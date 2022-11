Abstimmung Rapperswil-Jona vertagt die Entscheidung über die Einführung des Stadtparlamentes auf Mitte März Mit rund 28'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Rapperswil-Jona die grösste Schweizer Stadt ohne Parlament. Stadtrat und Ortsparteien wollen das ändern. Nun sagt die Bürgerversammlungen weder Ja noch Nein. Der Entscheid fällt an der Urne. Renato Schatz Jetzt kommentieren 04.11.2022, 00.12 Uhr

Rapperswil-Jona ist die zweitgrösste Stadt im Kanton St.Gallen. Und die grösste in der Schweiz ohne eigenes Parlament. Bild: Ralph Ribi

Erst 2015 lehnte das Stimmvolk in Rapperswil-Jona die Einführung eines Stadtparlamentes an der Bürgerversammlung ab. Am Donnerstagabend kam die Vorlage erneut zur Abstimmung. Rund 1100 Einwohnerinnen und Einwohner fanden sich in der Sporthalle Grünfeld ein, was 5,8 Prozent der Stimmbevölkerung entsprach. «Meines Wissens ist es die zweitgrösste Bürgerversammlung in der Geschichte der Stadt Rapperswil-Jona», sagte Stadtpräsident Martin Stöckling.