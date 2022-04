Baukredit fürs neue St.Galler Staatsarchiv kommt vors Volk

abstimmungsvorlage Staatsarchiv statt OST-Studienzentrum im St.Galler Lachen-Quartier - Ingenieure werden künftig im Innovationspark beschult Am 15. Mai stimmt die St.Galler Kantonsbevölkerung über den 44-Millionen-Kredit für ein neues Staatsarchiv ab. Dafür soll das heutige Studienzentrum Waldau der Fachhochschule OST umgebaut werden. Acht Millionen kommen dem Ersatzstandort der Ausbildungsstätte im Innovationspark Ost zugute. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 07.04.2022, 20.13 Uhr

OST-Campus in der Waldau im St.Galler Lachen-Quartier: Hier soll nach Umbau und Erweiterung ab 2028 das Staatsarchiv Platz finden. Michel Canonica

Seit Jahren, ja Jahrzehnten will der Kanton St.Gallen seinem Staatsarchiv mehr Platz, moderne Räume und zeitgemässe Technik geben. Die misslichen Arbeitsverhältnisse in beengten Lokalitäten und die ineffizienten Betriebsabläufe am Klosterplatz sowie an zwei weiteren Standorten in der Stadt St.Gallen sind nicht nur aus Sicht des Kulturgüterschutzes beklagenswert. Nun liegt endlich eine Lösung vor: Die kantonseigene Liegenschaft am Schönauweg im Lachen-Quartier, das derzeit als Studienzentrum der Ostschweizer Fachhochschule OST genutzt wird, soll für ein kompaktes und zukunftstaugliches Staatsarchiv umgebaut und mit unterirdischen Magazinräumen erweitert werden.

Die erste Hürde hat die 44,3 Millionen Franken teure Bauvorlage locker genommen: Der Kantonsrat gab im Dezember mit 107 Stimmen und ohne Gegenstimme grünes Licht. Ein kleines Murren kam in der Beratung in der Septembersession einzig von der SVP-Fraktion, die vergeblich auf eine Senkung der Planungskosten pochte.

Regierung bekräftigt «ideale Lösung» und verspricht Architekturwettbewerb

Nun folgt am 15. Mai die zweite Hürde, wenn das kantonale Stimmvolk gefragt ist. Aus diesem Grund erläuterten die Regierungsrätinnen Susanne Hartmann als Baudirektorin und Laura Bucher als Kulturchefin am Donnerstag vor den Medien noch einmal die Bedeutung des Staatsarchivs und der Bauvorlage. Als historisches Gedächtnis und zentraler Wissensspeicher des Kantons garantiere das Staatsarchiv der Bevölkerung, der Forschung und den Behörden Zugang zu den wichtigsten Schriftstücken des Staates, sagte Laura Bucher. «Es hat eine unverzichtbare Funktion im demokratischen Rechtsstaat.»

Am neuen konzentrierten Standort könnten Archivierung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit verbessert und dank Recherche und Ausleihe an einem Ort auch die Kundenfreundlichkeit erhöht werden, sagte Susanne Hartmann. Die Regierung sei von der «idealen Lösung» überzeugt und hoffe auf den Zuspruch der Bevölkerung. Nach positivem Abstimmungsergebnis könne für den Umbau und die unterirdische Erweiterung das Projekt mit einem offenen Architekturwettbewerb ausgeschrieben werden. Baubeginn wäre frühestens 2025, der Bezug dann wohl im Jahr 2028 möglich.

Studienzentrum zügelt in den nahen Innovationspark Ost

Nebst der Aussicht auf einen Projektwettbewerb gibt es noch eine andere Neuigkeit zu vermelden: Die Ersatzlösung für das Studienzentrum Waldau der OST, wo vornehmlich Ingenieure und Ingenieurinnen ausgebildet werden, ist endlich spruchreif, die Verträge unter Dach und Fach. Demnach zügelt es 2024 wenige Kilometer westwärts auf das Areal des Innovationsparks Ost an der Fürstenlandstrasse 122 (wo auch das St.Galler Tagblatt und weitere Regionalmedien von CH Media untergebracht sind). Für den Ersatzstandort des Studienzentrums, das in der Waldau demnächst ohnehin hätte erneuert werden müssen, leistet der Kanton einen Kostenbeitrag von 8,3 Millionen Franken. Die gesamten Anlagekosten für das neue Staatsarchiv sind mit 39 Millionen veranschlagt, wobei ein Bundesbeitrag für den Kulturgüterschutz von 3 Millionen erwartet wird.

Bis dato gibt es in Stadt und Kanton keine kritischen Stimmen zur Bauvorlage. Das gilt auch fürs Quartier, das dem Bauvorhaben gelassen entgegensieht, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. Rote Köpfe werde das Vorhaben in der Waldau nicht auslösen, hiess es seitens des Quartiervereins, zumal der Bauplatz am Rand liege und die benachbarten Familiengärten und der Quartiertreff Brache Lachen nicht tangiert würden.

