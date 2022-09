Abstimmung zum Wil-West-Kredit: SVP-Delegierte stimmen Nein

Abstimmung Das Parteilogo ist schon auf dem Ja-Flyer, doch jetzt sagen die SVP-Delegierten überraschend Nein zum Wil-West-Kredit Bis vor kurzem setzten sich die bürgerlichen Parteien geschlossen für ein Ja zum 35-Millionen-Kredit für Wil West ein. Doch die SVP-Delegierten machen eine Kehrtwende: Sie wollen Kulturland bewahren und sind gegen das neue Industriegebiet. Judith Schönenberger 1 Kommentar 01.09.2022, 18.37 Uhr

Streitpunkt Kulturland: SP, Grüne und SVP wollen nicht, dass auf den Fruchtfolgeflächen Firmengebäude entstehen. Bild: PD

Ende August machte sich SVP-Kantonsrat Bruno Dudli an einer Pressekonferenz an der Seite von FDP, der Mitte, IHK und dem Gewerbeverband für ein Ja zum 35-Millionen-Kredit für Wil West stark. Mit seinen Argumenten konnte er die Parteidelegierten an der Versammlung am 31. August aber offensichtlich nicht überzeugen. Die Mehrheit von ihnen stimmte «nach einer lebhaften Diskussion» gegen das Wirtschaftsprojekt Wil West, heisst es in einer Mitteilung der Partei.