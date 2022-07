Adoptiert aus Sri-Lanka: St.Gallerin sucht nach ihrer Herkunft

Adoptionsskandal «Die haben uns als Babys wie Waren gehandelt»: St.Galler Sri-Lanka-Kinder bekommen Hilfe vom Kanton Die Aufarbeitung der Adoptionspraktiken für Kinder aus Sri Lanka löst bei Betroffenen ein Gefühl von Ohnmacht aus. Mit dem neuen Bericht des Kantons schöpfen Betroffene neue Hoffnung auf der Suche nach ihrer Identität. Eine St.Gallerin sucht seit Jahren danach. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 07.07.2022, 20.54 Uhr

Tamara Kramer ist zuversichtlich, dass sie mit der Hilfe des Kantons St.Gallen neue Hinweise auf ihre Herkunft herausfindet. Bild: Raphael Rohner

Sie war eines der 86 Kleinkinder, das aus Sri Lanka in die Schweiz adoptiert wurde: die heute 41-jährige St.Gallerin Tamara Kramer. Seit heute hat sie Gewissheit: «Meine Adoption war definitiv nicht legal. Das stimmt mich sehr traurig. Aber, dass der Kanton die Sache jetzt endlich in die Hand nimmt, ist eine Erleichterung für uns alle.» Kramer schöpft nun neue Hoffnung auf der Suche nach ihrer Identität. «Wir wurden lange einfach nicht gehört und man hat uns nicht geholfen.» Es mache sie sehr traurig und auch wütend, dass sich die Befürchtungen vom Verein ‹Back to the Roots› bewahrheiten hätten. «Die haben uns als Babys wie Waren gehandelt und viel Geld verdient.»

Vor einigen Jahren begann die frustrierende Suche nach ihrer Herkunft. In Sri Lanka fand sie schliesslich mehr Fragen als Antworten: «Die Leute da haben mitbekommen, dass viele Menschen auf der Suche nach ihren leiblichen Müttern sind und das zu einem neuen Geschäftsfeld gemacht. Man reist hin und bezahlt viel Geld, um am Ende eine alte Schauspielerin kennen zu lernen, die sich als Mami ausgibt.» Das sei eine äusserst traurige Praktik der Menschen dort. Auch dass man in Sri Lanka überall auf singhalesisch oder tamilisch angesprochen wird und nichts versteht, war eine Belastung für Kramer.

Menschen suchen auf eigene Faust nach ihrer Herkunft

«Jedes Mal ist es ein Stich ins Herz», sagt sie. Tamara hat die letzten Jahre immer wieder versucht herauszufinden, wie ihre eigene Adoption abgelaufen ist, doch bekam sie keine wirklichen Antworten, die Behörden liessen sie oftmals warten. Auch im privaten Umfeld wird darüber geschwiegen – anstatt die Sache offen zu besprechen.

Verlangt eine lückenlose Aufklärung der Adoptionen aller Menschen. Bild: Raphael Rohner

Diese Erfahrungen haben der Suche nach der wahren Herkunft der St.Gallerin einen Dämpfer verpasst, doch hat sie nie aufgegeben. Dass der Kanton nun endlich handelt und mit der Aufarbeitung begonnen hat, ist für Tamara Kramer ein wertvolles Zeichen. Es brauche aber vor allem einen Austausch der Dokumente in Sri Lanka und DNA-Tests vor Ort.

Viele ihrer Bekannten suchen auch nach ihrer wahren Herkunft. Oft – wie sie – auf eigene Faust. «Ich bin zuversichtlich, dass die Hintergründe zu den Machenschaften von Alice Honegger ans Licht kommen und wir ein bisschen mehr Akzeptanz von der Bevölkerung bekommen.» Oft seien gerade kleine Aussagen im Alltag, wie «Woher kommst du?», oder «Du kannst doch froh sein, dass du hier aufgewachsen bist», die den Menschen jedes Mal vor Augen führen, mit welchem Schicksal sie zu leben hätten. Auch ihren wahren Geburtstag kennt Kramer nicht: «Auf meinem Ausweis steht einfach nichts, da ich keine richtige Geburtsurkunde habe.»

Ein kleiner Schritt auf der Suche nach der Herkunft

Auf die neuesten Akten, die der Kanton St.Gallen in einem digitalen Dossier zusammengetragen hat, ist sie sehr gespannt: «Ich bin neugierig, was sie über mich herausgefunden haben. Ich hoffe, einen kleinen Schritt weiterzukommen. Das hoffe ich nicht nur für mich, sondern für alle betroffenen Menschen.» Um jedoch wirklich lückenlos herauszufinden, wer sie ist, muss Kramer wieder nach Sri Lanka und versuchen, an die Originale ihrer Dokumente zu kommen. Dies sei jedoch ein äusserst schwieriges Vorgehen, da auch mehrere tausend falsche Dokumente erstellt wurden, um die Kinder nach Europa verkaufen zu können. Kramer plant in den nächsten Monaten wieder eine Reise in ihre eigentlich fremde Heimat, um sich mit dem Kanton St.Gallen im Rücken erneut auf die Suche nach ihrer Herkunft zu machen.

