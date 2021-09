Ehe für alle: Zahlreiche Ostschweizer Landgemeinden sagen Nein

Abstimmung Zahlreiche Ostschweizer Landgemeinden sagen Nein zur «Ehe für alle» – allen voran Dozwil Auch die Ostschweizer Kantone lehnen die 99-Prozent-Initiative der Juso deutlich ab und stimmen der «Ehe-für-alle» Vorlage zu. Ausreisser gibt es dennoch: 35 Ostschweizer Landgemeinden lehnen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ab. Jürg Ackermann 26.09.2021, 16.02 Uhr

Die «Ehe für alle»-Vorlage wird in allen Ostschweizer Kantonen angenommen, in Appenzell Innerrhoden jedoch nur knapp. Bild: Key/Peter Schneider

So deutlich das Ergebnis der beiden eidgenössischen Vorlagen in der Ostschweiz ausfällt, so klar ist auch diesmal ein Stadt-Land-Graben erkennbar. Wie er sich vor allem im Kanton St. Gallen schon wiederholt bei früheren Abstimmungen und Wahlen gezeigt hat.

So holt die Juso-Initiative in der mitte-links dominierten Stadt St. Gallen über 45 Prozent Ja-Stimmen, ein beachtliches Ergebnis. Auch wenn die Vorlage in stärker links dominierten Schweizer Städten wie Bern (62 Prozent Ja), Lausanne (56 Prozent), Zürich (52 Prozent) oder Basel (51 Prozent) sogar angenommen wird.

In Rorschach sind es immerhin noch 42 Prozent, die der Steuervorlage zustimmen. Zum Vergleich: Im Thurgau macht die «99-Prozent-Initiative» nur in einer Gemeinde (Kreuzlingen) mehr als 35 Prozent Ja-Stimmen. Im Gegensatz zum gegenüber linken Anliegen offenbar sehr aufgeschlossenen Trogen (AR), das mit einem Ja-Stimmen-Anteil von fast 48 Prozent zur Juso-Initiative aus der Ostschweizer Abstimmungslandkarte heraussticht.

Ein ganz anderes Bild auf dem Land: In Gemeinden wie Mörschwil, Andwil, Oberriet, Amden oder Niederbüren lehnen rund vier von fünf Stimmberechtigten das Volksbegehren ab. Wuchtiger könnte das Resultat hier kaum ausfallen. Dass linke Steueranliegen auf dem Land traditionellerweise einen äusserst schweren Stand haben, bestätigt sich auch im Thurgau: Auch hier gibt es in einzelnen Gemeinden wie Homburg, Salenstein oder Rapperswilen Nein-Stimmen-Anteile von über 80 Prozent.

St. Gallen, Rapperswil und Trogen sagen am deutlichsten Ja

Erwartungsgemäss verlaufen die Fronten bei der zweiten Vorlage, der «Ehe für alle», auch in der Ostschweiz genau umgekehrt. Es sind die städtischen Gebiete, welche der Vorlage am deutlichsten zustimmen. Allen voran die Stadt St. Gallen mit einem Ja-Stimmen-Anteil von über 70 Prozent. Deutlich Ja sagen auch Rapperswil (67 Prozent), aber auch kleinere Gemeinden wie Lichtensteig, Diepoldsau oder Tübach (je 64 Prozent).

Auf grosse Sympathien stösst die Vorlage auch in den Ausserrhoder und St.Gallen nahen Gemeinden Teufen, Speicher, Trogen und Rehetobel, wo jeweils rund zwei Drittel aller Stimmberechtigten die Vorlage annehmen, ein beachtlicher Wert.

Etwas weniger dominant sind die Befürworter im Thurgau. Die Städte Frauenfeld (64 Prozent Ja-Anteil) und Arbon (62 Prozent) zeigen sich gegenüber der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paaren am aufgeschlossensten, wenn auch etwas weniger deutlich als St. Gallen, Rapperswil oder Trogen.

In Dozwil, Hundwil oder Urnäsch hat die «Ehe für alle» keine Chance

Im Kanton St. Gallen stimmen elf Gemeinden gegen die Vorlage, teils aber nur knapp. Den höchsten Nein-Stimmen-Anteil gegen die «Ehe für alle» gibt es aus Nesslau (56 Prozent). Stärker ist die Ablehnung im Thurgau. Hier sagen gleich 14 Landgemeinden Nein, allen vor das freikirchlich geprägte Dozwil, wo zwei Drittel der Stimmberechtigten gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare sind.

Das ist Ostschweizer Rekordwert. Selbst in gesellschaftlichen Fragen sehr konservative Appenzeller Gemeinden wie Hundwil oder Urnäsch lehnen die Vorlage weniger deutlich ab als Dozwil.

Dank fast 57 Prozent Ja-Stimmen aus Herisau und den hohen Zustimmungsraten in Trogen, Teufen oder Speicher nimmt der Kanton Appenzell Ausserrhoden die Vorlage insgesamt dennoch deutlich an, wie der Thurgau mit 57 Prozent Ja-Stimmen. In keinem Kanton fällt das Ergebnis jedoch so knapp aus wie in Innerrhoden. Hier sind die Befürworter der «Ehe für alle» nur hauchdünn in der Mehrheit (2909 zu 2815 Stimmen).