiteren Anteile erwerben.»

Thurgau vertraut auf Publikum

Noch im November 2020, als es darum ging, die Olma-Messen in der Coronapandemie finanziell zu unterstützen, stockte der Kanton Thurgau sein Anteilsscheinkapital auf. Damals sagte Walter Schönholzer:

«Damit setzen wir ein Zeichen, dass wir in der Ostschweiz zusammenhalten.»

Schliesslich habe die Olma auch für den Kanton Thurgau eine grosse Bedeutung. Damals habe man das Anteilscheinkapital «über die Wünsche der Olma hinaus» erhöht, sagt Schönholzer.

Walter Schönholzer, Vorsteher des Thurgauer Departements für Inneres und Volkswirtschaft. Bild: Andrea Tina Stalder

In der jetzigen Situation zeigt sich der Regierungsrat optimistisch, dass Privatpersonen so viele Olma-Aktien kaufen, dass es die zusätzliche Unterstützung des Thurgaus gar nicht mehr braucht: «Wir gehen davon aus, dass nun das breite Publikum in der Ostschweiz die Möglichkeit, als Aktionär Eigentümer der Olma zu werden, rege nutzen wird.»

Würde sich die Situation ändern, könnte der Regierungsrat seine Entscheidung noch einmal überdenken, sagt Schönholzer weiter. Das sei momentan aber nicht geplant.

«Wir gehen davon aus, dass es jetzt an Unternehmen und Privatpersonen ist, sich neu an der Olma zu beteiligen und so ein breites Aktionariat entsteht.»

Dem Entscheid des Regierungsrats muss der Grosse Rat im Thurgau nicht zustimmen. Das war bei der coronabedingten Unterstützung noch anders.

Absage werde Beziehung nicht beeinflussen

Dass der Thurgauer Regierungsrat keine zusätzlichen Olma-Aktien kaufen will, werde die Partnerschaft zwischen dem Kanton und den Olma-Messen nicht beeinflussen, sagt Christine Bolt, Direktorin der Olma Messen.

Christine Bolt, Direktorin der Olma Messen. Bild: Anna Tina Eberhard

«Wir pflegen ein langjähriges, partnerschaftliches Verhältnis mit dem Kanton Thurgau und sind sehr dankbar dafür, dass dieser seine Beteiligung an den Olma-Messen 2020 erheblich und über unseren Erwartungen erhöht hat.»

Allgemein finde ein regelmässiger Austausch mit den Trägerkantonen der Olma statt, sagt Bolt. Ob diese ihre Beteiligungen nochmals erhöhen, würden die Kantone jedoch selbst entscheiden.

Beide Appenzell sind noch unschlüssig

Während der Thurgau bereits klarmacht, dass er keine zusätzlichen Olma-Aktien kaufen will, geben sich die beiden Appenzell noch unentschlossen. «Ob der Kanton Appenzell Innerrhoden durch die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft einen Ausbau der Beteiligung vornimmt, hat die Standeskommission noch nicht entschieden», schreibt Roland Dähler, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, auf Anfrage. Dieser Punkt stehe frühestens im kommenden November auf der Traktandenliste. Im November 2020 erhöhte der Kanton Appenzell Innerrhoden sein Anteilscheinkapital an der Olma von 120'000 auf 160'000 Franken.

Um etwas mehr, nämlich 42'000 Franken, erhöhte der Kanton Appenzell Ausserrhoden im Herbst 2020 seine Beteiligung an der Olma. Insgesamt ist der Kanton zu 0,85 Prozent an der Noch-Genossenschaft beteiligt. Ist eine weitere Erhöhung der Beteiligung an der Olma-Aktiengesellschaft in Ausserrhoden denkbar? Von Seiten des Kantons heisst es:

«Der Regierungsrat hat diesbezüglich noch keinen Entscheid gefällt.»

Auch stehe noch nicht fest, wann sich der Regierungsrat mit dem Geschäft befasse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen