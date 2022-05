abstimmungen Alle Ergebnisse auf einer Karte: So haben die Ostschweizer Kantone zu den eidgenössischen Vorlagen abgestimmt SP, Grüne und SVP stemmten sich im Kanton St. Gallen gegen eine stärkere Beteiligung der Schweiz am EU-Grenzschutz Frontex. Nun zeigt sich: Sie hatten keine Chance. Die Frontex-Vorlage stiess auf breite Zustimmung. Auch im Thurgau und den beiden Appenzell. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 15.05.2022, 12.18 Uhr

Ein Plakat wirbt für die Annahme der Frontex-Vorlage. Urs Flueeler / KEYSTONE

Deutlicher könnte das Ergebnis kaum sein. Die Befürworter der Frontex-Vorlage feierten im Kanton St. Gallen mit über 70 Prozent Ja-Stimmen einen deutlichen Erfolg. Sämtliche Gemeinden sagten Ja, teils mit überwältigender Mehrheit. In Zuzwil, Andwil, Oberuzwil oder Steinach beispielsweise befürworteten mehr als drei von vier Abstimmenden die Vorlage.

Selbst in der links-grün dominierten Hauptstadt St.Gallen kamen die Befürworter auf 69,5 Prozent der Stimmen, obwohl SP und Grüne an vorderster Front die Vorlage bekämpften. Der einzige Ort im Kanton, in der der Ja-Stimmen-Anteil unter 60 Prozent lag, war die Toggenburger Gemeinde Neckertal.

Offenbar ist auch die grosse Mehrheit der St.Gallerinnen und St.Galler nicht bereit, im Verhältnis zur EU weitere Experimente einzugehen und die Zugehörigkeit zum Schengen-Raum aufs Spiel zu setzen. Ein Nein zur Frontex-Vorlage hätte möglicherweise dazu geführt.

Dieses deutliche Ergebnis ist insofern überraschend, weil sich im Kanton St.Gallen nicht nur SP und Grüne gegen die Vorlage stellten, sondern mit grosser Mehrheit auch die SVP-Kantonalpartei. Ganz offensichtlich hat sie den Puls der Bevölkerung hier aber nicht gespürt.

Noch deutlicher (über 72 Prozent Ja) fiel die Zustimmung zu Frontex im Kanton Thurgau aus. Sämtliche Gemeinden sagten Ja. Auch in Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden kamen die Frontex-Befürworter auf 69, respektive 70 Prozent Ja-Stimmen. Damit bewegten sich die Ostschweizer Kantone genau im schweizerischen Durchschnitt. Auch dort zeichnet sich eine Annahme von knapp über 70 Prozent ab.

Für einmal liess sich in der Ostschweiz auch überhaupt kein Ansatz eines Stadt-Land-Grabens im Stimmverhalten ausmachen. Die Ja-Anteile sind beispielsweise im Thurgau in Städten wie Arbon oder Kreuzlingen (rund 75 Prozent) ähnlich hoch ausgefallen wie in kleineren und ländlicheren Orten wie Wängi, Berg oder Roggwil.

Hauchdünnes Ja beim Filmgesetz in St. Gallen

So klar das Ja zu Frontex ausfiel, so denkbar knapp ging es in der Ostschweiz bei den beiden anderen eidgenössischen Vorlagen zu und her, im Gegensatz zum nationalen Trend, wo sich zwei deutliche Ja abzeichnen.

So lagen die Gegner des Filmgesetzes im Kanton St.Gallen lange knapp vorne, ehe das Ergebnis aus St.Gallen das Resultat noch drehte. Eine wichtige Rolle spielte die Hauptstadt auch bei der Annahme des Transplantationsgesetzes. Keine andere Gemeinde stimmte mit 59 Prozent Ja-Anteil der Vorlage derart klar zu wie der mit Abstand bevölkerungsreichste Ort des Kantons.

Was St.Gallen schaffte, gelang Frauenfeld nicht. Auch die Thurgauer Hauptstadt nahm das Filmgesetz zwar an, die Befürworter konnten das Blatt hier aber nicht mehr wenden. Mit 50,38 Prozent Nein-Stimmen schwangen die Gegner des Filmgesetzes wie in Appenzell Innerrhoden hauchdünn obenaus, der Vorsprung betrug lediglich 490 Stimmen. Genau umgekehrt verlief im Thurgau die Abstimmung zum Transplantationsgesetz. Die Befürworter siegten haudünn mit 50,5 Prozent der Stimmen. Die beiden Appenzeller Kantone sagten knapp Nein.

