Abtreibungsgesetz «Unfassbar», «Nicht nachvollziehbar», «Gar nicht gut»: Ostschweizer Reaktionen zum Anti-Abtreibungsurteil in den USA Der Oberste Gerichtshof der USA hat vergangene Woche weltweit für eine Welle der Empörung gesorgt: Er kippte das landesweite Recht auf Abtreibung. Damit ist der Weg frei für strengere Gesetze bis hin zum kompletten Verbot. Auch in der Schweiz werden immer wieder Stimmen gegen die Abtreibung laut. Ostschweizerinnen und Ostschweizer sprechen über den Abtreibungsentscheid in den USA und die Situation hierzulande. Valentina Thurnherr Jetzt kommentieren 29.06.2022, 17.24 Uhr

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Die Lage hierzulande sei eine ganz andere als in den USA, sagt Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. «In der Schweiz gibt es zwar Grupppierungen und Bestrebungen, das Rad zurückzudrehen, aber in dieser Art ist es unvorstellbar.» Für den Entscheid des Obersten Gerichtshofes in den USA hat sie derweil kein Verständnis. «Unfassbar, dass ein paar wenige konservative Richter eine 50-jährige Praxis kippen können und somit das Leben von Hunderttausenden Frauen gefährden.»

Gysi hat sich schon 2014 gegen die SVP-Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» eingesetzt. Auch heute befürwortet sie das Recht auf Abtreibung: «Der straflose Schwangerschaftsabbruch war eine grosse Errungenschaft, weil er die Gesundheit der Frauen schützt», sagt Gysi. «Mit den Beratungsangeboten in der Schweiz wird der Entscheid in jedem Fall gut abgewogen.»

Das Thema Abtreibung bewegt die Schweiz schon länger Auch in der Schweiz ist das Recht auf Abtreibung immer wieder Diskussionsthema in der Politik. 2002 trat die Fristenlösung in Kraft, bei der die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche allein bei der Frau liegt. Zwölf Jahre später brachte die SVP das Thema Abtreibung mit einer Initiative wieder in den Fokus. Die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch sollten privat getragen und nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden. Das Schweizer Stimmvolk lehnte dies ab. Abtreibung war einige Jahre kein Thema mehr in der Schweiz, bis sich 2019 wieder erste Stimmen regten. Im Dezember vergangenen Jahres lancierte die SVP dann zwei neue Initiativen zum Thema Abtreibung. Zum einen die Einmal-darüber-schlafen-Initiative und zum anderen die Lebensfähige-Babys-retten-Initiative. Beide zielen darauf ab, die bestehende Regelung der Schweiz minimal anzupassen. Bei ersterer soll eine eintägige Bedenkzeit zwischen ärztlicher Beratung und dem Eingriff das Risiko überstürzter Entscheide minimieren. Die zweite weist darauf hin, dass die Neonatologie heutzutage schon so weit ist, dass Babys ab der 22. Woche eine Chance zum Überleben haben. Ab diesem Zeitpunkt sollen Abtreibungen in der Schweiz deshalb nicht mehr möglich sein. (vat)

Sandra Giachetti, Sozialarbeiterin der Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Sandra Giachetti ist Sozialarbeiterin bei der Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität von Benefo in Frauenfeld. Diese ist eine Anlaufstelle für schwangere Frauen, die sich schwer tun mit der Entscheidung, ob sie ihr Kind behalten wollen. Giachetti findet den Entscheid, der in den USA gefallen ist, schrecklich. «Das ist nicht nachvollziehbar. Für die Freiheit der Frau, die über ihren eigenen Körper bestimmen können muss, ist das ein Rückschritt.» Alles, was in den vergangenen Jahren erreicht wurde, zerfalle einfach. Mit der Frage, ob so etwas in der Schweiz möglich wäre, sei sie auch schon konfrontiert worden. «Vielleicht bin ich in diesem Punkt eine hoffnungslose Optimistin, aber ich glaube nicht, dass so etwas bei uns je passieren könnte.»

Dass die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs für Frauen weiterhin bestehe, sei ungemein wichtig. «Nicht jede Schwangerschaft ist geplant oder einvernehmlich entstanden», sagt Giachetti. «Ausserdem gibt es Situationen, in denen eine Schwangerschaft gravierende Folgen für die Frau mit sich bringen kann. Da ist es manchmal weniger schlimm, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, als durch die eigene Herkunftsfamilie gefährdet zu sein.» Einen so lebensverändernden Entscheid nicht mehr selber treffen zu können, wäre ein riesiger Schritt in die falsche Richtung.

Andrea Caroni, Appenzell Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Peter Schneider / Keystone

Den Entscheid des Obersten Gerichtshofs der USA findet FDP-Ständerat Andrea Caroni juristisch heikel. «Normalerweise halten amerikanische Gerichte an ihren früheren Urteilen fest», sagt der Ausserrhoder. «Dass der Supreme Court einen – wenn auch umstrittenen - Entscheid von 1973 einfach kippt, obwohl sich die Fakten kaum geändert haben, einfach weil eine neue Mehrheit es kann, weist darauf hin, dass es auch ein politischer Entscheid ist.»

Die Sorge, dass es in der Schweiz jemals so weit kommen könnte, teilt Caroni indes nicht. «Wir haben ein ganz anderes System als die USA», sagt er. «Erstens ist das Abtreibungsrecht bei uns auf nationaler Ebene geregelt. Zweitens haben wir eine viel eingeschränktere Verfassungsgerichtsbarkeit. Und drittens kann man bei uns Entscheide des Bundesgerichts durch Gesetzes- oder Verfassungsanpassungen einfacher übersteuern.»

Die Fristenlösung, die 2002 vom Volk angenommen wurde, befürwortet Caroni. Jedwede anderen Initiativen jedoch, wie etwa «Einmal-darüber-Schlafen» und «Lebensfähige-Babys-Retten», die zurzeit von gewissen Kreisen ausgearbeitet werden, lehnt der Ausserrhoder Ständerat ab. «Man sollte die heutige Regelung nicht einschränken. Es ist wichtig, dass Frauen auf zugängliche Weise einen legalen Schwangerschaftsabbruch durchführen können.» Aus ethischer Sicht sei das Thema Abtreibung immer heikel, und eine perfekte Lösung gebe es nicht, sagt Caroni. «Aber ich finde, in der Schweiz haben wir eine sehr gute Balance gefunden.»

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Auch Verena Herzog, SVP-Nationalrätin, befürwortet die Fristenlösung in der Schweiz. «Je früher, desto besser.» Abtreibung sei aber durchaus ein schwieriges Thema, da mehrere Aspekte zu beachten seien, sagt die Thurgauerin. «Als ehemalige Kindergärtnerin weiss ich natürlich, dass es für Kinder nicht einfach ist, wenn sie ungewollt sind.» Daher sei die Möglichkeit abzutreiben wichtig. Noch wichtiger sei jedoch, dass man die richtige Entscheidung treffe. «Oft kommt es vor, dass eine Mutter oder auch ein Vater einen Schwangerschaftsabbruch ein Leben lang bereut», sagt Herzog. «Daher unterstütze ich die Volksinitiative «Einmal-darüber-Schlafen» voll und ganz.» Bei sehr vielen wichtigen Themen sei das einer der besten Ratschläge – sich wirklich die Zeit zu nehmen, den Entscheid zu treffen.

Was sich indes in den USA abgespielt hat, dafür hat Herzog kein Verständnis. «Das finde ich gar nicht gut.» In der Schweiz müsse man sich deswegen aber keine Sorgen machen. «Ich bezweifle, dass sich bei uns eine grössere Gruppierung formieren würden, um etwas Ähnliches zu erreichen wie in den USA.»

