Aktiengesellschaft «Mehrere hundert» wollen Olma-Aktien kaufen – und hat die Halle 1 bald einen Namenssponsor? Die Olma Messen wollen mit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 20 Millionen Franken generieren. Es gibt erste positive Signale. Renato Schatz Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Die Umwandlung der Olma Messen in eine Aktiengesellschaft soll 20 Millionen Franken in die Kassen spülen. Bild: Michel Canonica

«Für einzigartige Erlebnisse jetzt und in Zukunft», steht in der Broschüre geschrieben, die die Genossenschaft Olma-Messen St.Gallen vor zwei Wochen an der Pressekonferenz verteilte. Von «unvergesslichen Networking-Momenten» ist ebenfalls die Rede, die Olma sei «Teil unserer Identität». Das Unternehmen wirbt mit vielen Emotionen und grossen Worten für ihre Aktien, die es ab Mai 2023 zu kaufen geben soll – sofern die Genossenschafterversammlung im April 2023 denn zustimmt. Bereits jetzt kann man die Aktien unverbindlich reservieren. Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen, sagt auf Anfrage:

«Das Interesse ist gross. Wir haben bereits mehrere hundert Anmeldungen erhalten und sind sehr zufrieden.»

Christine Bolt ist Chefin der Olma-Messen. Bild: Donato Caspari

Die Emotionalität kommt offenbar gut an. Und der Gegenwert der 1100 Franken, die eine Aktie kostet, ist vor allem ein emotionaler. «In erster Linie sind die Aktien ein Bekenntnis zum Standort und zur grossen regionalwirtschaftlichen Wertschöpfung. Sie sind zudem ein Stück St.Galler Identität und vorläufig kein Dividendenobjekt», sagt Bolt. Dennoch sollen die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren können: «Goodies sind geplant, spruchreif ist noch nichts. Es liegt aber auf der Hand, dass wir eine tolle Generalversammlung machen werden.»

Die Olma-Messen brauchen Geld

Ob das reicht, 20 Millionen Franken einzunehmen? So viel Geld wollen die Olma-Messen durch die Aktienzeichnungen generieren. Und sie brauchen Geld. 2020 betrug der Verlust wegen der Coronapandemie 5,8 Millionen Franken, im vergangenen Jahr 3,3 Millionen. Und dann ist da noch der Bau der neuen Halle 1, die im Herbst 2023 eröffnet werden soll. Die Gesamtkosten samt Autobahndeckel liegen bei inzwischen 174 Millionen Franken. Die Olma-Messen übernehmen über 130 Millionen davon.

Noch ist die neue Halle 1 eine Baustelle. Im Herbst 2023 soll sie fertig sein. Bild: Tobias Garcia

Die Vorteile für die Olma Messen, sich in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln: Der Einfluss von Stadt und Kanton bleibt gross, und gleichzeitig können sich Privatpersonen neu finanziell beteiligen. Doch nicht nur Privatpersonen sollen Aktien kaufen, sondern auch Unternehmen. Und auch die, die bereits Genossenschafter sind. Etwa die Banken, die gegenwärtig 29 Prozent an den Olma-Messen halten.

Die Raiffeisenbank lässt mitteilen: «Wir werden zeitnah zum Entscheid, ob die Olma-Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird, einen möglichen Zukauf von Olma-Aktien prüfen.» Die St.Galler Kantonalbank schreibt derweil, sie unterstütze den Lösungsweg der Olma. Ob sie Aktien kaufe, werde zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Auch die Acrevis Bank lässt offen, ob sie weitere Anteile kaufen würde: «Sobald mehr Informationen vorliegen, werden wir eine Zeichnung von Aktien prüfen.»

Schützengarten verstärkt sein Engagement

Allerdings haben die Olma-Messen ihre Pläne zusammen mit den Banken erarbeitet, und auch die Stadt und der Kanton sassen am Tisch. Überdies gibt es derzeit Gespräche mit verschiedenen Genossenschaftern über die Erhöhung ihrer Anteile. Bolts Hoffnung, «dass auch bestehende Genossenschafter ihre Anteile erhöhen werden», dürfte womöglich schon Gewissheit sein.

Schon jetzt klar äussert sich die Schützengarten-Brauerei, einer der total 168 Genossenschafter. Sie schreibt:

«Wir werden unser Engagement noch weiter erhöhen.»

Gespräche mit potenziellen Namenssponsoren

Weiter suchen die Olma-Messen noch einen Namenssponsor für die Halle 1. Die Verkaufsstrategie steht. Gegenwärtig laufen erste Gespräche. Für die Bespielung der Halle laufen ebenfalls intensive Gespräche: mit Unternehmen, Gastmessen, Konzertagenturen und Sportveranstaltern.

Soll künftig unter anderem Konzerte oder Sportveranstaltungen beherbergen: die neue Halle 1. Visualisierungen: Ilg Santer Architekten

Und wie ist der Stand bei der Politik? Wegen der Einnahmeausfälle 2020 im Zuge des Coronavirus sprachen die Stadt, die 26 Prozent hält, und der Kanton St.Gallen, der mit über 9 Prozent an der Olma beteiligt ist, ein Darlehen über je 8,4 Millionen Franken. Eine weitere Massnahme für eine sichere Zukunft der Olma-Messen soll es sein, diese gesamthaft 16,8 Millionen Franken in Eigenkapital umzuwandeln. Die beiden Parlamente müssen das jedoch erst gutheissen.

Das Stadtparlament hat die Entscheidung auf die nächste Sitzung traktandiert. Sie findet am 13. September statt. Vom Kanton heisst es: «Die Beratung im Kantonsrat erfolgt in erster Lesung in der Novembersession 2022 sowie in zweiter Lesung in der Februarsession 2023.»

