AHV-Reform «Angleichung des Frauen-Rentenalters ist überfällig»: Jetzt muss sich der Nationalrat mit der AHV befassen ‒ was Ostschweizer Mitglieder dazu sagen Rentenalter 65 für beide Geschlechter, und 420 Millionen Franken als Abfederung für die Frauen der Übergangsgeneration: Der Ständerat hat erste Beschlüsse zur AHV-Reform gefällt. Was sagen Ostschweizer Nationalrätinnen und Nationalräte dazu? Adrian Vögele 16.03.2021, 17.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr unterstützt die Initiative der Jungfreisinnigen und der JSVP für Rentenalter 66. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der Startschuss ist gefallen: Das Bundesparlament nimmt einen nächsten Anlauf, um dafür zu sorgen, dass der AHV nicht irgendwann das Geld ausgeht. Der letzte Reformversuch scheiterte 2017 an der Urne. Heiss umkämpft sind damals wie heute zwei Fragen: Wird das Frauen-Rentenalter von 64 auf 65 Jahre erhöht? Und falls Ja: Wie wird dieser Übergang finanziell abgefedert? Der Ständerat hat am Montag die Erhöhung auf 65 beschlossen, gegen harten Widerstand von links. Das sei «unter dem Strich ein Sozialabbau», kritisierte Paul Rechsteiner (SP/SG).

«Ich bin nicht grundsätzlich der Meinung, dass das Frauenrentenalter auf immer und ewig bei 64 Jahren bleiben muss, aber die Bedingungen dafür müssen stimmen.»

Der Bundesrat sah Ausgleichsmassnahmen von 700 Millionen Franken für die Übergangsgeneration vor. Die bürgerliche Mehrheit im Ständerat entschied sich dann aber für einen Umfang von maximal 420 Millionen Franken. Auch Brigitte Häberli-Koller (Die Mitte/TG), einzige Ostschweizer Frau im Ständerat, unterstützte die Mehrheiten in diesen beiden strittigen Fragen.

Die Gewerkschaften reichten am Montag eine Petition mit über 300'000 Unterschriften gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters ein. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Jetzt ist der Nationalrat am Zug. Was sagen Ostschweizer Mitglieder der grossen Kammer zum Thema? Die Anpassung des Rentenalters der Frauen sei überfällig, so Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP):

«Ein unterschiedliches Rentenalter für Frauen und Männer lässt sich im Jahre 2021 nicht mehr rechtfertigen.»

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Britta Gut

Ebenso klar sei aber auch, dass diese Erhöhung mit angemessenen Ausgleichsmassnahmen begleitet werden müsse. Nur dann habe die Reform in der Volksabstimmung gute Chancen. «Für mich persönlich ist der aktuelle Stand noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das Ziel muss eine Abfederung sein, die ihren Namen verdient und auf der anderen Seite die Einsparungen nicht gleich wieder auffrisst.» Wichtig sei, dass die Ausgleichsmassnahmen in diesem Rahmen stärker auf bessere Leistungen für Frauen mit tieferen Einkommen fokussieren würden.

Mit der AHV-Reform allein sei es aber nicht getan, betont Vincenz. Eine Revision der beruflichen Vorsorge müsse folgen, ebenso ein Wechsel hin zur Individualbesteuerung – «damit es sich für mehr Frauen lohnt, mehr zu arbeiten und sie so auch eine bessere Altersvorsorge aufbauen können».

Lohr: «Eine Frage der Fairness»

Christian Lohr, Thurgauer Mitte-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Christian Lohr (Die Mitte/TG) sagt, dass man das Frauen-Rentenalter auf 65 Jahre erhöhe und an jenes der Männer angleiche, sei eine Frage der Fairness.

«Es ist wunderbar, dass die allgemeine Lebenserwartung gestiegen ist, beispielsweise dank der Fortschritte in der Medizin. Doch das hat auch Konsequenzen, und diesen müssen wir uns stellen.»

Dass die Reform nicht einseitig die Frauen belasten dürfe, sei klar. Doch auch die anderen Massnahmen, etwa die Erhöhung der Mehrwertsteuer, hätten aus sozialer Sicht ihre Tücken.

Lohr warnt davor, mit allzu grossen Wünschen in die Debatte einzusteigen. «Es geht hier vor allem um die Rentenstabilität. Wenn es uns nicht gelingt, die Renten zu sichern, dann führt das einfach zu mehr Ausgaben für Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe. Das kann nicht das Ziel sein.» Skeptisch ist Lohr auch gegenüber dem Vorschlag seiner eigenen Partei, die Rente für Ehepaare aufzustocken. Diesen Ausbau zu rechtfertigen, obwohl man zugleich vielleicht sogar sparen wolle mit dieser Reform, sei «eine Herausforderung». Der Antrag scheiterte am Dienstag im Ständerat.

Die Jungen nicht vergessen: Gutjahr unterstützt Initiative für Rentenalter 66

Er verstehe auch die Bedenken der jungen Generation, sagt Lohr. Um die AHV zu sichern, wollen etwa die Jungfreisinnigen und die Junge SVP mit der «Renteninitiative» das Rentenalter für Männer und Frauen bis 2032 gar auf 66 Jahre erhöhen und danach an die Lebenserwartung koppeln. Mitglied des Unterstützungskomitees ist neu auch Diana Gutjahr (SVP/TG). Zu den Beschlüssen des Ständerats sagt sie:

«Ich befürworte die Stossrichtung, das Rentenalter anzugleichen – das ist dringend notwendig, sogar überfällig.»

Die Sanierung der AHV müsse nachhaltig sein, «Kompensationszahlungen sind deshalb auf ein Minimum zu beschränken». Das sei umso nötiger angesichts der aktuellen Milliardenausgaben in der Coronakrise, die auf dem Rücken der jungen Generation ausgetragen würden. Das Sozialversicherungswerk auszubauen, sei nicht der Sinn einer Sanierung.

Esther Friedli, St.Galler SVP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Auch Esther Friedli (SVP/SG) sagt, man müsse bei der Reform alle Generationen im Auge behalten. Die Älteren müssten eine gesicherte AHV haben, die Jungen jedoch müssten dies finanziell stemmen und in ferner Zukunft ebenfalls auf eine AHV-Rente zählen können. Die Erhöhung des Frauen-Rentenalters 65 sei richtig, ebenso aber eine gewisse Abfederung, wie sie der Ständerat beschlossen habe.

Gysi: «Ein Affront für die Frauen»

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Linke wird sich allerdings auch im Nationalrat gegen diese Pläne wehren. Barbara Gysi (SP/SG) warnte am Montag im SRF-«Tagesgespräch» mit Ständerätin Brigitte Häberli (Die Mitte/TG), die vorgeschlagene Erhöhung des Frauen-Rentenalters sei ein «Affront». Solange keine Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen herrsche, werde dies beim Volk keine Chance haben. Dass Frauen ein Jahr länger arbeiten könnten, sei mit Blick auf die Wirtschaft sowieso nicht realistisch. «Ich glaube nicht, dass der Arbeitsmarkt das hergibt.»

Kurt Egger, Nationalrat (Grüne/TG) Bild: PD

Kurt Egger (Grüne/TG) ist mit dem Stand der Dinge ebenfalls überhaupt nicht zufrieden. «Das Rentenalter 65 kann nur kommen, wenn die Ausgleichsmassnahmen angemessen sind ‒ es braucht wesentlich mehr als in der jetzigen Vorlage.» Frauen erhielten aufgrund von niedrigeren Löhnen, niedrigeren Arbeitspensen und unbezahlter Betreuungs- und Pflegearbeit nach wie vor um einen Drittel tiefere Renten als die Männer. «Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wieso hauptsächlich die Frauen – mit einer Rentenaltererhöhung und der damit verbundenen Rentenkürzung in Milliardenhöhe – die Finanzierung der AHV sichern sollen.»