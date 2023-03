Abstimmung «Das System Hug hat sich durchgesetzt»: Weshalb Rapperswil-Jona erneut an der Bürgerversammlung festgehalten hat 290 Stimmen nur trennte die Stadt am Obersee von der Einführung eines Stadtparlamentes. Von Politikverdrossenheit und der Bäckerei Räber in Jona. Renato Schatz Jetzt kommentieren 13.03.2023, 18.24 Uhr

Mit 51,7 Prozent lehnte die seit 2007 fusionierte Stadt das Parlament ab. Schon 2015 scheiterte das Vorhaben. Bild: Benjamin Manser

Ohne Umschweife verkündete Martin Stöckling am Sonntag das Abstimmungsresultat. Der Stadtpräsident sagte: «Rapperswil-Jona bleibt die grösste Stadt in der Schweiz mit Bürgerversammlung.»

Ein Satz, der nicht nur das knappe Ergebnis verriet; die 4355 Stimmberechtigten, die das Stadtparlament ablehnten, die 4065, die dafür waren, all das bei einer Stimmbeteiligung von 45,3 Prozent. Der Satz zeigte auch Stöcklings Blick nach vorne. Denn er, der die Vorlage mit sämtlichen Ortsparteien angestossen hatte, hätte auch sagen können: «Rapperswil-Jona bleibt die grösste Stadt in der Schweiz ohne Parlament.»

Martin Stöckling (FDP) wurde 2016 zum Stadtpräsidenten von Rapperswil-Jona gewählt. Bild: Benjamin Manser

Stöckling sagt am Tag danach: «Klar bin ich enttäuscht. Ich glaube auch, es wäre die richtige Entscheidung gewesen. Aber die Bevölkerung sieht es anders. Das gilt es zu akzeptieren.» Er führt das Nein auf die «bessere Mobilisierung» der Gegner zurück.

Antworten auf das Misstrauen

Robert Hegner, Kopf der Nein-Bewegung, spricht von einer «gesamtgesellschaftlichen Politikverdrossenheit», die geholfen habe, von einem «Misstrauen gegenüber Parteien, die sich gemütlich einrichten wollen in einem solchen Parlament». Anfang November, als die Bürgerversammlung die Vorlage an die Urne verwies, warnte Stöckling noch vor ebendiesem Misstrauen. Damals sagte er: «Wie begegnet man dem Vorwurf, als Partei nur aus Eigeninteresse zu handeln?» Auf diese Frage fanden das Ja-Komitee und die Parteien keine Antworten.

Das dürfte auch am Budget der Parlamentsgegner gelegen haben. Dieses war dem Vernehmen nach mindestens dreimal so hoch wie jenes der Befürworter. Und trotzdem habe die Nein-Seite versucht, die Abstimmung als «Kampf gegen die da oben, gegen die Parteien, als David gegen Goliath» darzustellen, wie Ralph Dudler sagt, Sprecher der Befürworter.

Dazu passt, wie das Gratisportal «Linth24» gestern das vierköpfige Nein-Komitee beschrieb, «ausnahmslos Quereinsteiger ohne politische Erfahrung» seien das. Doch so märchenhaft, wie dieser Artikel suggeriert, ist dieser Erfolg nicht. Zu viert war das Komitee nämlich nur auf dem Papier. Da war auch noch Bruno Hug, der als Verleger den besagten Artikel bei «Linth24» selbst schrieb, der viele andere Texte zugunsten der Nein-Bewegung publizierte und deren Abstimmungskampf mitfinanzierte.

Dudler sagt: «Das System Hug hat sich wieder einmal durchgesetzt.» Dieses arbeite mit «populistischen Argumenten, die Angst und Unsicherheit verbreiten». Ein Misstrauen stellt indes auch Dudler fest, aber «gegenüber Neuem», ein «sentimental-nostalgischer Blick zurück». Zurück in die Vergangenheit, als es noch Rapperswil und Jona gab und keine Stadt mit rund 28’000 Menschen. Entsprechend hätten bei der Abstimmung «dörfliche Strukturen durchgeschlagen», so Dudler. Das veranschaulicht eine Episode, die sich am Sonntagnachmittag ereignete: Ein Teil des Stadtrates, das Ja- und das Nein-Lager landeten per Zufall alle im selben Lokal, dem Räber in Jona.

Wie weiter?

Nach dem Erhalt dieser dörflichen Struktur sieht Parlamentsgegner Hegner naturgemäss wenig Anlass für Veränderung. «Was man sich aber überlegen kann: Wie man die Bürgerversammlung attraktiver macht.» Er denkt laut nach, als er sagt, sie könne «landsgemeindemässig, volksfestmässig vielleicht» werden.

Auch Stöckling macht sich Gedanken. Über die Grösse des Stadtrates könne diskutiert werden. Man müsse sich zudem fragen, wie man die Zusammenarbeit mit der Bürgerversammlung verbessern könne. «Dass auch komplizierte Vorlagen künftig kompromissfähig sind.»

Ralph Dudler engagiert sich bei der Rapperswil-Joner SP. Bild: PD

Einen neuen Versuch der Parlamentsbefürworter dürfte es so bald aber nicht geben. Dudler sagt: «Es ist nicht das Ziel, gleich wieder eine solche Vorlage aus dem Boden zu stampfen.» Erst müsse man erst die Niederlage verdauen. Hernach seien «neue Voraussetzungen» notwendig. Heisst: Die Stadt müsste sich verändern, nicht die Vorlage. «Denn ich glaube, sie war gut.»

Geht es nach Bruno Hug, müsste sich vor allem der Stadtrat verändern. Tritt er, der 2016 für das Amt als Stadtpräsident kandierte, an? «Dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht weiss, was im Sommer und Herbst 2024 ist.»