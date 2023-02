Lockerung der Zulassungsregeln für Ärzte in der Ostschweiz?

Ärztemangel Der Bundesrat will die Zulassungsregeln für Ärzte lockern: Wie steht es um die medizinische Versorgung in der Ostschweiz? Der Bund bremste Anfang 2022 den Zuzug ausländischer Ärztinnen und Ärzte durch eine dreijährige Tätigkeitspflicht an einem Schweizer Spital. Nun ist es wahrscheinlich, dass die Regelung wieder gelockert wird. Dies jedoch nur in Kantonen, wo eine Unterversorgung droht. Nina Steiner Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Etwa zwei bis drei neue Ärztinnen oder Ärzte seien nötig, um einen Abgehenden zu ersetzen. Bild: Getty

Als wären Hausärztemangel, Corona und Grippewelle nicht Belastung genug für das Gesundheitssystem, verschärft seit Anfang 2022 eine neue Regelung die Lage in der Schweiz weiter. Danach müssen alle Ärztinnen und Ärzte, die zu Lasten der Grundversicherung abrechnen wollen, mindestens drei Jahre in der Schweiz gearbeitet haben, und zwar in ihrem Fachgebiet an einer anerkannten Weiterbildungsstätte, also einem Spital. Das heisst, dass bestens qualifizierte ausländische Ärztinnen und Ärzte mit jahrelanger Berufserfahrung nochmals als Assistenzärztin oder Assistenzarzt anfangen müssen.

Der Bundesrat stellt sich nun hinter den Vorschlag des Parlaments, diese Zulassungsregeln teilweise wieder zu lockern. Die dreijährige Tätigkeitspflicht würde in jenen Kantonen wegfallen, wo eine Unterversorgung besteht. Diese Ausnahme würde nur in den Bereichen Allgemeinmedizin, Kindermedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie -psychotherapie gelten. Wie steht es um die medizinische Versorgung in der Ostschweiz? Würde eine Lockerung der Zulassungsregeln hier Abhilfe verschaffen?

Unterversorgung in praktisch allen Fachgebieten

Diana Kühne Pasini. Bild: PD

Diana Kühne Pasini, Generalsekretärin der Ärztegesellschaft St.Gallen, ist sich sicher: Es gibt im Kanton St.Gallen in praktisch allen Fachgebieten eine Unterversorgung. Konkrete Zahlen könne man noch nicht nennen, die Eruierung ist im Gange.

Tendenziell stünden ländliche Regionen schlechter da, sagt Kühne. Besonders betroffen sei etwa das Toggenburg, dort würden sich kaum junge Ärzte niederlassen wollen. Grund dafür sei auch die Notfalldienstpflicht, welche auf dem Land üblich ist. Es hätte auch einige Bewerber gegeben, welche die Nachfolge aufgrund der verschärften Zulassungsregeln nicht antreten konnten.

Verzweifelte Anrufe von Patientinnen und Patienten

Wie ernst die Lage ist, zeigen laut der Ärztegesellschaft St.Gallen verzweifelte Anrufe von Patientinnen und Patienten, die keine Hausärztinnen oder Hausärzte finden. Kühne sagt: «Das Hausarztmodell der Krankenkassen geht oft nicht mehr auf, da die Ärztinnen und Ärzte am Anschlag sind und keine neuen Patientinnen oder Patienten aufnehmen können.»

Die Überbelastung der Ärztinnen und Ärzte in der Allgemein- und Kindermedizin führe zu weiteren Problemen. «Zum einen wird der Beruf noch unattraktiver, zum anderen führt der geblockte Patientenstrom – also unbehandelte und unterversorgte Patientinnen und Patienten – zur Überlastung anderer Strukturen wie Notaufnahmen oder Rettungsdienste», so Kühne.

Mindestens zwei Praxisübernahmen verhindert

Alex Steinacher. Bild: PD

Auch im Thurgau gibt es laut Alex Steinacher, Präsident der Ärztegesellschaft, zu wenig Ärzte. Besonders betroffen seien dort die Allgemein- und Kindermedizin sowie die Psychiatrie. Er sagt: «Da brennt es tatsächlich.» Lange Wartezeiten hat man im Thurgau nicht nur in der Kinder-, sondern laut Karin Frischknecht, Amtschefin Gesundheitsdepartement Thurgau, auch in der Erwachsenenpsychiatrie. Für diesen Bereich hat der Bund aber keine Ausnahmeregelung vorgesehen.

Die verschärften Zulassungsregeln haben im Thurgau mindestens zwei Praxisübernahmen verhindert. Ein Kollege aus Deutschland habe etwa schon 20 Jahre eine Praxis in Zürich geführt, musste im Thurgau aber abgewiesen werden, da er keine ausreichend lange Tätigkeit an einem Schweizer Spital vorweisen konnte, so Steinacher.

Diverse Regionen im Thurgau sind betroffen, so auch die Kantonshauptstadt Frauenfeld. Hier finden Neuzuzüger nur schwer einen Hausarzt. Das zeigt sich etwa in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld, wenn ...». Dort fragen Nutzerinnen und Nutzer immer wieder nach Ärzten, doch stets heisst es: keine freien Termine für Neupatienten. Die Praxen können laut Steinacher keine Neuzugänge mehr aufnehmen, da ansonsten die Qualität der Behandlung und die Verfügbarkeit für Kontroll- und Notfalltermine nicht mehr gewährleistet wäre.

«Life-Work- statt Work-Life-Balance»

Eine grosse Herausforderung stellt auch die bevorstehende Pensionierungswelle dar. Es gibt weit zu wenig Nachfolger. Laut Diana Kühne Pasini wird in St.Gallen in den nächsten Jahren etwa ein Drittel aller Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand gehen. Viele davon arbeiten allerdings nach ihrer Pensionierung noch. Sie reduzieren wiederum oft schon vor dem Pensionsalter ihr Pensum.

Hinzu komme, dass viele junge Ärztinnen und Ärzte nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen. Es seien etwa zwei bis drei jüngere Ärztinnen oder Ärzte nötig, um einen Abgehenden zu ersetzen. Kühne sagt: «Man kann nicht mehr von Work-Life-Balance sprechen, stattdessen heisst es heute Life-Work-Balance.» Den jungen Ärztinnen und Ärzten ist ihre Freizeit deutlich wichtiger geworden.

Monika Rüegg Bless. Bild: Benjamin Manser

In Appenzell Innerrhoden begrüsst man die eventuelle Lockerung der Zulassungsregeln für Ärztinnen und Ärzte ebenfalls. Dort gibt es gemäss dem Gesundheitsdepartement eine Unterversorgung in mehreren Fachgebieten. Glücklicherweise steht gemäss Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Innerrhoder Gesundheitsdepartements, die Mehrheit der Hausärztinnen und Hausärzte nicht kurz vor der Pensionierung. Mit der neuen Regelung sei die Chance grösser, dass sich Ärztinnen und Ärzte im Appenzellerland niederlassen, meint Ruegg.

Lockerung verlangsamt selbst gemachte Katastrophe

Die Lockerung der Zulassungsregeln wird gemäss der Ärztegesellschaft St.Gallen eine selbst gemachte Katastrophe nur verlangsamen. Das Problem habe schon vor der Zulassungsbeschränkung bestanden und liege an der Finanzierung, den unattraktiven Arbeitsbedingungen, vor allem im ländlichen Raum, aber auch an der gesamten Arbeitsbelastung.

Diana Kühne Pasini hofft trotzdem, dass die eventuelle Lockerung der Zulassungsregeln Linderung bringt. Es seien aber einige ausländische Ärztinnen und Ärzte wieder gegangen, da sie im eigenen Land gebraucht worden seien oder die Anstellungsbedingungen gebessert hätten. Laut Kühne braucht es in der Schweiz mehr Ausbildungsplätze, der neue Joint Medical Master der HSG sei ein Schritt in die richtige Richtung.

Weniger Büroarbeit, dafür mehr am Patienten

Alex Steinacher ist auch der Meinung, dass die Lockerung helfen könnte. Ebenso wichtig sei die Nachwuchsförderung, sprich mehr Studienplätze zu schaffen und den Numerus clausus abzuschaffen. Zudem müssten die Attraktivität des Berufes und die Rahmenbedingungen angepasst werden.

Der Präsident der Thurgauer Ärztegesellschaft sagt: «Das Wichtigste wäre, die überschiessende Qualitätssicherung und Administration mit Augenmass zurückzufahren.» Damit meint er, dass sich sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch anderes medizinisches Personal wieder weniger mit Büroarbeit und mehr Patientinnen und Patienten beschäftigen können sollen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen