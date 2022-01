Tabakwerbeverbot betrifft beide grossen Ostschweizer Open Airs

Abstimmung Ostschweizer Festivals von Tabakwerbeverbot stark betroffen: «Ein Wegfall der Partner wäre kaum zu kompensieren» Bei einer Annahme des Tabakwerbeverbotes würden die Open Airs in St.Gallen und Frauenfeld wichtige Sponsoren verlieren. Die wegfallenden Einnahmen müssten sie über höhere Ticketpreise kompensieren, befürchten die Veranstalter. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tabakwerbung am Open Air St.Gallen: Jahrelang sponserte die Zigarettenmarke Chesterfield ein Partyzelt auf dem Festgelände – seit 2018 hat Japan Tobacco International diese Rolle übernommen. Bild: Luca Linder

Wer im Sittertobel im Sommer eines der grössten Schweizer Musikfestivals besucht, der kommt unweigerlich am «The Village» vorbei. Seit 2018 ein Ort für Partyhungrige über 18 mit DJs, einer Bar und Clubatmosphäre. Sie wird vom Tabakkonzern Japan Tobacco International gesponsert. An solchen Orten wird offen für Zigarettenmarken geworben. Bei den Schminkstationen gibt es zum Beispiel überall Sitzgelegenheiten, auf denen das Logo der Marke Winston prangt. Diese Art der Werbung will die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» verbieten. Sowohl das Open Air Frauenfeld als auch St.Gallen wären betroffen.

Mehr als ein finanzieller Schaden

Für das Open Air St.Gallen hätte ein Werbeverbot deutliche Konsequenzen für Finanzen und Programmgestaltung. Mediensprecherin Nora Fuchs sagt:

Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Air St.Gallen. Bild: PD

«Bei uns fungiert der Tabakpartner als einer der Hauptsponsoren, dessen Wegfall kaum zu kompensieren wäre.»

Zudem würde ein wichtiges Angebot für das Publikum wegfallen. Laut Mediensprecherin Nora Fuchs verfolgt das Open Air St.Gallen einen rigorosen Jugendschutz am Festival. Auf dem ganzen Festivalgelände wird das Alter der Besucher auf der Cashless-Karte digital hinterlegt. Auf dem Gelände kann nur damit bezahlt werden, so kommt zum Bespiel ein 16-jähriger Besucher nicht an hochprozentigen Alkohol. An den Zugängen zu den Bereichen des Tabaksponsors werde zusätzlich kontrolliert, ob Besucher volljährig sind. Fuchs sagt:

«Aus unserer Sicht wird der Jugendschutz am Festival im Tabakbereich bereits sinnvoll und effektiv umgesetzt.»

Joachim Bodmer, Mediensprecher des Open Air Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Ein Werbeverbot würde auch das Open Air Frauenfeld treffen. Mediensprecher Joachim Bodmer sagt: «Wir wären nicht existenziell aber doch recht stark betroffen.» Es würden beliebte Aktivitäten wegfallen. Allen voran würde die La-Fabrik-Stage entfallen. Sie ist von British American Tobacco gesponsert.

Zudem sei es unverständlich, warum gerade Festivals im Visier des neuen Gesetzes sein sollen. «Rund 85 Prozent der Gäste sind volljährig», sagt Bodmer. Wie auch in St.Gallen wird der Zugang zu den Aktivitäten des Tabaksponsors kontrolliert. «Der minderjährige Gast am Festival kommt also noch weniger mit Tabak in Kontakt als der Passant auf der Strasse», sagt Bodmer. Die Initiative sei gut gemeint aber falsch umgesetzt. Für die pandemiebedingte Veranstaltungsbranche wäre eine Annahme dieser Initiative eine weitere Hürde.

Ausfall würde über Ticketpreise kompensiert

Vor vier Jahren beendete die Tabakfirma Philip Morris International, zu denen unter anderem die Zigarettenmarken Chesterfield, Marlboro und L&M gehören, ihre Werbung für herkömmliche Zigaretten in der Schweiz. Mit der Marke Chesterfield war Philip Morris einer der Hauptsponsoren für das Open Air St.Gallen. Kurz nach der Beendigung des Vertrags sprang Japan Tobacco International in die Bresche und sponsort seitdem das Festival. Auf die Frage, ob das Open Air weiterhin an ihrem Tabaksponsor festhalte, sagt Mediensprecherin Nora Fuchs: «Wir verlängern die Partnerschaft.»

Das Open Air St.Gallen wird zu zwei Dritteln über Ticketeinnahmen finanziert. Das letzte Drittel wird über Einnahmen von Essens- und Getränkeverkäufen und Sponsoren getragen. Genaue Zahlen gibt das Open Air St.Gallen nicht bekannt. Wenn durch die Annahme der Initiative ein Verbot ausgesprochen wird, dann prüft das Open Air eine Erhöhung der Ticketpreise, um den Ausfall zu kompensieren. «Es ist nicht realistisch, dass durch Verbote weggefallene Sponsoren vollumfänglich mit anderen Sponsoren kompensiert werden könnten», heisst es von Seiten des Open Air St.Gallen.

Auch Branchenverband gegen Initiative

Zu einem ähnlichen Schluss kommt der Branchenverband Swiss Music Promoters Association (SMPA):

«Eine Annahme der Volksinitiative hätte Angebotsreduktionen sowie höhere Ticketpreise zur Folge.»

Auch das Open Air Frauenfeld teilt diese Meinung: «Vermutlich wird, ähnlich wie in Skandinavien, der Ticketpreis erheblich steigen.»

Das geforderte Verbot geht der SMPA zu weit. Denn mit den von der Initiative vorgesehenen Änderungen würde die Tabakwerbung auch da verboten werden, wo Minderjährige damit in Kontakt kommen könnten, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Die SMPA argumentiert, dass die Tabakindustrie bereits auf den Jugendschutz achte, indem sie ihre Werbekampagnen nicht für Minderjährige zugänglich mache. Damit sei immer gewährleistet, dass Minderjährige nicht an das Produkt herankämen. Der im Oktober 2021 verabschiedete Gegenvorschlag des Bundes sei die bessere Lösung.

Was will die Initiative? Am 13. Februar stimmt die Schweiz ab. Die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» will Tabakwerbung verbieten, wo Kinder und Jugendliche sie sehen könnten. Hinter der Initiative stehen die gesamte Ärzteschaft, die grossen Gesundheitsorganisationen wie Krebsliga und Lungenliga, Sport- und Jugendverbände sowie zahlreiche weitere Organisationen, schreibt das Initiativkomitee auf ihrer Website. Wird die Initiative angenommen, wäre nur noch Werbung zulässig, die auf Erwachsene abzielt und Minderjährige nicht erreicht: zum Beispiel Werbemails, Prospekte und gezielte Werbung im Internet. Zudem sollen Bund und Kantone die Gesundheit fördern, wie genau sagt die Initiative nicht. Dabei ist diese Forderung nicht an Tabakprävention geknüpft. Bei einer Ablehnung der Initiative käme der indirekte Gegenvorschlag des Bundes zum Zug. Mit diesem Gesetz würde Werbung für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten auf Plakaten und im Kino verboten. Auch dürften Tabakkonzerne keine Zigaretten mehr gratis abgeben oder internationale Veranstaltungen in der Schweiz sponsern. Weiterhin möglich wären Werbung an Kiosken, in der Presse oder im Internet, ausser wenn sie sich an Minderjährige richtet. Das Sponsoring von nationalen Veranstaltungen wäre weiterhin erlaubt. (elf)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen